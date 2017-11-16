Á¶´öÁ¦ ÀÎÅÍºä Ãë¼ÒÇÑ ¿µÁøÀ§, ¿Ö?¡¦¡°Á¶´öÁ¦°¡ ¿µÁøÀ§ ÀÌ¿ëÇØ¡±

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Ãë¼Ò¸¦ µÎ°í ³¯À» ¼¼¿ü´Ù. Áö³ 7ÀÏ ¿¸° Á¶´öÁ¦ ¹Ý¹Ú ±âÀÚÈ¸°ß ¸ð½À. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
ÀÌ¹ø¿£ Á¶´öÁ¦¿Í ¿µ¿ÍÁøÈïÀ§¿øÈ¸(ÀÌÇÏ ¿µÁøÀ§)°¡ ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.
Á¶´öÁ¦ ÃøÀº Áö³ 15ÀÏ ¿µÁøÀ§ °ü°èÀÚ¿Í ¸¸³ª Áø»óÀ» ¹àÈ÷·Á ÇßÀ¸³ª ¿µÁøÀ§ ÃøÀÌ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ¾à¼ÓÀ» Ãë¼ÒÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌÈÄ Á¶´öÁ¦´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ “¿©¹è¿ì ÃøÀÌ³ª ¿©¼º´ÜÃ¼ÀÇ ÀÇ°ß¿¡ ÀÇÇØ ¿µÁøÀ§°¡ ÁÂÁö¿ìÁö µÈ´Ù”¸é¼ “¿µÁøÀ§ÀÇ ÀÏ¹æÀûÀÎ ¾à¼Ó Ãë¼Ò°¡ ³³µæÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ¿µÁøÀ§ ÃøÀº ÀüÇô ´Ù¸¥ ÁÖÀåÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.
¿µÁøÀ§ »êÇÏ °øÁ¤È¯°æÁ¶¼º¼¾ÅÍ ÇÑÀÎÃ¶ ¼¾ÅÍÀåÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ÀÌ¹ø »çÅÂ¿¡ ´ëÇØ “¿µÁøÀ§ ÃøÀÌ Á¶¾¾¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» Çß°í Á¶¾¾¿¡°Ô ¹Ì¸® ¸ðµç ¹Î¿øÀÎÀº ºñ°ø°³°¡ ¿øÄ¢ÀÌ´Ï ÀÌ ¿øÄ¢À» ÁöÄÑ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù. Á¶¾¾µµ µ¿ÀÇÇß´Ù. ±Ùµ¥ ºñ°ø°³ ¸¸³²¿¡ µ¿ÀÇÇØ³õ°í ¸î¸î ±âÀÚµé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁá´Ù°í ÇØ ¸¸³²À» Ãë¼ÒÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑ ¼¾ÅÍÀåÀº “¸¸³² ¼º»ç Àü¿¡ ³ª¿Â ±â»ç¿¡´Â ¹«½¼ Áø»óÁ¶»çÀ§¿øÈ¸°¡ ²Ù·ÁÁ® ºÎ»ê¿¡¼ »ç¶÷ÀÌ ¿Ã¶ó¿À°í ÀÖ´Ù´Â µîÀÇ ³»¿ëÀÌ ´ã°ÜÀÖ¾ú´Ù”¸ç “±×·± »óÈ²¿¡¼ Á¶¾¾¸¦ ¸¸³ª¸é ´©°¡ ºÁµµ ¿µÁøÀ§°¡ Áø»óÁ¶»ç¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù°í ´ëÁßµéÀÌ ¿©±æ °Í °°¾Æ ¸¸³²À» Ãë¼ÒÇß´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ ÇÑ ¼¾ÅÍÀåÀº “Á¶´öÁ¦ ¹è¿ì º»ÀÎÀÌ ºñ°ø°³ ¸¸³² ¾à¼ÓÀ» ¾î°Ü³õ°í, ¸¶Ä¡ ¿µÁøÀ§°¡ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾È µé¾îÁØ´Ù´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»¾¸ÇÏ°í ´Ù´Ï½Å´Ù”¸ç “¾ê±æ ¾È µé¾îÁÙ °Å¿´À¸¸é ¿ì¸®°¡ ¿Ö ¸ÕÀú ±× ºÐ¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» Çß°Ú´Â°¡. ¼±ÀÇ¸¦ °®°í ±× ºÐ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇß´Âµ¥ ±×°É ÀÌ¿ëÇß´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÇÇÇØ ¿©¹è¿ì°¡ ¿µÁøÀ§¿¡ ¾Ð·ÂÀ» ³Ö´Â´Ù´Â Á¶¾¾ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ¿©¹è¿ì ÃøÀº “¿©¹è¿ì A³ª ¿©¹è¿ìA Ãø¿¡¼ (´ÜÃ¼¿¡)Ç×ÀÇÇÏ°Å³ª ¾Ð¹ÚÀ» ³ÖÀº ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ¸ÕÀú ÀüÈÇÑ Àûµµ ¾ø´Ù. ºñ°ø°³·Î ÁøÇàÇÏ´Â »ç°Ç¿¡ Á¶´öÁ¦°¡ ±â»ç·Î º¸µµÇØ ¸¸³²ÀÌ Ãë¼ÒµÈ °ÍÀÌÁö ¿ì¸®°¡ ¾Ð·ÂÀ» ³ÖÀº °Ô ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
ÇÑÆí Á¶´öÁ¦´Â 2015³â 4¿ù ¸ð ¿µÈ ÃÔ¿µ µµÁß ÇÕÀÇ ¾øÀÌ »ó´ë ¿©¹è¿ìÀÇ ¼Ó¿ÊÀ» Âõ°í ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ ¸¸Áö´Â µî ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Á¶¾¾´Â 1½É¿¡¼ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÀÌÈÄ Áö³ 10¿ù 13ÀÏ ¼¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼ Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, ¼ºÆø·Â Ä¡·áÇÁ·Î±×·¥ 40½Ã°£ ÀÌ¼ö¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.
Á¶´öÁ¦´Â ÀÌ¿¡ ºÒº¹ÇØ ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°í, ÆÇ°áÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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