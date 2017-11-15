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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.15 ¼ö 17:08
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[¼Óº¸] Æ÷Ç× ±Ô¸ð 5.5 ÁöÁø ¹ß»ý¡¦SKT ÀÏºÎ ¸ÔÅëµÅ ¡°¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ¡±
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½ÂÀÎ 2017.11.15  
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ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡ µû¸£¸é SKT ÅÚ·¹ÄÞ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ÀüÈ­¸¦ °É·Á°í ÇÏ¸é ÀüÈ­ ¹ß½Å ÀÚÃ¼°¡ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÇÚµåÆù È­¸é¿¡ ‘¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ’¶ó´Â ¾È³»¹®ÀÌ ¶ß´Â »óÅÂ´Ù.

±×·¯³ª Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀüÈ­ ¹ß½ÅÀÌ µÇ´Â ÀÌ¿ëÀÚµµ ÀÖ¾î ÀÌ°°Àº ¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ´Â ÀüÃ¼°¡ ¾Æ´Ñ ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡°Ô¼­ ³ªÅ¸³ª°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

SKT ÀÌ¿ëÀÚµéÀº “¾Æ´Ï ÀüÈ­°¡ ¾È µÇ¸é ¾îÂ¼ÀÚ´Â °Å¾ß”, “ÀüÈ­°¡ ¾È µÅ;;”, “°¡Á·ÇÑÅ× ÀüÈ­ÇÏ·Á´Âµ¥ ÀüÈ­°¡ ¾È µÈ´Ù”, “°¡Àå Áß¿äÇÑ °Ô ÀüÈ­ÀÎµ¥ ÀüÈ­°¡ ¾È µÇ¸é ¾îÂ¼³Ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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