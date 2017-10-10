¡®ÀÓ½Å¡¯ ±èÇÏ´Ã, ÃÖ±Ù ±ÙÈ²º¸´Ï ¡®´õ ¿¹»µÁø ¹Ì¸ð'...¡°²ÉÀÌ ²ÉÀ» µé¾ú³×¡±

|
|
|
|¡ã ¹è¿ì ±èÇÏ´ÃÀÌ ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ±ÙÈ²À» ÀüÇÑ SNS »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
¹è¿ì ±èÇÏ´ÃÀÌ ÀÓ½Å ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ±ÙÈ²À» ÀüÇÑ SNS »çÁøµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
±èÇÏ´ÃÀº ÃÖ±Ù ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘Çì¶óµå·¹½ºÄÚµå¿Í Ã¹ ÃÔ¿µ’ÀÌ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÇÑ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ±èÇÏ´ÃÀº ÇÑ ¼Õ¿¡ ²É´Ù¹ßÀ» µé°í ÇÑ ¼ÕÀº ÅÎÀ» ¹ÞÄ£ ±ôÂïÇÑ Æ÷Áî·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
ÀÌ ¸ð½ÀÀ» º» ÆÒµéÀº “²ÉÀÌ ²ÉÀ» µé¾ú³×” “´õ ¿¹»µÁø µ¿¾È ¹Ì¸ð” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, 10ÀÏ ±èÇÏ´ÃÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀº ±èÇÏ´ÃÀÌ ÇöÀç ÀÓ½Å ÃÊ±â´Ü°è¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >