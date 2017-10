울산지법 통기타동호회, 작은콘서트로 사회와 소통

▲ 울산지법 통기타동호회 법울림은 지난 20일 남구 옥동 갤러리한빛에서 김정곤재즈그룹과 합동 하우스콘서트를 열었다.



울산지법 통기타동호회 ‘법울림’은 지난 20일 남구 옥동 갤러리한빛에서 김정곤재즈그룹과 합동 하우스콘서트를 열었다.



울산지법은 법원 내부 및 지역 사회와의 소통의 기회를 제공하는 한편, 지역의 어려운 이웃을 지원하기 위해 행사를 마련했다.



1부 순서로 마련된 하우스토크 & 법울림 공연에서는 동호회 회장인 정다주 부장판사가 시민들이 가지는 법원에 대한 궁금증 등에 대해 이야기했고, 그동안 갈고닦은 통기타 실력도 발휘했다.



2부 공연에 나선 김정곤재즈그룹은 앤디 라자프의 ‘Gee’와 ‘Baby Ain’t I Good To You’, 듀크 앨링턴의 ‘It Don’t Mean a Thing’ 등을 연주했다. 특히 2부 공연 마지막에는 김정곤재즈그룹의 반주에 맞춰 관객들이 변진섭의 ‘우리의 사랑이 필요한 거죠’를 합창하기도 했다.



법울림은 티켓 판매와 커피 판매 등 수익금 140만원 전액을 청소년회복지원시설에 기부할 예정이다.



한편 법울림은 올해 연말 기부 공연을 열고 수익금을 모두 어려운 이웃들에게 전달할 계획이다.



이춘봉기자 bong@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 울산지방법원(법원장 이기광)이 하우스콘서트를 열고 지역 사회와의 소통에 나섰다.울산지법 통기타동호회 ‘법울림’은 지난 20일 남구 옥동 갤러리한빛에서 김정곤재즈그룹과 합동 하우스콘서트를 열었다.울산지법은 법원 내부 및 지역 사회와의 소통의 기회를 제공하는 한편, 지역의 어려운 이웃을 지원하기 위해 행사를 마련했다.1부 순서로 마련된 하우스토크 & 법울림 공연에서는 동호회 회장인 정다주 부장판사가 시민들이 가지는 법원에 대한 궁금증 등에 대해 이야기했고, 그동안 갈고닦은 통기타 실력도 발휘했다.2부 공연에 나선 김정곤재즈그룹은 앤디 라자프의 ‘Gee’와 ‘Baby Ain’t I Good To You’, 듀크 앨링턴의 ‘It Don’t Mean a Thing’ 등을 연주했다. 특히 2부 공연 마지막에는 김정곤재즈그룹의 반주에 맞춰 관객들이 변진섭의 ‘우리의 사랑이 필요한 거죠’를 합창하기도 했다.법울림은 티켓 판매와 커피 판매 등 수익금 140만원 전액을 청소년회복지원시설에 기부할 예정이다.한편 법울림은 올해 연말 기부 공연을 열고 수익금을 모두 어려운 이웃들에게 전달할 계획이다.이춘봉기자 bong@ksilbo.co.kr< 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet