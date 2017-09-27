¼Û¼±¹Ì ³²Æí »ìÀÎ¹ü, Èï½Å¼Ò¿¡ Ã»ºÎ»ìÀÎ ¹æ¹ý ¾Ë¾ÆºÃ´Ù?¡¦¡°³ó´ãÀ¸·Î ÇÑ ¼Ò¸®¡± ÁÖÀåÇØ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.27 ¼ö 15:16
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½ÂÀÎ 2017.09.27  
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ÀÌ¿¡ °í¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ º¯È£»ç¿Í ÇÔ²² Á¶¾¾¸¦ ¸¸³µ°í, Ã¹ ¸¸³² ÀÌÈÄ µÎ ¹øÂ° ¸¸³²ÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼­ Á¶¾¾¿¡°Ô »ìÇØ´çÇß´Ù.

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