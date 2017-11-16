°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.16 ¸ñ 18:13
¿¬¿¹/½Ã»ç
±³À°ºÎ ¡°¼ö½Ã¡¤Á¤½Ã ³í¼ú ÀüºÎ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±â¡¦¼ºÀûÅëÁö 12¿ù 12ÀÏ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±³À°ºÎ°¡ ´çÃÊ 16ÀÏ ¼ö´É Á÷ÈÄºÎÅÍ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐ ¼ö½Ã¸ðÁý°ú Á¤½Ã¸ðÁý µî ´ëÇÐÀÔ½Ã ÀÏÁ¤µµ ÀüºÎ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±âµÈ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

±³À°ºÎ°¡ ´çÃÊ 16ÀÏ ¼ö´É Á÷ÈÄºÎÅÍ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐ ¼ö½Ã¸ðÁý°ú Á¤½Ã¸ðÁý µî ´ëÇÐÀÔ½Ã ÀÏÁ¤µµ ÀüºÎ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±âµÈ´Ù°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.

16ÀÏ ¿ÀÈÄ Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç¿¡¼­ ¿­¸° ¼ö´É ¿¬±â ÈÄ¼Ó ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ¹ÚÃá¶õ ±³À°ºÎ Â÷°üÀº “2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇèÀÌ Æ÷Ç× °­ÁøÀ¸·Î 1ÁÖÀÏ ¿¬±âµÊ¿¡ µû¶ó ¼ö½Ã¸ðÁý°ú Á¤½Ã¸ðÁý µî ´ëÇÐÀÔ½Ã ÀÏÁ¤µµ ÀÏÁ¦È÷ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±âµÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±³À°ºÎ´Â ÇÑ±¹´ëÇÐ±³À°ÇùÀÇÈ¸¿Í ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ¾ÖÃÊ 16ÀÏ ¼ö´É Á÷ÈÄ¿¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐº° ³í¼ú·¸éÁ¢ µî ¼ö½Ã¸ðÁý ÀÏÁ¤À» 1ÁÖÀÏ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ µû¶ó 18ÀÏºÎÅÍ ½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐº° ³í¼ú°í»ç°¡ ÀÏÁÖÀÏ ´ÊÃçÁø´Ù.

±³À°ºÎ´Â ÀÌ¿Í ÇÔ²² 12¿ù 30ÀÏ ¿ø¼­Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´ø Á¤½Ã¸ðÁý ÀÏÁ¤µµ 1ÁÖÀÏ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù.

¼ö´ÉÀÌ 23ÀÏ·Î ¿¬±â½ÃÇàµÊ¿¡ µû¶ó ¼ºÀû Åëº¸ÀÏµµ 12¿ù 12ÀÏ·Î ´ÊÃçÁø´Ù.

¹Ú Â÷°üÀº “±¹¹æºÎ, ¹ý¹«ºÎ, º´¹«Ã» µî°ú ÇùÀÇÇÏ¿© ¼ö´É½ÃÇè¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ ±ºÀÎ, ¼öÇüÀÚµéÀÌ ¿¬±âµÈ ½ÃÇè¿¡ ¹®Á¦¾øÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”¸ç “°í3 ÇÐ»ý¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Æ÷Ç× ³» ÀÎ±ÙÁö¿ªÀÇ °ø°øµµ¼­°ü, Æò»ýÇÐ½À°üÀº ¹°·Ð ÇÐ¿ø, µ¶¼­½Ç µîÀ» ¹«·á·Î ÇÐ½ÀÀå¼Ò·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶Ä¡ÇÒ °Í“ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

±³À°ºÎ´Â Àç¼ö»ýµéÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÔ½ÃÇÐ¿ø, ±â¼÷Çü ÇÐ¿ø¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÇÐ¿øÃÑ¿¬ÇÕÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¼ö´É ¿¬±â¿¡ µû¶ó ÇÐ¿øÀ» ¿¬Àå ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

ÀÌ¾î ¹Ú Â÷°üÀº “Æ÷Ç×°ü³» ¸ðµç ÇÐ±³¿¡ ´ëÇØ ÈÞ¾÷À» °áÁ¤ÇÏ¿´À¸¸ç ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» °ÅÃÄ ´ÙÀ½ ÁÖºÎÅÍ´Â Á¤»óÀûÀÎ ÇÐ»ç¿î¿µÀÌ ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”¸ç “½É¸®Àû Ä¡À¯Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ÇÐ»ý¿¡ ´ëÇØ¼­´Â Æ÷Ç×Áö¿ªÀÇ ¼Ò¾ÆÁ¤½Å°ú Àü¹®ÀÇ¸¦ ÆÄ°ßÇÏ°Ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

¿À´Â 23ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÈ ¼ö´É½ÃÇè¿¡ ´ëÇØ¼± “ÃâÁ¦¹®Ç× º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ¼ö´ÉÃâÁ¦À§¿ø°ú ÀÎ¼â¿ä¿øÀÇ ÇÕ¼÷±â°£À» ¿¬ÀåÇÏ°í °æÂûÃ»ÀÇ ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇØ ¹®´äÁö º¸°ü¼Ò¿¡ »ó½Ã±Ù¹«ÀÎ¿øÀ» Áõ¿øÇÏ°í ÁÖº¯ ¼øÂû ¿ª½Ã °­È­ÇÏµµ·Ï Çß´Ù”¸ç “ÇÐ»ýÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î µÎ°í ±âÁ¸ ½ÃÇèÀå¿¡ ´ëÇÑ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí ´ëÃ¼ ½ÃÇèÀåÀ» ±ä±ÞÈ÷ ¸¶·ÃÇÏ¿© ¼öÇè»ýÀÇ ¹èÄ¡¿Í ¼ö¼Û°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
  • ¡®¹ãµµ±úºñ¡¯ »ç´çµ¿ ±è¹äÁý ÇÏ·ç ¸ÅÃâÀº?¡¦¡°ÁÖ¸»¿£ 3000ÁÙ ÆÇ¸Å¡±
  • Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ, ÈïÇØÀ¾ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ±âµÕ ¿Üº® ¹«³ÊÁ®¡¦¡°¹«³ÊÁú±î Á¶¸¶Á¶¸¶¡±
  • ¡®±Í¼ø ºÏÇÑ º´»ç¡¯ ¼ö¼úÁýµµ ÀÌ±¹Á¾, ¿¹¹ÎÇÑ ¹ÝÀÀ ÀÌÀ¯´Â? ¡°³»Àå ¸¹ÀÌ ÆÄ¿­µÅ À§Çè¡±
  • ¡®±èÀå°â MBC»çÀå ÇØÀÓ¡¯ ¹èÇöÁø, Â÷ºÐÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ´º½º ºê¸®ÇÎ...¡°ÃÖÀå¼ö ¾ÞÄ¿ ÀÌ¾î°¡³ª?¡±
    • Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡± Á»ºñ¸¶¾à ÃßÁ¤Ñû, ÇÇÈê¸®¸ç ¸ñ´ú¹Ì ¹°¾ú´Ù?...¡°¿µÈ­ ºÎ»êÇà Á»ºñ °°¾Ò´Ù¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ, ÈïÇØÀ¾ ÇÑ ¾ÆÆÄÆ® ±âµÕ ¿Üº® ¹«³ÊÁ®¡¦¡°¹«³ÊÁú±î Á¶¸¶Á¶¸¶¡±
    2
    [¼Óº¸] °æºÏ Æ÷Ç× ±Ô¸ð 5.5 ÁöÁø ¹ß»ý¡¦¿ï»ê¡¤ºÎ»ê Áö¿ªµµ ½ÉÇÏ°Ô Èçµé·Á
    3
    ¡®Æ÷Ç×ÁöÁø ÇÇÇØ¡¯ ÇÑµ¿´ë, ÇÐ»ýµé ¿îµ¿Àå ¹ÛÀ¸·Î ¶Ù¾î³ª¿Í..¡°±ä¹ÚÇß´ø ¼ø°£¡±
    4
    ¡®2018 ¼ö´É¡¯ 23ÀÏ·Î ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±â¡¦°í»çÀåµµ »õ·Î ¹èÁ¤µÉ ¿¹Á¤
    5
    Æ÷Ç× ÁöÁø, ¶Ç ¹ß»ý ¡®¹ú½á 4¹øÂ°¡¯...¡°°è¼Ó ¶¥ÀÌ Èçµé°Å·Á¿ä¡±
    6
    Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ ¼ÓÃâ, ´ãº­¶ô ¹«³ÊÁö°í µµ·Î °¥¶óÁ®¡¦¡°¾Æ¼ö¶óÀå ±× ÀÚÃ¼¡±
    7
    ÀÌÀÌ°æ, ¾ó±¼¿¡ ¸ö±îÁö ¿Ïº®ÇØ¡¦¡°µî ±ÙÀ° ½ÇÈ­³Ä¡±
    8
    Æ÷Ç× ÁöÁø ÇÇÇØ, ¿À´Ã ¹ú½á 3Â÷·Ê ¹ß»ý...¡°»ó¼öµµ°ü ÆÄ¿­¿¡ °Ç¹° ºØ±« ³­¸®¡±
    9
    ¡®ÀÌ¹ø»ýÀº¡¯ ÀÌÃ»¾Æ, ¼ºÇü ÀÇÈ¤¿¡ ÄðÇÑ ÇØ¸í¡¦¡°³» ¾ó±¼ Àß ºñ±³ÇØºÁ¡±
    10
    Æ÷Ç× ±Ô¸ð 5.5 ÁöÁø...¿ï»ê Áö¿ªµµ ÁöÁø 'ÇÐ»ý ±ä±Þ ´ëÇÇ'
    [¶°³ª¿ä, ÁÖ¸»ÃàÁ¦]ÀÌ¹ø ÁÖ¸»¿£ °ÔÀÓ¡¤¿ª»ç¡¤ÀÚ¿¬ Áñ±â¸ç ÀçÃæÀü...
    Çö´ë¿¹¼ú°ü, ¼öÇè»ý Æ¯º°ÇÒÀÎ ÇÁ·Î±×·¥ ¸¶·Ã
    ¹ÂÁöÄÃ ¡®¿Ü¼Ö¡¯·Î ¿ÃÇØ ¿ï»ê°ø¿¬ ´ë¹Ì Àå½Ä
    ¹®ÀÚ¿Í È¸È­ÀÇ Àý¹¦ÇÑ È­À½
    ¿À¿µ¼öÀÇ ¾Æµé ¾Æ´Ñ ÆÇÈ­°¡ ¿ÀÀ±ÀÇ °¡Ä¡, ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü È¸°íÀü ...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr