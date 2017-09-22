Á¤Ã»·¡, ¡®¾Æµé ¼ºÃßÇà »ç°Ç¡¯ »ç°ú¹® ¹ßÇ¥¡¦ÀÚ½Ä Ãß¹®¿¡ °í°³¼÷ÀÎ Á¤Ä¡ÀÎµé

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.22 ±Ý 20:35
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.22  
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¡ã Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÁßÇÐ»ý ¾ÆµéÀÇ ±³³» ¼ºÃßÇà ¹× ¼ºÈñ·Õ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ ¡°´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

 

Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 22ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÁßÇÐ»ý ¾ÆµéÀÇ ±³³» ¼ºÃßÇà ¹× ¼ºÈñ·Õ »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ “´Ù½Ã ÇÑ ¹ø Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “ÇÑ ¾ÆÀÌÀÇ ¾Æ¹öÁö·Î¼­, ±×¸®°í Á¤Ä¡ÀÎÀ¸·Î¼­ ÁË¼Û½º·´°í ¼Û±¸½º·´´Ù”¸ç “ÇÇÇØÀÚ¿Í ÇÇÇØÀÚ °¡Á·¿¡°Ô »ç°úµå¸°´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÛ¼ºÇÑ ±Û¿¡¼­ Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº »ç°ÇÀÇ °æÀ§¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÀÚ¼¼È÷ ¼³¸íÇß´Ù.

Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº “2015³â ´ç½Ã Á¦ ¾ÆÀÌ¿Í ÇÇÇØ ÇÐ»ýÀº ÁßÇÐ±³ 1ÇÐ³â, ¸¸ 12¼¼¿´°í Ä£±¸ »çÀÌ¿´´Ù”¸ç “±×¶§ Á¦ ¾ÆÀÌ°¡ ¹®Á¦ÀÇ Çàµ¿À» Çß°í ÇÇÇØÇÐ»ýÀÌ °ÅºÎÇÏÀÚ Áß´ÜÇß´Ù. ÀÌÈÄ ÁßÇÐ±³ 2ÇÐ³â ¶§ Á¦ ¾ÆÀÌ°¡ ÇÇÇØ ÇÐ»ý¿¡°Ô ÀÍ¸íÀ¸·Î ºÎÀûÀýÇÑ ¸Þ½ÃÁö¸¦ º¸³Â°í ÇÇÇØ ÇÐ»ýÀÌ ÀÌ¸¦ °æÂû¿¡ ½Å°íÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î “Á¦ ¾ÆÀÌ´Â ÀÚ½ÅÀÌ ÇÑ ÀÏÀÌ¶ó´Â »ç½ÇÀ» ¹Ù·Î ¹àÈ÷°í, ÇÇÇØ ÇÐ»ý¿¡°Ô Ã£¾Æ°¡ Á÷Á¢ »ç°úÇß´Ù”¸ç “ÀÌ¿¡ ÇÇÇØ ÇÐ»ý°ú ºÎ¸ð´Â ÃëÇÏ¸¦ ¿øÇÏ¸ç ¼±Ã³¸¦ ¿ä±¸ÇÏ´Â Åº¿ø¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ¾ÆµéÀÇ Ã³¹ú¿¡ ´ëÇØ “»ç°Ç ¼ö»ç¿Í ÀçÆÇÀº ¹ý°ú ¿øÄ¢¿¡ µû¶ó ÁøÇàµÆ°í Áö³­ÇØ ÇÐ±³Æø·ÂÀÚÄ¡À§¿øÈ¸ °áÁ¤¿¡ µû¶ó ÇÏ·ç 8½Ã°£¾¿ 5ÀÏ°£ ÃÑ 40½Ã°£ÀÇ ±³À°ÇÁ·Î±×·¥À» ÀÌ¼öÇß°í ºÎ¸ð±³À°µµ 8½Ã°£ ÀÌÇàÇß´Ù”¸ç “¿ÃÇØ ÃÊ¿¡´Â °¡Á¤¹ý¿ø ÀçÆÇ°á°ú¿¡ µû¶ó ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¾ÆÀÌ ±³À° 40½Ã°£, ºÎ¸ð ±³À° 8½Ã°£ ÀÌ¼ö ¸í·ÉÀ» Ãß°¡·Î ¹Þ°í ¼º½ÇÇÏ°Ô ±³À°À» ¹Þ¾Ò´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ³¯ ÀÏºÎ ¸ÅÃ¼´Â Á¤ Àü ÀÇ¿øÀÇ ¾ÆµéÀÌ ¶Ç·¡ ¿©ÇÐ»ýÀ» ¼ºÃßÇàÇÏ°íµµ 3³âÂ° °°Àº ÇÐ±³¿¡ ´Ù´Ï°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.

ÃÖ±Ù Á¤Ä¡ÀÎ ÀÚ³àµéÀÇ Ãß¹®ÀÌ °è¼Ó ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.

¾Õ¼­ ¸çÄ¥ Àü¿¡´Â ³²°æÇÊ °æ±âµµ Áö»ç´Â ¾ÆµéÀÌ ¸¶¾à Åõ¾à ÇøÀÇ·Î Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀ¸¸ç °ï¿åÀ» Ä¡·¶´Ù. ³² Áö»çÀÇ ¾ÆµéÀº ±º´ë º¹¹« Áß °¡È¤ÇàÀ§ ¹× ¼ºÃßÇàÀ¸·Î ÀÌ¹Ì ÇÑÂ÷·Ê ³í¶õÀ» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å² ¹Ù ÀÖ´Ù. 

»ç°ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁø Á÷ÈÄ ³² Áö»ç´Â »ç°ú¹®À» ÀÛ¼ºÇÏ°í µ¶ÀÏ ÃâÀå ÀÏÁ¤À» ÀüºÎ Ãë¼ÒÇÑ Ã¤ ±Í±¹Çß´Ù.

Áö³­ 2¿ù¿¡´Â ÀåÁ¦¿ø ÀÇ¿øÀÇ ¾Æµé ¿ª½Ã ‘¼º¸Å¸Å ÀÇÈ¤’À» ¹Þ¾Æ °á±¹ Àå ÀÇ¿øÀÌ ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ëº¯ÀÎÁ÷°ú ºÎ»ê½Ã´çÀ§¿øÀåÁ÷¿¡¼­ »çÀÓÇØ¾ß¸¸ Çß´Ù.

ÀÌ¾îÁö´Â Á¤Ä¡ÀÎ ÀÚ³àµéÀÇ Ãß¹®¿¡ ´©¸®²Ûµé »çÀÌ¿¡¼± ¾´¼Ò¸®°¡ ½ñ¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “ÀÚ±â¾Öµµ ÄÉ¾î¸¦ ¸øÇÏ´Âµ¥ Á¤Ä¡¶ó°í ÇÒ ¼ö ÀÖ³ª”, “¹Ù±ù ÀÏ ÈûµéÁö¸¸ ÀÚ½Ä ±³À° ½Å°æ Á» ¾¹½Ã´Ù”, “Á¤Ä¡ÀÎ ÀÚ½Äµé ºÎ¸ð ¹Ï°í »ç°íÄ¡°í ´Ù´Ï³ª ½ÍÀ½”, “ÀÚ½ÄµéÀÌ ºÎ¸ð ¾Õ±æ ¸·°í ÀÚ±â ¾Õ±æµµ ¸·°í” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    • Ãµ¾È ¿©Áß»ý ÆøÇà °¡ÇØÀÚ, ½Å°í´çÇÏÀÚ ¿µ»ó À¯Æ÷ÇØ¡¦Áõ°ÅÀÎ¸ê ½Ãµµ¿¡ ±ä±ÞÃ¼Æ÷ Ãµ¾È ¿©Áß»ý ÆøÇà °¡ÇØÀÚ, ½Å°í´çÇÏÀÚ ¿µ»ó À¯Æ÷ÇØ¡¦Áõ°ÅÀÎ¸ê ½Ãµµ¿¡ ±ä±ÞÃ¼Æ÷
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