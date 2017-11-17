¡®ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù ÀçÀÔ°í¡¯ ÆòÃ¢ ¿Â¶óÀÎ½ºÅä¾î, Á¢¼Ó ÆøÁÖ...¡°»ç°í ½Í¾îµµ »ì ¼ö°¡ ¾ø´Ù?¡±

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ÆòÃ¢ ±ÂÁî ‘±¸½º·Õ´Ù¿îÁ¡ÆÛ(ÀÌÇÏ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù)ÀÌ 17ÀÏ ÆòÃ¢ °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¸¦ ÅëÇØ ÀçÀÔ°í µÈ´Ù. ÀÎ±â¸¦ ¹Ý¿µÇÏ µí ÀÌ¿ëÀÚ ÆøÁÖ·Î ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÌ Áö¿¬µÇ°í ÀÖ´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÀü ÆòÃ¢°ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î´Â ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÇÑ²¨¹ø¿¡ ¸ô·Á È¨ÆäÀÌÁö Á¢¼ÓÀÌ ¿øÈ°ÇÏÁö ¾Ê´Ù.
È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â ‘ÁË¼ÛÇÕ´Ï´Ù. Á¢¼ÓÀÚ ÆøÁÖ·Î ¿øÈ°ÇÏÁö ¾ÊÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù’¸ç °øÁö°¡ µÆ´Ù.
¾Õ¼ °¿øµµÃ»Àº 16ÀÏ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù ÀçÀÔ°í ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº °ø½Ä ¿Â¶óÀÎ ½ºÅä¾î¿Í ·Ôµ¥¹éÈÁ¡·¾Æ¿ï·¿ µî ¿Â¶óÀÎ»ó¿¡´Â ºü¸£°Ô ¸ÅÁøµÅ ³×Æ¼ÁðÀÇ ÀçÀÔ°í ¿äÃ»ÀÌ ÀÕµû¶ú´Ù. ÀÌ¿¡ Ãß°¡ ÀÔ°í°¡ °ËÅäµÆ´Ù.
ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµùÀº ¿À´Â 2¿ù ¿¸± ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈÀ» ±â³äÇØ Á¦ÀÛµÈ ±ÂÁî ÆÐµùÀÌ´Ù. °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS»ó¿¡¼ ‘°¡¼ººñ ÁÁÀº ÆÐµù’À¸·Î ¾Ë·ÁÁö¸ç ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÆÐµùÀº 14¸¸9000¿øÀÇ ÂøÇÑ °¡°Ý¿¡µµ 30¸¸¿øÀ» È£°¡ÇÏ´Â ÀÏ¹Ý ºê·£µå¿Í µ¿ÀÏÇÑ ·Õ °ÅÀ§ÅÐ ÃæÀüÀç·Î °¡¼ººñ°¡ ÁÁ´Ù´Â ÆòÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎ»ó ³×Æ¼ÁðµéÀº “ÆòÃ¢ ·ÕÆÐµù ±â³äÀ¸·Î¶óµµ °®°í ½Í´Ù” “Á¢¼ÓÀÌ ¾ÈµÅ” “»ç°í ½Í¾îµµ ¿¬°áÀÌ ¾ÈµÈ´Ù” “²À »ç°í ½Í¾î¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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