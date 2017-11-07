¸á¶ó´Ï¾Æ, ±ò²ûÇÏ°í ¿ì¾ÆÇÑ ÄÚÆ® Â÷¸²¡¦¡°¾îµð ÆÐ¼Ç ºê·£µå?¡± ÀÌ¸ñ ÁýÁß

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.7 È­ 17:30
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½ÂÀÎ 2017.11.07  
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µµ³Îµå Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ¸á¶ó´Ï¾Æ Æ®·³ÇÁ ¿©»ç°¡ 7ÀÏ ÇÑ±¹À» ¹æ¹®Çß´Ù.

Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·É°ú ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â ÀÌ³¯ Àü¿ë±â ¿¡¾îÆ÷½º¿øÀ¸·Î ³· 12½Ã18ºÐ²² °æ±â ¿À»ê °ø±º±âÁö¿¡ µµÂøÇß´Ù. Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº °ðÀå ¹Ì¸® ´ë±âÇÏ°í ÀÖ´ø Àü¿ëÇï±â ¸¶¸°¿ø¿¡ Å¾½ÂÇØ ÆòÅÃ Ä·ÇÁ ÇèÇÁ¸®½º·Î ÀÌµ¿Çß´Ù.

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ÀÌ³¯ Æ®·³ÇÁ ´ëÅë·ÉÀº °¨»ö Á¤Àå¿¡ Æò¼Ò Áñ°Ü ¸Å´Â ÆÄ¶õ»ö ³ØÅ¸ÀÌ¸¦ ¸Ì´Ù. ¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»ç´Â °ËÀº»ö ¼±±Û¶ó½º¸¦ Âø¿ëÇÏ°í Â£Àº Àû°¥»ö ÄÚÆ®¸¦ ÀÔ°í ÀÖ¾ú´Ù.

¸á¶ó´Ï¾Æ ¿©»çÀÇ ÄÚÆ®´Â ÀÌÅ»¸®¾Æ ºê·£µå·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ³×Æ¼Áðµé »çÀÌ¿¡¼± ÇÁ¶û½º ºê·£µåÀÎ ÀÚÅ©¹¿½º ½ºÅ¸ÀÏ°ú ºñ½ÁÇÏ´Ù´Â ÀÌ¾ß±âµµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù. ÆÄ¶õ ±¸µÎ ¿ª½Ã ºê·£µå´Â Á¤È®È÷ ¾Ë·ÁÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ¸³ª 100¸¸¿øÀÌ ³Ñ´Â´Ù´Â ÀÌ¾ß±â°¡ ¶°µ¹°í ÀÖ´Ù.

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