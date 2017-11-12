°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.12 ÀÏ 11:01
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ µÎ ¸íÀÇ Ãß¶ô»ç´Â ¿ì¿¬ÀÏ±î?¡¦¡°100¸¸¿ø¿¡ Ã»ºÎ»ìÀÎ °¡´É¡± Áõ¾ð ³ª¿Í
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÀÇ¹®ÀÇ Ãß¶ô»ç¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÀÇ¹®ÀÇ Ãß¶ô»ç¸¦ ÂÑ¾Ò´Ù.

Áö³­ÇØ 11¿ù 20ÀÏ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ÀÚÄ«¸£Å¸ µµ½ÉÁö¿¡ ÀÖ´Â ÃÖ°í±Þ ÆæÆ®ÇÏ¿ì½º¿¡¼­ ¼®Åº¹«¿ªÁß°³¾÷À» ÇÏ´ø ÇÑ±¹ÀÎ Çã¸ð¾¾°¡ Ãß¶ô»çÇÑ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ´ç½Ã Çã¾¾°¡ ¿î¿µÇÏ´ø ¼®Åº¹«¿ªÈ¸»ç´Â ¾à 1500¸¸ ´Þ·¯¸¦ ºúÁ® °í¼Ò¸¦ ´çÇÑ »óÅÂ¿´´Ù.

¾óÇÍ ÀÚ±Ý³­¿¡ ½Ã´Þ¸®´Ù ±Ø´ÜÀûÀÎ ¼±ÅÃÀ» ÇÑ ´Ü¼ø ÀÚ»ì·Î º¸ÀÌ´Â »ç°Ç. ±×·¯³ª Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº ÀÌ »ç°Ç¿¡ ÀÇ¹®Á¡ÀÌ ¸¹´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº “ÇüÀº ÀÚ»ìÇÒ »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. 29Ãþ¿¡¼­ ¶³¾îÁø ½Ã½ÅÄ¡°í´Â ³Ê¹«³ª ¸ÖÂÄÇß´Ù. °Å±â´Ù ÇüÀÌ ÀÚ»ìÇÏ±â Àü ³¯ºÎÅÍ »ç°í ¹ß»ý ÀÌÆ² ÈÄ±îÁö ±× °Ç¹°ÀÇ CCTV°¡ °íÀå³µ´Ù´Â °Ç ³Ê¹« ÀÌ»óÇÏÁö ¾Ê³Ä”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

´õ¿í ÀÌ»óÇÑ Á¡Àº »ç°Ç ¹ß»ý 5ÀÏ µÚ¿¡ ¶Ç ÇÑ °ÇÀÇ Ãß¶ô»ç°¡ ¹ß»ýÇß´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.

Çã¾¾¿Í ÇÔ²² ¼®Åº¹«¿ªÁß°³¾÷À» ÇÏ¸ç ÆæÆ®ÇÏ¿ì½º¿¡¼­ ÇÔ²² Áö³Â´ø ÀÌ»ç ¼Û¸ð¾¾°¡ ÀÚÄ«¸£Å¸ ½Ã³»ÀÇ Á¾ÇÕ¿îµ¿Àå °ø»çÀå¿¡¼­ 25ÀÏ »ç¸ÁÇÑ Ã¤·Î ¹ß°ßµÈ °ÍÀÌ´Ù.

Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº 24ÀÏ ¹ã 9½Ã 50ºÐ²² ¼Û¾¾¸¦ ¸¸³µ´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº “¼Û ÀÌ»ç°¡ Ã£¾Æ¿Í¼­ ¹Ì¾ÈÇÏ´Ù°í Çß´Ù. ÇüÀÇ Á×À½¿¡ ¹º°¡¸¦ °¨Ãß´Â °Í °°Àº ´À³¦À» ¹Þ¾Æ È­¸¦ ³»°í È£ÅÚ¹æÀ¸·Î ¿Ã¶ó°£ °ÍÀÌ ¸¶Áö¸·ÀÌ¾ú´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Æ¯ÀÌÇÑ Á¡Àº ÇöÀå¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ ¼Û¾¾ÀÇ ½Ã½ÅÀÌ ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î Ãß¶ô»çÇÑ ½Ã½ÅÀ¸·Î º¸ÀÌÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¹ß°ß ´ç½Ã ¼Û¾¾ÀÇ ´Ù¸®´Â ¹ß¸ñ ÂÊÀÌ ±³Â÷µÇ¾î ²¿¿©ÀÖ¾ú°í ¼Õ ¿ª½Ã °¡½¿ À§¿¡ °¡Áö·±È÷ ¿Ã·ÁÁ® ÀÖ¾ú´Ù.

¶Ç ¼Û¾¾°¡ ÀÚ»ìÇÑ ÇöÀå¿¡¼­´Â Ãâ±¹À» ÁØºñÇß´ø ¼Û¾¾ÀÇ ¿©±ÇÀÌ³ª Áö°©Àº ÀüÇô ¹ß°ßµÇÁö ¾ÊÀº ´ë½Å¿¡ ¼Û¾¾ÀÇ ½Å¹ß ¾È¿¡¼­ ‘Ã¼·ùÇã°¡Áõ¸í¼­’¸¸ÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù´Â Á¡ÀÌ´Ù.

¼÷¸í¿©´ë ¹ÚÁö¼± »çÈ¸½É¸®ÇÐ°ú ±³¼ö´Â “ÀÌ Á×À½Àº ¾Æ¹«·¡µµ Å¸»ìÀÇ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ¸¹¾Æ º¸ÀÎ´Ù”¸ç “Ã¼·ù Çã°¡ÁõÀº ÀÌ°É ÅëÇØ¼­ ÀÌ »ç¶÷ÀÇ ½Å¿øÀÌ »¡¸® ÆÄ¾ÇµÇ±æ ¹Ù¶ó´Â ¼Û ¾¾ÀÇ Á×À½¿¡ Ã¥ÀÓÀÌ ÀÖ´Â »ç¶÷µéÀÌ ÇöÀåÀ» ²Ù¸ç³õÀº °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

½ÇÁ¦·Î ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¿¡ »ì°í ÀÖ´Â ±¹Á¦¿ë¹«µµ¿¬¸Í ÀÎµµ³×½Ã¾ÆÁöÈ¸ ¹èÀÀ½Ä È¸ÀåÀº “ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¿¡¼­´Â µ· °¡Áö°í ¸¶À½¸¸ ¸ÔÀ¸¸é ¾È µÇ´Â °ÍÀÌ ¾ø´Ù. ÇÑ±¹ µ·À¸·Î 100¸¸¿øÀÌ¸é Ã»ºÎ »ìÀÎµµ °¡´ÉÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

Çã¾¾¿Í ¼Û¾¾ÀÇ Á×À½ÀÌ ´Ü¼øÇÑ Ãß¶ô»ç¶ó´Âµ¥ ÀÇ¹®À» Á¦±âµÇ´Â ÀÌÀ¯´Â ¶Ç ÀÖ´Ù.

Çã¾¾ÀÇ µ¿»ýÀº ÇüÀÌ Á×±â Á÷Àü ÁöÀÎÀ» ÅëÇØ ³ëÆ®ºÏ°ú ÇÚµåÆùÀ» º¸³»¿Ô´Ù°í ¸»Çß´Ù. ±×¸®°í ÇØ´ç ³ëÆ®ºÏ ¼Ó¿¡ È¸»ç ºúÀ» Áö°Ô ¸¸µç ÁøÂ¥ Àåº»ÀÎ°ú ±× Áõ°Å°¡ µé¾îÀÖ´Ù°í ¸»Çß´Ù°í ÀüÇß´Ù.

³ëÆ®ºÏ ¼Ó¿¡ µîÀåÇÏ´Â ÀÌ¸§Àº ÀÌ¸ð¾¾.

¼Û¾¾°¡ »ç¸Á 5ÀÏ Àü ³²±ä À½¼º ÆÄÀÏ¿¡¼­ ¼Û¾¾´Â “±Ý¹ø¿¡ »ý±ä Èûµç ÀÎµµ³×½Ã¾ÆÀÇ »ç°ÇÀÌ ¸ðµÎ ÇÑ±¹¿¡ ÀÖ´Â ÀÌ¾¾¿¡ ÀÇÇØ ÃÊ·¡µÆ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Çã¾¾ ¿ª½Ã »ç¸Á ÀÌÆ² ÀüÀÎ 18ÀÏ ³²±ä À½¼º ÆÄÀÏ¿¡¼­ “ÀÌ¾¾ÀÇ Áö½Ã·Î ¾Æ¹«°Íµµ ¸ð¸£´Â ¼Û ÀÌ»ç¿¡°Ô Áö½Ã¸¦ Çß°í ¸ðµç ÁË´Â ÀÌ¾¾¿Í ³»°Ô ÀÖ´Ù”¸ç ÀÌ¾¾ÀÇ Ã¥ÀÓÀ» ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ¾¾´Â ´©±¸ÀÏ±î?

ÀÌ¾¾´Â ¼®Åº ¾÷Ã¼ÀÇ ÃÖ´ë ÁÖÁÖ·Î Çã¾¾¿Í ¼Û¾¾°¡ ¿î¿µÇÏ´Â È¸»çÀÇ ½ÇÁúÀûÀÎ ¼ÒÀ¯ÁÖÀÌÀÚ ¾÷°è¿¡¼­´Â ‘¼®Åº¿Õ’ÀÌ¶ó ºÒ¸®°í ÀÖ¾ú´Ù.

±×·¯³ª ÀÌ¾¾´Â Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “³»°¡ ¹ÌÃÆ´Ù°í Çã ´ëÇ¥¸¦ »çÁÖÇØ¼­ Á×ÀÔ´Ï±î? ³ª Á×À» ÁþÀ» ³»°¡ ¹¹ÇÏ·Á°í ÇÕ´Ï±î? ÀÚ±â°¡ Á×À» Áþ Çß´Ù°í º¸½Ã¸é µË´Ï´Ù. ÇÑ±¹À» ¹è½ÅÇÏ°í¿ä”¶ó¸ç ¿ÀÈ÷·Á ¾ï¿ïÇÔÀ» È£¼ÒÇß´Ù. ±×·¯¸é¼­ ¿ÀÈ÷·Á “ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ¹ý ¶§¹®¿¡ ±¤»êÀ» ÇöÁö Á÷¿øµé ¸íÀÇ·Î ÇØ³ù´Âµ¥ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ ´Ù Á×À¸¸é ±×°Å ±× ÇöÁö Á÷¿øµé °Ì´Ï´Ù. ±×·¯´Ï ±×µéÀÌ ÀÛ´çÇØ Á×ÀÎ°Å¿¹¿ä”¶ó´Â ÁÖÀåÀ» Çß´Ù.

¹Ý¸é ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡¼­ Á¦ÀÛÁø°ú ¸¸³­ ÇöÁö Á÷¿ø ºÎµð¸¸Àº “¸ðµç °ÍÀ» ´Ù ¸»ÇÏ°Ú´Ù. ¼Û¾¾´Â Çã¾¾°¡ Á×Àº µÚ¿¡ Àý´ë ±×·± ¹æ¹ý(ÀÚ»ì)À¸·Î Á×°Ú´Ù°í ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ³»°¡ ¼Û¾¾¸¦ µû¶ó´Ù´Ñ °Ç ±×¸¦ ÁöÅ°±â À§ÇØ¼­¿´´Ù”¸ç “Çã¾¾¿Í ¼Û¾¾´Â ±×³É ¸Þ½ÅÀú´Ù. ½ÇÁ¦ ÁÖÀÎÀº ÀÌ¾¾¿´°í ¸ðµç ÀÏµµ ÀÌ¾¾ ¶§¹®¿¡ ¹ß»ýÇß´Ù”¸ç ÀÌ¾¾¸¦ Áö¸ñÇß´Ù.

´Ù¸¥ ÇöÁö Á÷¿ø ¿ª½Ã Á¦ÀÛÁø°úÀÇ ÅëÈ­¿¡¼­ “¹üÁË¸¦ Áõ¸íÇÏ±â À§ÇØ¼­´Â Çã¾¾°¡ ³²±ä ³ëÆ®ºÏÀÌ ÇÊ¿äÇß´Ù. ÀÌ¾¾¸¦ Àâ±â À§ÇØ¼­¿´´Ù. È¸»ç°¡ µ·À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ëÆ®ºÏÀ» °Å·¡Ã³ »ç¶÷µé¿¡°Ô Áà¾ß°Ú´Ù°í »ý°¢Çß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

½ÇÁ¦·Î Çã ´ëÇ¥ÀÇ ÇÚµåÆù¿¡´Â ÀÌ¾¾¿¡°Ô ÀÚ±ÝÀ» º¸³»´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ ¹®ÀÚ°¡ ³²¾ÆÀÖ¾ú´Ù. ÁÖº¯ÀÎµéÀÇ Áõ¾ð°ú ÀÌ·± ´ëÈ­ ³»¿ëÀ» ÅëÇØ È¸»çÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ°¡ Çã ´ëÇ¥°¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀÌ¾¾¶ó´Â Á¡À» ÁüÀÛÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.

Çã¾¾¿Í ÀÌ¾¾´Â ¾î¶² °ü°è¿´À»±î?

Çã ´ëÇ¥¿Í ÀÌ¾¾ÀÇ ÀÎ¿¬Àº 10³â ÀüÀ¸·Î °Å½½·¯ ¿Ã¶ó°£´Ù. È£ÁÖ¿¡¼­ Çã´ëÇ¥´Â ÇÑ »ç¾÷¿¡ ÅõÀÚÇß´Ù°¡ »ç±â¸¦ ´çÇß°í, ±×¶§ ÀÌ ¾¾°¡ Ã£¾Æ¿Ô´Ù. ±×·¸°Ô ÇÔ²² ¼®Åº ¹«¿ª »ç¾÷À» ½ÃÀÛÇÏ°Ô µÈ µÎ »ç¶÷Àº ÆäÀÌÆÛ ÄÄÆÛ´Ï¸¦ ¼³¸³Çß´Ù. ¼ÒÀ¯ÁÖ´Â ‘¼®Åº¿Õ’ ÀÌ ¾¾¿Í ‘È¸Àå´Ô’ÀÌ¶ó°í ºÒ¸®´Â À¯¸ð¾¾¿´´Ù. ±×¸®°í Çã ´ëÇ¥´Â ÀÎµµ³×ÀÌ¾Æ·Î °¡¼­ ÇöÁö È¸»ç °ü¸®¸¦ ¸Ã°Ô µÈ °Í.

Çã ´ëÇ¥ÀÇ µ¿»ýÀº ±× ¶§ºÎÅÍ ÇüÀÌ °¡¹æ¿¡ ¾öÃ»³ª°Ô ¸¹Àº Çö±ÝÀ» µé°í ±¹³»·Î µé¾î¿Ô´Ù°í ¹àÇû´Ù. Çã ´ëÇ¥´Â °¡Áö°í ¿Â ¿ÜÈ­¸¦ È¯Àü»óÀ» ÅëÇØ È¯ÀüÇÑ µÚ ÀÌ¾¾¿Í È¸Àå´Ô¿¡°Ô º¸³½ °ÍÀ¸·Î ¹àÇôÁ³´Ù.

ÀÌ·¸°Ô ¿ª¼Û±ÝµÈ µ·Àº 200¾ï¿ø. Æ¯È÷ ÀÌ ¾¾ÀÇ À¯»óÁõÀÚ°¡ ÀÖÀ» ¶§¸¶´Ù Çã ´ëÇ¥´Â ±¹³»·Î À¯»óÁõÀÚ ±Ý¾×°ú ºñ½ÁÇÑ ±Ý¾×À» ¿ª¼Û±ÝÇÑ »ç½Çµµ È®ÀÎµÆ´Ù.

ÀÌ°°Àº µ·Àº ¾îµð¼­ ³ª¿Â °ÍÀÏ±î?

Çã ´ëÇ¥¿Í ¼®Åº °Å·¡¸¦ Çß´ø °Å·¡Ã³µéÀº ÀÏ°üµÇ°Ô ÀÌ°ÍÀÌ Ä«µå µ¹·Á¸·±â ºñ½ÁÇÑ ÆùÁö °ÔÀÓ, Áï »ç±â ¼ö¹ýÀÌ¶ó°í Áõ¾ðÇß´Ù. Ã³À½¿¡´Â Áú ÁÁÀº ¼®ÅºÀ» ½Î°Ô ÆÈ°í ±× µÚ¿¡ Àå±â °è¾àÀ» ¸Î¾î °Å·¡Ã³¿¡¼­ °Å¾×ÀÇ ¼±±ÝÀ» Áö±ÞÇÏ¸é ¿©·¯ °¡Áö ÀÌÀ¯¸¦ ´ë¸ç ¼®Åº°ú µ· ¸ðµÎ¸¦ ÁÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. ±×·± ½ÄÀ¸·Î ¾òÀº µ·Àº Áß°£¿¡¼­ »ç¶óÁö°í ºóÀÚ¸®¸¦ ´Ù¸¥ °Å·¡Ã³¿ÍÀÇ °è¾àÀ» ÅëÇØ ¹ÞÀº °è¾à±ÝÀ¸·Î Ã¤¿ö ³Ö¾ú´Ù´Â °Ô ÇÇÇØ °Å·¡Ã³µéÀÇ ÁÖÀåÀÌ´Ù.

°Å·¡Ã³µéÀº ÀÌ ¸ðµç °èÈ¹À» ¼³°èÇÑ »ç¶÷À¸·Î ÀÌ ¾¾¸¦ Áö¸ñÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÀÌ¾¾ÀÇ ÁöÀÎÀº “ÀüÇüÀûÀÎ »ç±âÁÒ. ±Ùµ¥ ¹¹ Áö±Ýµµ Àß Áö³½´Ù. µÎ ´Þ Àü¿¡ °ËÂû¿¡¼­ Á¶»ç ¹Þ´ø Áß¿¡µµ ¸ô·¡ ¸ô·¡ ¼úÁý °¬´Ù´øµ¥¿ä. ¼úÁý »çÀåÀÌ ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ¼¼ ¹ø¾¿ ¿Â´Ù°í ±×·¯´õ¶ó”¶ó°í ÀÌ¾¾ÀÇ ±ÙÈ²À» ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
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  • ¸á¶ó´Ï¾Æ, ±ò²ûÇÏ°í ¿ì¾ÆÇÑ ÄÚÆ® Â÷¸²¡¦¡°¾îµð ÆÐ¼Ç ºê·£µå?¡± ÀÌ¸ñ ÁýÁß
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  • À¯»ó¹« ¢¾ÀÛ°î°¡ ±è¿¬Áö, ´ÞÄÞÇÑ ¾ÖÁ¤¼¦...¡°±ú ºº´Â Ä¿ÇÃ ÀÎÁõ¡±
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    5
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    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ µÎ ¸íÀÇ Ãß¶ô»ç´Â ¿ì¿¬ÀÏ±î?¡¦¡°100¸¸¿ø¿¡ Ã»ºÎ»ìÀÎ °¡´É¡± Áõ¾ð ³ª¿Í
    7
    ¸Å¸ô ÇöÀå¼­ Èû°Ü¿î ±¸Á¶ÀÛ¾÷
    8
    [»çÁø´º½º]¿ï»ê´ë°ø¿ø ºûÃàÁ¦, ¼­¸·À» ¾Ë¸®´Â ºÒ²É
    9
    È£¹Ý°Ç¼³ÀÇ 'ÀÌÃµ ¸¶Àå È£¹Ýº£¸£µð¿ò 2Â÷'µµ 1Â÷¿¡ ÀÌ¾î ´«±æ!
    10
    ±ôÂ¦ 'ÇØÇÇ Å©¸®½º¸¶½º ÆÛ·¹ÀÌµå'
    Á¦4È¸ »óÁÖ¿¹¼ú´ÜÃ¼ Æä½ºÆ¼¹ú 21ÀÏ ÆÎÆÄ¸£
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 11¿ù 10ÀÏ~)
    ¿ï»ê ¼Ò¸®²Û ±è¹Ì°æ, ¾ÆÈ©¹øÂ° ¼Ò¸®ÄÜ¼­Æ® ¿¬´Ù
    ¼¼°èÀû ¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó ¼±À², ¸¸ÃßÀÇ ¿ï»ê Àû½Å´Ù
    ±è¿µ¹Ì¹«¿ë´Ü ¡®»çÃá±â ¾Æ¸§´Ù¿î½ÃÀý Ãã°ú ¼ÒÅëÇÏ´Ù¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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