'½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî' ¹æ¿¹´ã, KÆË½ºÅ¸2 ÀÌÈÄ 5³â¸¸¿¡ ¡®¹æ¼ÛÃâ°Ý¡¯...¡°ÆøÇ³¼ºÀåÇß³×¡±

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YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¿¬½À»ý ¹æ¿¹´ãÀÌ ‘KÆË½ºÅ¸2’ ÀÌÈÄ 5³â ¸¸¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³Â´Ù.
¹æ¿¹´ãÀº ÃÖ±Ù 14ÀÏ ¿ÀÈÄ ¹æ¼ÛµÉ Mnet ‘½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî’ ¿¹°íÆí¿¡¼ ¾ó±¼À» º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ¿¹°íÆíÀº JYP ½ºÆ®·¹ÀÌ Å°Áî ¿¬½À»ý°ú ¶óÀÌ¹úÀÎ YGÀÇ ¿¬½À»ýµé°£ÀÇ Ãã´ë°áÀ» ¹úÀÌ´Â Àå¸éÀ¸·Î °¢ ¼Ò¼Ó»çÀÇ ÀÚÁ¸½ÉÀ» °Ç ´ë°áÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
ÀÌ¶§ Àá½Ã ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÎ ¹æ¿¹´ãÀº °Ý·ÄÇÑ ´í½º·Î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. Æ¯È÷ ‘KÆË½ºÅ¸2’ ÀÌÈÄ ÆøÇ³ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
ÀÌ Àå¸éÀ» º» ½ÃÃ»ÀÚµéÀº ¿Â¶óÀÎ»ó “¹æ¿¹´ã ¸¹ÀÌ ÄÇ³×” “½Ç·ÂÀÌ ¾ó¸¶³ª ³ª¾ÆÁ³À»Áö ±Ã±ÝÇÏ³×” “ÀÌÁ¨ ²À µ¥ºßÇÏÀÚ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ¹æ¿¹´ãÀº Áö³ 2013³â SBS ‘KÆË½ºÅ¸2’¿¡¼ ÁØ¿ì½ÂÀ» Â÷ÁöÇÑ ÈÄ ±×ÇØ YG ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» Ã¼°áÀ» ¸Î°í ¿¬½À»ýÀ¸·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ÁØºñÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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