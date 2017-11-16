±³À°ºÎ ¡°¼ö½Ã¡¤Á¤½Ã ³í¼ú ÀüºÎ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±â¡¦¼ºÀûÅëÁö 12¿ù 12ÀÏ¡±

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16ÀÏ ¿ÀÈÄ Á¤ºÎ¼¼Á¾Ã»»ç¿¡¼ ¿¸° ¼ö´É ¿¬±â ÈÄ¼Ó ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ¹ÚÃá¶õ ±³À°ºÎ Â÷°üÀº “2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇèÀÌ Æ÷Ç× °ÁøÀ¸·Î 1ÁÖÀÏ ¿¬±âµÊ¿¡ µû¶ó ¼ö½Ã¸ðÁý°ú Á¤½Ã¸ðÁý µî ´ëÇÐÀÔ½Ã ÀÏÁ¤µµ ÀÏÁ¦È÷ ÀÏÁÖÀÏ ¿¬±âµÈ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
±³À°ºÎ´Â ÇÑ±¹´ëÇÐ±³À°ÇùÀÇÈ¸¿Í ÇùÀÇ¸¦ °ÅÃÄ ¾ÖÃÊ 16ÀÏ ¼ö´É Á÷ÈÄ¿¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐº° ³í¼ú·¸éÁ¢ µî ¼ö½Ã¸ðÁý ÀÏÁ¤À» 1ÁÖÀÏ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ µû¶ó 18ÀÏºÎÅÍ ½ÃÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´ø ´ëÇÐº° ³í¼ú°í»ç°¡ ÀÏÁÖÀÏ ´ÊÃçÁø´Ù.
±³À°ºÎ´Â ÀÌ¿Í ÇÔ²² 12¿ù 30ÀÏ ¿ø¼Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´ø Á¤½Ã¸ðÁý ÀÏÁ¤µµ 1ÁÖÀÏ ¿¬±âÇÏ±â·Î Çß´Ù.
¼ö´ÉÀÌ 23ÀÏ·Î ¿¬±â½ÃÇàµÊ¿¡ µû¶ó ¼ºÀû Åëº¸ÀÏµµ 12¿ù 12ÀÏ·Î ´ÊÃçÁø´Ù.
¹Ú Â÷°üÀº “±¹¹æºÎ, ¹ý¹«ºÎ, º´¹«Ã» µî°ú ÇùÀÇÇÏ¿© ¼ö´É½ÃÇè¿¡ ÀÀ½ÃÇÑ ±ºÀÎ, ¼öÇüÀÚµéÀÌ ¿¬±âµÈ ½ÃÇè¿¡ ¹®Á¦¾øÀÌ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àû±Ø Áö¿øÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”¸ç “°í3 ÇÐ»ý¿¡ ´ëÇØ¼´Â Æ÷Ç× ³» ÀÎ±ÙÁö¿ªÀÇ °ø°øµµ¼°ü, Æò»ýÇÐ½À°üÀº ¹°·Ð ÇÐ¿ø, µ¶¼½Ç µîÀ» ¹«·á·Î ÇÐ½ÀÀå¼Ò·Î ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶Ä¡ÇÒ °Í“ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
±³À°ºÎ´Â Àç¼ö»ýµéÀÌ ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â ÀÔ½ÃÇÐ¿ø, ±â¼÷Çü ÇÐ¿ø¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÇÐ¿øÃÑ¿¬ÇÕÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¼ö´É ¿¬±â¿¡ µû¶ó ÇÐ¿øÀ» ¿¬Àå ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
ÀÌ¾î ¹Ú Â÷°üÀº “Æ÷Ç×°ü³» ¸ðµç ÇÐ±³¿¡ ´ëÇØ ÈÞ¾÷À» °áÁ¤ÇÏ¿´À¸¸ç ¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» °ÅÃÄ ´ÙÀ½ ÁÖºÎÅÍ´Â Á¤»óÀûÀÎ ÇÐ»ç¿î¿µÀÌ ÀÌ·ç¾îÁú ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”¸ç “½É¸®Àû Ä¡À¯Áö¿øÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ÇÐ»ý¿¡ ´ëÇØ¼´Â Æ÷Ç×Áö¿ªÀÇ ¼Ò¾ÆÁ¤½Å°ú Àü¹®ÀÇ¸¦ ÆÄ°ßÇÏ°Ú´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¿À´Â 23ÀÏ·Î ¿¹Á¤µÈ ¼ö´É½ÃÇè¿¡ ´ëÇØ¼± “ÃâÁ¦¹®Ç× º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ¼ö´ÉÃâÁ¦À§¿ø°ú ÀÎ¼â¿ä¿øÀÇ ÇÕ¼÷±â°£À» ¿¬ÀåÇÏ°í °æÂûÃ»ÀÇ ÇùÁ¶¸¦ ÅëÇØ ¹®´äÁö º¸°ü¼Ò¿¡ »ó½Ã±Ù¹«ÀÎ¿øÀ» Áõ¿øÇÏ°í ÁÖº¯ ¼øÂû ¿ª½Ã °ÈÇÏµµ·Ï Çß´Ù”¸ç “ÇÐ»ýÀÇ ¾ÈÀüÀ» ÃÖ¿ì¼±À¸·Î µÎ°í ±âÁ¸ ½ÃÇèÀå¿¡ ´ëÇÑ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁ¡°ËÀ» ½Ç½ÃÇÏ´Â ÇÑÆí ´ëÃ¼ ½ÃÇèÀåÀ» ±ä±ÞÈ÷ ¸¶·ÃÇÏ¿© ¼öÇè»ýÀÇ ¹èÄ¡¿Í ¼ö¼Û°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ°Ú´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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