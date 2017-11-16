±è¼º°æ, ±èÁö¿ë ÀÌ»çÀå°ú °áº°?¡¦¡°³²ÀÚµéÀÌ ³ª ¹«¼­¿öÇØ¡± ¹ß¾ð ÀçÁ¶¸í

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|¡ã ¹è¿ì ±è¼º°æÀÌ ±¹¹Î´ëÇÐ±³ ÀÌ»çÀå Á÷À» ¸ÃÀº ±èÁö¿ë¾¾¿Í °áº°Çß´Ù´Â º¸µµ°¡ ³ª¿Â °¡¿îµ¥ ±è¼º°æÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀÌ ¡°»ç»ýÈ°ÀÌ¶ó ´äº¯ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±´Â ¹àÇû´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹è¿ì ±è¼º°æÀÌ ±¹¹Î´ëÇÐ±³ ÀÌ»çÀå Á÷À» ¸ÃÀº ±èÁö¿ë¾¾¿Í °áº°Çß´Ù´Â º¸µµ°¡ ³ª¿Â °¡¿îµ¥ ±è¼º°æÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀÌ “»ç»ýÈ°ÀÌ¶ó ´äº¯ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù”´Â ¹àÇû´Ù.
¾Õ¼ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ±è¼º°æÀÌ ±èÁö¿ë¾¾¿Í °áº°Çß´Ù°í º¸µµÇß´Ù. ÀÚ¼¼ÇÑ °áº° »çÀ¯´Â ¾Ë·ÁÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
±è¼º°æ ¾¾ÀÇ ¿¾Ö´Â Áö³ 8¿ù ¹æ¼ÛµÈ KBS2 ½Ã»ç±³¾ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘1´ë 100’À» ÅëÇØ ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ´ç½Ã ±è¾¾´Â ³²ÀÚÄ£±¸°¡ ÀÖ´Ù°í ¹àÇû°í ÈÄ¿¡ ¾ð±ÞµÈ ³²ÀÚÄ£±¸°¡ ±è¼®¿ø ½Ö¿ë±×·ì Àü È¸ÀåÀÇ Àå³²ÀÌÀÚ Çö ÅÂ¾Æ»ê¾÷ ºÎ»çÀå, ±¹¹Î´ëÇÐ±³ ÀÌ»çÀå Á÷À» ¸Ã°í ÀÖ´Â ±èÁö¿ë ÀÓÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ç½Ã ±è¼º°æÀº ‘1´ë100’¿¡¼ “³»°¡ ÁøÇàÇÏ´Â ‘½Ã»ç ÅäÅ©¼î ÇÁ·Î±×·¥’À» º¸°í ¿¬¶ôÀÌ ¿Ô´Ù”¸ç Ã¹ ¸¸³²ÀÌ ÀÌ·ïÁö°Ô µÈ °è±â¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î ±è¼º°æÀº “±× ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ ³»°¡ ¿ö³« ¼¼°Ô ³ª¿À±â ¶§¹®¿¡, ÇÁ·Î±×·¥À» ÁøÇàÇÏ¸é¼ ¿¬¾Ö¸¦ Æ÷±âÇß¾ú´Ù. ³²ÀÚµéÀÌ ³ª¸¦ ¹«¼¿öÇØ ¿¬¾Ö°¡ ½±Áö ¾ÊÀ» °Å¶ó°í »ý°¢Çß´Âµ¥, ¿ÀÈ÷·Á ±×ºÐÀº ³» ±×·± ¸ð½ÀÀ» ´õ ÁÁ°Ô º» °Í °°´Ù”°í ¸»ÇØ ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß½ÃÄ×´Ù.
¹è¿ì ±è¼º°æÀº 1993³â SBS °øÃ¤ ¾Æ³ª¿î¼·Î ¹æ¼Û È°µ¿À» ½ÃÀÛÇØ ´º½º ¹× ½Ã»ç ÇÁ·Î±×·¥°ú ´Ù¾çÇÑ ±³¾ç ÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÇÑÆí ±è¼º°æÀº ÇöÀç TVÁ¶¼± ½Ã»çÅäÅ©¼î '°Àûµé'À» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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