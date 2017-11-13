´ë¿ì°Ç¼³ ¿¹ºñÀÔÂû ¸¶°¨µÅ¡¦¡°±¹³»¿Ü 20¿©°³ ¾÷Ã¼ ¸Å¼ö °ü½É¡±

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¾Õ¼ Áö³ 6ÀÏ ±¹³»·¿Ü 20¿©°³ ¾÷Ã¼°¡ ºñ¹ÐÀ¯ÁöÈ®¾à¼¸¦ Á¦ÃâÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ºñ¹ÐÀ¯ÁöÈ®¾à¼¸¦ Á¦ÃâÇÏ¸é ´ë¿ì°Ç¼³ÀÇ ÅõÀÚ¼³¸íÀ» ¹Þ°í, »ç½Ç»ó ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÒ ±ÇÇÑÀÌ ÁÖ¿öÁø´Ù.
Áï ÃÖ¼Ò 20¿©°³ ¾÷Ã¼°¡ ´ë¿ì°Ç¼³ ¸Å¼ö¿¡ °ü½ÉÀ» ³»ºñÄ£ °ÍÀ¸·Î º¼ ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌÁß °ú¿¬ ¸î °³ ¾÷Ã¼°¡ ½ÇÁ¦ ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇÒ Áö´Â È®½ÇÈ÷ ¾Ë ¼ö ¾ø´Ù.
¾÷°è´Â »ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ ±¹¿µ±â¾÷ÀÎ ‘¾Æ¶÷ÄÚ’, ¹Ì±¹ ÅõÀÚÈ¸»çÀÎ ‘TR¾Æ¸Þ¸®Ä«(TRAC)’, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ ¿¡³ÊÁö¾÷Ã¼ ‘ÆäÆ®·Î³ª½º’, Áß±¹ °Ç¼³È¸»ç ‘Áß±¹°ÇÃà°øÁ¤ÃÑ°ø»ç’ µî ¿Ü±¹°è ¾÷Ã¼¿Í ±¹³» ±â¾÷ÀÎ ‘È£¹Ý°Ç¼³’ µîÀ» ÀÔÂû À¯·Â ÈÄº¸±ºÀ¸·Î Á¡Ä¡°í ÀÖ´Ù.
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ÇÑ ÅõÀÚÀºÇà(IB) ¾÷°è °ü°èÀÚ´Â "ºñ¹ÐÀ¯ÁöÈ®¾à¼¸¦ Á¦ÃâÇÑ ¾÷Ã¼°¡ 20¿©°÷ÀÌ¶ó ÇØµµ ÀÌµéÀÌ ½ÇÁ¦·Î ÀÔÂû¿¡ Âü¿©ÇØ ¾ó¸¶¸¸ÅÀÇ Ä¡¿ÇÑ °æÀïÀÌ ¹ß»ýÇÏ´À³Ä°¡ ÀÌ¹ø ¸Å°¢ÀÇ °ü°Ç"ÀÌ¶ó¸ç "ÀÎ¼ö ÈÄº¸°¡ ¸¹¾Æ¾ß ¸Å°¢ÀÌ ÈïÇàÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ±×·¸Áö ¾Ê´Ù¸é ¾÷Ã¼µéÀÌ ÀÚ¿¬½º·¹ ÀÎ¼ö °¡°ÝÀ» ³·°Ô Á¦½ÃÇÒ °ÍÀÌ°í, ´ë¿ì°Ç¼³ÀÇ ¸Å°¢ ÀÛ¾÷µµ ÇÑÃþ ³Ç×À» °Þ°Ô µÈ´Ù"°í ºÐ¼®Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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