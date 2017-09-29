°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.9.29 ±Ý 10:49
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®½äÀü¡¯ ¹ÚÇüÁØ MBÁ¤ºÎ Àü Á¤¹«¼ö¼®, MBºí·¢¸®½ºÆ® ³íÀï¿¡ ¡°°ïÈ¤¡±...À¯½Ã¹Î ¡°Àß ÀÌ¾ß±â ÇÏ°Ú³ª¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.09.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÃÖ±Ù ‘MBºí·¢¸®½ºÆ®’ ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ¹ÚÇüÁØ Àü MBÁ¤ºÎ Á¤¹«¼ö¼®ÀÌ “ºÎ²ô·¯¿î ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. JTBC '½äÀü' ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

ÃÖ±Ù ‘MBºí·¢¸®½ºÆ®’ ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ ¹ÚÇüÁØ Àü MBÁ¤ºÎ Á¤¹«¼ö¼®ÀÌ “ºÎ²ô·¯¿î ÀÏ”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

Áö³­ 21ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ JTBC ‘½äÀü’¿¡´Â MBÁ¤ºÎ¶§ ÀÛ¼ºµÈ ±¹Á¤¿øÀÇ ºí·¢¸®½ºÆ® ÆÄ¹®¿¡ °üÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ³ª¿ü´Ù.

ÀÌ³¯ À¯½Ã¹Î ÀÛ°¡´Â ³íÀïÀ» ¹úÀÌ±â Àü ¹ÚÇüÁØ ±³¼ö¿¡ “¹Ú ±³¼ö´Ô ÀÌ°Å Àß ÀÌ¾ß±âÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ°Ú´À³Ä. Á÷Á¢ °ü·ÃµÈ ºÐÀº ¾Æ´Ï¾úÁö¸¸ ÀÌÁ¦ ¿Í¼­´Â ¸¹Àº °É ÀÌ¾ß±âÇÏ¼Åµµ ÁÁ°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ °ü½ÉÀ» »ò´Ù.

ÀÌ¿¡ ¹Ú ±³¼ö´Â “ÀÌ·± »óÈ²ÀÌ °ïÈ¤½º·´´Ù”¸ç “¿©·¯°¡Áö °¨Á¤ÀÌ µé¾î ÂøÀâÇÏ´Ù. ¾ð·Ð º¸µµ´ë·Î Åº¾ÐÀÌ³ª ºÒÀÌÀÍÀ» °¡Çß´Ù¸é ÀÌ°ÍÀº ºÐ¸í Àß¸øµÈ ÀÏÀÌ´Ù. ³ªµµ ±¹Á¤¿¡ Âü¿©Çß´ø »ç¶÷À¸·Î¼­ ºÎ²ô·¯¿î ÀÏÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ÃÖ±Ù ¹è¿ì ¹®¼º±Ù°ú ±è¿©ÁøÀÇ ÇÕ¼º ³ªÃ¼ »çÁøÀ» ±¹Á¤¿øÀÌ Á¦ÀÛÇØ À¯Æ÷ÇÑ °Í¿¡ ´ëÇØ “³¸ ¶ß°Å¿î ÁþÀÌ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾Ö À¯ ÀÛ°¡´Â “Æ¯¼ö°øÀÛÀ¸·Î ÇØ°¡Áö°í ¾Æ¿¹ °áÀç¹Þ¾Æ Çß´Ù´Â °Í ÀÎµ¥... ÃÖ¼ÒÇÑÀÇ ¼öÁØÀÌ ÀÖ¾î¾ßÁö”¶ó°í ¾´¼Ò¸®¸¦ ÀüÇß´Ù.

ÀÌ Àå¸éÀ» º» ³×Æ¼ÁðµéÀº “¹ÚÇüÁØ ¿ÏÀü ³­°¨Çß°Ú´Ù” “°ïÈ¤½º·¯¿òÀÌ ´À²¸Áö³×” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í ¿øÀÎÀº ¡®µµºñÅº¡¯?¡¦µ¿¿µ»ó ¼Ó À¯°¡Á· ¡°¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â¾Æ ÀÌÇØºÒ°¡¡±
  • Â÷ÁÖÇõ, ±â¼Ò Áß¿¡µµ µðÁ¦À×¿¡ È£È­ÀÏ»ó ÀÚ¶û¡¦¡°¹Ý¼º ´«¹° ¾È ¹Ï±æ ¸¸ ÇØ¡±
  • ¡®PSG ½Â¸®°ßÀÎ¡¯ À½¹ÙÆä, ÀÌÀûîñ ¸ð³ªÄÚÆÒ¿¡ ³²±ä ¹¶Å¬ ¸Þ½ÃÁö...¡°¾ßÀ¯º¸³»µµ Áø½ÉÀ¸·Î »ç¶û¡±
  • ¡°³²ÀÚÄ£±¸ ¸¸³ª·¯ °£´Ù¡± ¾Èµ¿ ½ÇÁ¾ ¿©¼º ¼ûÁøÃ¤ ¹ß°ß...³²Ä£ ¡°Àá ±úº¸´Ï ¾ø¾îÁ³´õ¶ó¡±
  • Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í, À¯Á·µé ¡®µµºñÅº¡¯ ¼³¸í¿¡ ÀÇ¹®Á¦±â¡¦¡°ÅºµÎ ÇüÅÂ À¯ÁöµÅ ÀÖ¾î¡±
    • Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í ¿øÀÎÀº ¡®µµºñÅº¡¯?¡¦µ¿¿µ»ó ¼Ó À¯°¡Á· ¡°¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â¾Æ ÀÌÇØºÒ°¡¡± Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í ¿øÀÎÀº ¡®µµºñÅº¡¯?¡¦µ¿¿µ»ó ¼Ó À¯°¡Á· ¡°¾ÕµÚ°¡ ¾È ¸Â¾Æ ÀÌÇØºÒ°¡¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Â÷ÁÖÇõ, ±â¼Ò Áß¿¡µµ µðÁ¦À×¿¡ È£È­ÀÏ»ó ÀÚ¶û¡¦¡°¹Ý¼º ´«¹° ¾È ¹Ï±æ ¸¸ ÇØ¡±
    2
    ¡®PSG ½Â¸®°ßÀÎ¡¯ À½¹ÙÆä, ÀÌÀûîñ ¸ð³ªÄÚÆÒ¿¡ ³²±ä ¹¶Å¬ ¸Þ½ÃÁö...¡°¾ßÀ¯º¸³»µµ Áø½ÉÀ¸·Î »ç¶û¡±
    3
    ¡°³²ÀÚÄ£±¸ ¸¸³ª·¯ °£´Ù¡± ¾Èµ¿ ½ÇÁ¾ ¿©¼º ¼ûÁøÃ¤ ¹ß°ß...³²Ä£ ¡°Àá ±úº¸´Ï ¾ø¾îÁ³´õ¶ó¡±
    4
    Ã¶¿ø ÃÑ±â »ç°í, À¯Á·µé ¡®µµºñÅº¡¯ ¼³¸í¿¡ ÀÇ¹®Á¦±â¡¦¡°ÅºµÎ ÇüÅÂ À¯ÁöµÅ ÀÖ¾î¡±
    5
    ¾Èµ¿ ½ÇÁ¾, ÀÌ¾îÁö´Â ¿©¼º ½ÇÁ¾ »ç°Ç¡¦°­¸ª‧¿µ¾Ï¿¡¼­µµ ½ÇÁ¾ »ç°Ç ¹ß»ýÇØ
    6
    ¡°ÀûÆóÃ»»ê ±¹ÀÍÇØÄ£´Ù¡± ÀÌ¸í¹Ú, Àú°Ý ÁÖÁø¿ì ¡°°Ç°­ÇÏ°Ô Å×´Ï½ºÄ¥¶§ °¨¿Áº¸³»¾ß¡±
    7
    ¡®½äÀü¡¯ ¹ÚÇüÁØ MBÁ¤ºÎ Àü Á¤¹«¼ö¼®, MBºí·¢¸®½ºÆ® ³íÀï¿¡ ¡°°ïÈ¤¡±...À¯½Ã¹Î ¡°Àß ÀÌ¾ß±â ÇÏ°Ú³ª¡±
    8
    10¿ù1ÀÏ ±¹±ºÀÇ³¯ Çà»ç, ³ªÈê ¾Õ´ç±ä ÀÌÀ¯´Â?...¡°Àü·Â¹«±â ÀÏºÎ°ø°³µµ ´«±æ¡±
    9
    ÀüºÏ Á¤Ä¡±Ç ¡°Çö´ëñì ¼öÁÖ ±¤¹°¿î¹Ý¼± ÀÏºÎ ±º»êÁ¶¼±¼Ò ¿ì¼± ¹èÁ¤À»¡±
    10
    ¼¼ÁøÁß°ø¾÷, STXÁß°ø¾÷ ÀÚÈ¸»ç ÀÏ½Â Á¶°ÇºÎ ÀÎ¼ö°è¾à
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 9¿ù 29ÀÏ~)
    Æé¾ÆÆ® ÀÛ°¡ ÃÖ¼öÁ¤ °³ÀÎÀü, ºÏ±¸ ¸ùµ¹¼­ 10¿ù ÇÑ´Þ°£ ÁøÇà
    Ä«¸Þ¶ó¿¡ ´ã¾Æ³½ ¿ï»êÀÇ ÃàÁ¦, Æ÷Åä¶óÀÌÇÁÅ¬·´ È¸¿øÀü °³¸·
    ±¹¾ÇÀ¸·Î ÇÏ³ªµÇ´Â ¿ï»ê¡¤Æ÷Ç×¡¤°æÁÖ
    ¡®µµ¼­°ü ±æÀ§ÀÇ ÀÎ¹®ÇÐ¡¯ ÀÏÈ¯...¾î¸°ÀÌ¡¤Ã»¼Ò³â ¹Ì¼úÀü½ÃÈ¸

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr