±Í¼ø ºÏÇÑº´»ç, ÃÑ»ó ÈçÀû 5~6°÷ ¡®Àå±â¼Õ»óµµ ½ÉÇØ¡¯...ÀÌ±¹Á¾ ¡°2~3Â÷ ¼ö¼ú ÇÊ¿ä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.14 È­ 11:23
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½ÂÀÎ 2017.11.14  
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¼ö¼úÀ» ¸¶Ä£ A ¾¾´Â ÇöÀç °³º¹ »óÅÂ·Î ÁßÈ¯ÀÚ½Ç¿¡¼­ Ä¡·á¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, »ý¸íÀ¯ÁöÀåÄ¡¿¡ ÀÇÁ¸ÇØ È£ÈíÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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