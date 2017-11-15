[¼Óº¸] Æ÷Ç× ±Ô¸ð 5.5 ÁöÁø ¹ß»ý¡¦SKT ÀÏºÎ ¸ÔÅëµÅ ¡°¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ¡±

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15ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã 29ºÐ °æºÏ Æ÷Ç×½Ã ºÏ±¸ ºÏÂÊ 6km Áö¿ª¿¡¼ ±Ô¸ð 5.5ÀÇ ÁöÁøÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ÁöÁøÀº Æ÷Ç× ºÏ±¸ ºÏÂÊ 6km Áö¿ª¿¡¼ ¹ß»ýÇßÀ¸³ª Æ÷Ç× ÀÎ±Ù Áö¿ªÀÎ ¿ï»ê, ºÎ»ê»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼¿ï¿¡¼µµ °Ç¹°ÀÌ Èçµé¸®´Â °ÍÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» Á¤µµ¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½Ã 32ºÐ¿¡´Â °æºÏ Æ÷Ç×½Ã ºÏ±¸ ºÏÂÊ 7km Áö¿ª¿¡¼ ±Ô¸ð 3.6ÀÇ ¿©ÁøÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.
ÇÑÆí ÁöÁø ¹ß»ý Á÷ÈÄ SKT Åë½Å ÀÏºÎ ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÀüÈ ¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ºÒÆíÇÔÀ» È£¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿ëÀÚµé¿¡ µû¸£¸é SKT ÅÚ·¹ÄÞ ÀÌ¿ëÀÚ°¡ ÀüÈ¸¦ °É·Á°í ÇÏ¸é ÀüÈ ¹ß½Å ÀÚÃ¼°¡ µÇÁö ¾ÊÀ¸¸ç, ÇÚµåÆù È¸é¿¡ ‘¹ß½Å ºÒ°¡ »óÅÂ’¶ó´Â ¾È³»¹®ÀÌ ¶ß´Â »óÅÂ´Ù.
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