¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ¹ü, Èï½Å¼Ò¿¡ Ã»ºÎ»ìÀÎ ¹æ¹ý ¾Ë¾ÆºÃ´Ù?¡¦¡°³ó´ãÀ¸·Î ÇÑ ¼Ò¸®¡± ÁÖÀåÇØ

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¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë Çü»ç3ºÎ(ÀÌÁøµ¿ ºÎÀå°Ë»ç)´Â Áö³ 18ÀÏ ¼Û¾¾ÀÇ ³²ÆíÀ» »ìÇØÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ´Â Á¶¸ð(28)¾¾¸¦ ±¸¼Ó±â¼ÒÇÏ¸ç Èï½Å¼Ò µî¿¡ Ã»ºÎ»ìÀÎ ¹æ¹ýÀ» ¾Ë¾Æº» ÀûÀÌ ÀÖ´Ù´Â ºÎºÐÀ» °ø¼Ò »ç½Ç°ú °ü·ÃÇÑ ³»¿ëÀ¸·Î Æ÷ÇÔÇß´Ù°í 27ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Á¶¾¾´Â Áö³ 8¿ù 21ÀÏ ¼¿ï ¼ÃÊµ¿ÀÇ ÇÑ ¹ý¹«¹ýÀÎ »ç¹«½Ç¿¡¼ ¼Û¾¾ÀÇ ³²ÆíÀÎ ¿µÈ ¹Ì¼ú°¨µ¶ °í¸ð¾¾¸¦ »ìÇØÇß´Ù.
°í¾¾´Â ÀçÀÏ±³Æ÷ 1¼¼·Î °Å¾×ÀÇ ÀÚ»ê°¡ÀÎ ¿ÜÇÒ¾Æ¹öÁö °û¸ð(99)¾¾ÀÇ Àç»ê »ó¼Ó ¹®Á¦¸¦ µÎ°í ÀÌÁ¾»çÃÌÀÎ °û¸ð¾¾¿Í °¥µîÀ» ºú¾î¿Ô´Ù. Á¶¾¾´Â ÀÏº» À¯ÇÐ ½ÃÀý °û¾¾¸¦ ¸¸³ª »ç°Ç Àü±îÁö ÇÔ²² »ì¸ç ¸·¿ªÇÑ »çÀÌ·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó °ËÂûÀº Á¶¾¾°¡ °í¾¾¿¡°Ô ÀÇµµÀûÀ¸·Î Á¢±ÙÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸°í ÀÖ´Ù. Á¶¾¾´Â °í¾¾¿¡°Ô Ã£¾Æ¿Í “°û¾¾¿¡°Ô ¹ö¸²¹Þ¾Ò´Ù. ¼Ò¼Û °ü·Ã Á¤º¸¸¦ ÁÖ°Ú´Ù”°í ¸»ÇÑ °ÍÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
ÀÌ¿¡ °í¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ º¯È£»ç¿Í ÇÔ²² Á¶¾¾¸¦ ¸¸³µ°í, Ã¹ ¸¸³² ÀÌÈÄ µÎ ¹øÂ° ¸¸³²ÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼ Á¶¾¾¿¡°Ô »ìÇØ´çÇß´Ù.
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