Á¶´öÁ¦ ÀÎÅÍºä Ãë¼ÒÇÑ ¿µÁøÀ§, ¿Ö?¡¦¡°Á¶´öÁ¦°¡ ¿µÁøÀ§ ÀÌ¿ëÇØ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.16 ¸ñ 18:13
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½ÂÀÎ 2017.11.16  
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ÀÌ¹ø¿£ Á¶´öÁ¦¿Í ¿µ¿ÍÁøÈïÀ§¿øÈ¸(ÀÌÇÏ ¿µÁøÀ§)°¡ ³¯À» ¼¼¿ü´Ù.

Á¶´öÁ¦ ÃøÀº Áö³­ 15ÀÏ ¿µÁøÀ§ °ü°èÀÚ¿Í ¸¸³ª Áø»óÀ» ¹àÈ÷·Á ÇßÀ¸³ª ¿µÁøÀ§ ÃøÀÌ ÀÏ¹æÀûÀ¸·Î ¾à¼ÓÀ» Ãë¼ÒÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌÈÄ Á¶´öÁ¦´Â ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “¿©¹è¿ì ÃøÀÌ³ª ¿©¼º´ÜÃ¼ÀÇ ÀÇ°ß¿¡ ÀÇÇØ ¿µÁøÀ§°¡ ÁÂÁö¿ìÁö µÈ´Ù”¸é¼­ “¿µÁøÀ§ÀÇ ÀÏ¹æÀûÀÎ ¾à¼Ó Ãë¼Ò°¡ ³³µæÀÌ µÇÁö ¾Ê´Â´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ¿µÁøÀ§ ÃøÀº ÀüÇô ´Ù¸¥ ÁÖÀåÀ» ³»³õ¾Ò´Ù.

¿µÁøÀ§ »êÇÏ °øÁ¤È¯°æÁ¶¼º¼¾ÅÍ ÇÑÀÎÃ¶ ¼¾ÅÍÀåÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ ÀÌ¹ø »çÅÂ¿¡ ´ëÇØ “¿µÁøÀ§ ÃøÀÌ Á¶¾¾¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» Çß°í Á¶¾¾¿¡°Ô ¹Ì¸® ¸ðµç ¹Î¿øÀÎÀº ºñ°ø°³°¡ ¿øÄ¢ÀÌ´Ï ÀÌ ¿øÄ¢À» ÁöÄÑ´Þ¶ó°í ºÎÅ¹Çß´Ù. Á¶¾¾µµ µ¿ÀÇÇß´Ù. ±Ùµ¥ ºñ°ø°³ ¸¸³²¿¡ µ¿ÀÇÇØ³õ°í ¸î¸î ±âÀÚµé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁá´Ù°í ÇØ ¸¸³²À» Ãë¼ÒÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑ ¼¾ÅÍÀåÀº “¸¸³² ¼º»ç Àü¿¡ ³ª¿Â ±â»ç¿¡´Â ¹«½¼ Áø»óÁ¶»çÀ§¿øÈ¸°¡ ²Ù·ÁÁ® ºÎ»ê¿¡¼­ »ç¶÷ÀÌ ¿Ã¶ó¿À°í ÀÖ´Ù´Â µîÀÇ ³»¿ëÀÌ ´ã°ÜÀÖ¾ú´Ù”¸ç “±×·± »óÈ²¿¡¼­ Á¶¾¾¸¦ ¸¸³ª¸é ´©°¡ ºÁµµ ¿µÁøÀ§°¡ Áø»óÁ¶»ç¿¡ Âü¿©ÇÑ´Ù°í ´ëÁßµéÀÌ ¿©±æ °Í °°¾Æ ¸¸³²À» Ãë¼ÒÇß´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ÇÑ ¼¾ÅÍÀåÀº “Á¶´öÁ¦ ¹è¿ì º»ÀÎÀÌ ºñ°ø°³ ¸¸³² ¾à¼ÓÀ» ¾î°Ü³õ°í, ¸¶Ä¡ ¿µÁøÀ§°¡ ÀÌ¾ß±â¸¦ ¾È µé¾îÁØ´Ù´Â ½ÄÀ¸·Î ¸»¾¸ÇÏ°í ´Ù´Ï½Å´Ù”¸ç “¾ê±æ ¾È µé¾îÁÙ °Å¿´À¸¸é ¿ì¸®°¡ ¿Ö ¸ÕÀú ±× ºÐ¿¡°Ô ¿¬¶ôÀ» Çß°Ú´Â°¡. ¼±ÀÇ¸¦ °®°í ±× ºÐ¿¡°Ô ¿¬¶ôÇß´Âµ¥ ±×°É ÀÌ¿ëÇß´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

ÇÇÇØ ¿©¹è¿ì°¡ ¿µÁøÀ§¿¡ ¾Ð·ÂÀ» ³Ö´Â´Ù´Â Á¶¾¾ÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ¿©¹è¿ì ÃøÀº “¿©¹è¿ì A³ª ¿©¹è¿ìA Ãø¿¡¼­ (´ÜÃ¼¿¡)Ç×ÀÇÇÏ°Å³ª ¾Ð¹ÚÀ» ³ÖÀº ÀûÀÌ ¾ø´Ù. ¸ÕÀú ÀüÈ­ÇÑ Àûµµ ¾ø´Ù. ºñ°ø°³·Î ÁøÇàÇÏ´Â »ç°Ç¿¡ Á¶´öÁ¦°¡ ±â»ç·Î º¸µµÇØ ¸¸³²ÀÌ Ãë¼ÒµÈ °ÍÀÌÁö ¿ì¸®°¡ ¾Ð·ÂÀ» ³ÖÀº °Ô ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í °­Á¶Çß´Ù.

ÇÑÆí Á¶´öÁ¦´Â 2015³â 4¿ù ¸ð ¿µÈ­ ÃÔ¿µ µµÁß ÇÕÀÇ ¾øÀÌ »ó´ë ¿©¹è¿ìÀÇ ¼Ó¿ÊÀ» Âõ°í ½ÅÃ¼ ÀÏºÎ¸¦ ¸¸Áö´Â µî ¼ºÃßÇàÇÑ ÇøÀÇ¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. Á¶¾¾´Â 1½É¿¡¼­ ¹«ÁË¸¦ ¼±°í¹Þ¾ÒÁö¸¸ ÀÌÈÄ Áö³­ 10¿ù 13ÀÏ ¼­¿ï°íµî¹ý¿ø¿¡¼­ Â¡¿ª 1³â, ÁýÇàÀ¯¿¹ 2³â, ¼ºÆø·Â Ä¡·áÇÁ·Î±×·¥ 40½Ã°£ ÀÌ¼ö¸¦ ¼±°í¹Þ¾Ò´Ù.

Á¶´öÁ¦´Â ÀÌ¿¡ ºÒº¹ÇØ ´ë¹ý¿ø¿¡ »ó°í, ÆÇ°áÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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