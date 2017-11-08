±è¼ÒÈñ, ¡®ºÎ»ê¾óÂ¯¡¯ ½ÃÀý Á¹¾÷»çÁø º¸´Ï¡¦¡°ÀÌ ¶§ºÎÅÍ ½Ã¼±°­Å» ¹Ì¸ð³×¡±

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‘ÇÁ·Îµà½º101 ½ÃÁð1’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ Áö 1³â 6°³¿ù ¸¸¿¡ Á¤½Ä µ¥ºßÇÏ´Â ±è¼ÒÈñ´Â ÀÌ³¯ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ¼Ò°³¿Í ÇÔ²² µ¥ºß ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
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°ø°³µÈ »çÁø ¼ÓÀÇ ±è¼ÒÈñ´Â Áö±Ý°ú º¯ÇÔ¾ø´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¿¹³ª Áö±ÝÀÌ³ª »óÅÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÚ¶ûÇß´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “º¯ÇÑ °Í ¾ø´Â ¹Ì¸ð”, “¿ª½Ã ¿¹³ª Áö±ÝÀÌ³ª ¿¹»Û ¼ÒÈñ”, “¾ð´Ï°¡ ÀÀ¿øÇÒ°Ô ¼ÒÈñ¾ß”, “¼ÒÈñ ¼Ö·Îµµ ´ë¹Ú³¯°Å¶ó ¹Ï¾î ÀÇ½ÉÄ¡ ¾Ê´Â´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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