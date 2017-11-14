±Í¼ø ºÏÇÑº´»ç, ÃÑ»ó ÈçÀû 5~6°÷ ¡®Àå±â¼Õ»óµµ ½ÉÇØ¡¯...ÀÌ±¹Á¾ ¡°2~3Â÷ ¼ö¼ú ÇÊ¿ä¡±

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|¡ã ±Í¼ø µµÁß ÃÑÀ» ¸Â°í ±ä±Þ ÈÄ¼ÛµÈ ºÏÇÑ º´»ç°¡ »ý¸í¿¡´Â ÁöÀåÀÌ ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
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14ÀÏ ¾ÆÁÖ´ë ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ Àü³¯ ÃÑ»óÀ» ÀÔÀº ºÏÇÑ º´»ç A ¾¾ÀÇ »óÅÂ¿¡ ´ëÇØ “È¯ÀÚ´Â »ý¸í¿¡´Â ÁöÀåÀÌ ¾øÀ¸³ª, ¾ÕÀ¸·Î 2Â÷, 3Â÷ ¼ö¼úÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ A ¾¾´Â 13ÀÏ °æ±â ¼ö¿ø ¾ÆÁÖ´ëÇÐ±³ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÅ 5½Ã°£¿¡ °ÉÄ£ ¼ö¼úÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 3½Ã 31ºÐ²² ÆÇ¹®Á¡ °øµ¿°æºñ±¸¿ª(JSA)À» ÅëÇØ ±Í¼øÇÑ A ¾¾´Â ±Í¼ø °úÁ¤¿¡¼ ÆÈ²ÞÄ¡¿Í ¾î±ú µî¿¡ ÃÑ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù.
ÀÌ ±³¼ö´Â A ¾¾ÀÇ ÃÑ»ó ÈçÀûÀº 5∼6°÷¿¡ ´ÞÇÏ°í, ÃÑ»óÀÌ ´ëºÎºÐ °üÅë»óÀÌ¾î¼ 7∼8°÷ Àå±â ¼Õ»óµµ ÀÖ¾ú´Ù°í ÀüÇß´Ù.
¼ö¼úÀ» ¸¶Ä£ A ¾¾´Â ÇöÀç °³º¹ »óÅÂ·Î ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡¼ Ä¡·á¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, »ý¸íÀ¯ÁöÀåÄ¡¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ È£ÈíÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ ±³¼ö´Â “¼ö¼úÀ» ´õ ÀÌ¾î°¡¸é È¯ÀÚ°¡ Ã¼·ÂÀûÀ¸·Î ¹öÆ¿ ¼ö ¾øÀ» °ÍÀ¸·Î ÆÇ´ÜÇØ ÀÌ³¯ ¼ö¼úÀ» ¸¶ÃÆ´Ù”¸ç “2~3ÀÏ Á¤µµ °æ°ú¸¦ ´õ ÁöÄÑºÁ¾ß ÇÒ °Í °°´Ù”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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