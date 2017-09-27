¡®Çö´ëÀÚµ¿Â÷ Ã¤¿ë¡¯ ¼­·ùÀüÇü ¹ßÇ¥¡¦HMAT ´ëºñ¹ýÀº? ¡°¿ª»ç ¿¡¼¼ÀÌ ÁØºñ Ã¶ÀúÈ÷¡±

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27ÀÏ Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ‘2017³â ÇÏ¹Ý±â ½ÅÀÔ»ç¿ø Ã¤¿ë’ ¼·ùÀüÇü ÇÕ°ÝÀÚ°¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷´Â ÀÌ¹ø ÇÏ¹Ý±â¿¡ R&D, Manufacturing, Àü·«Áö¿ø ºÐ¾ß¿¡¼ ½ÅÀÔ»ç¿øÀ» Ã¤¿ëÇÑ´Ù.
Ã¤¿ë ÀýÂ÷´Â ¼·ùÀüÇü→ÀÎÀû¼º°Ë»ç→1Â÷¸éÁ¢→2Â÷¸éÁ¢ ¼øÀ¸·Î ÁøÇàµÇ¸ç, ¼·ùÁ¢¼ö´Â Áö³´Þ 31ÀÏºÎÅÍ 9¿ù 8ÀÏ±îÁö ÀÌ·ïÁ³´Ù.
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