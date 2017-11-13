´ë¿ì°Ç¼³ ¿¹ºñÀÔÂû ¸¶°¨µÅ¡¦¡°±¹³»¿Ü 20¿©°³ ¾÷Ã¼ ¸Å¼ö °ü½É¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.13 ¿ù 17:07
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½ÂÀÎ 2017.11.13  
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¾÷°è´Â »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ ±¹¿µ±â¾÷ÀÎ ‘¾Æ¶÷ÄÚ’, ¹Ì±¹ ÅõÀÚÈ¸»çÀÎ ‘TR¾Æ¸Þ¸®Ä«(TRAC)’, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ¿¡³ÊÁö¾÷Ã¼ ‘ÆäÆ®·Î³ª½º’, Áß±¹ °Ç¼³È¸»ç ‘Áß±¹°ÇÃà°øÁ¤ÃÑ°ø»ç’ µî ¿Ü±¹°è ¾÷Ã¼¿Í ±¹³» ±â¾÷ÀÎ ‘È£¹Ý°Ç¼³’ µîÀ» ÀÔÂû À¯·Â ÈÄº¸±ºÀ¸·Î Á¡Ä¡°í ÀÖ´Ù.

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