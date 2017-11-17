·ù¿©ÇØ, ±èÁ¦µ¿¿¡ ¾´¼Ò¸®ÇÑ ÀÌÀ¯´Â?...¡°Á÷¾÷ÀÌ ¹¹ÁÒ? °­¿¬ Àü¹®°¡¿¡ ¸Ã±â½ÉÀÌ...¡±

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·ù ÃÖ°íÀ§¿øÀº 17ÀÏ SNS ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ "Á÷¾÷ÀÌ ¹¹ÁÒ? Àü¿¡´Â Çå¹ýÇÐ°ÀÇ ÇÏ´õ´Ï ÀÌ¹ø¿£ ÀÚÄ¡ºÐ±Ç°¿¬ÀÌ¶ó ÃµÀçÀÎ°¡¿ä"¶ó¸ç ±èÁ¦µ¿ÀÌ ÀÚÄ¡ºÐ±Ç °¿¬À» ÆîÄ£ °Í°ú °ü·ÃÇØ ¾÷±ÞÇß´Ù.
ÀÌ¾î “±Ùµ¥ ±×°Å¾Æ¼¼¿ä? ¼³ÀÍÀº ¹«´çÀÌ Áý¾È ¸ÁÄ£´ä´Ï´Ù”¸ç “ºñÀü¹®°¡°¡ ÀÚ½ÅÀÇ »ý°¢À» Áø½ÇÀÎ¾ç ÀÌ¾ß±âÇÏ°ÔµÇ¸é ¿Ö°îÀÌ »ý±â°ÔµÇ°í ±¹¹ÎµéÀº Àß¸øµÈ Áö½ÄÀ» Àü´Þ ¹ÞÀ»¼öÀÖ´ä´Ï´Ù. Áø·á´Â ÀÇ»ç¿¡°Ô ¾àÀº ¾à»ç¿¡°Ô ¾Æ½ÃÁÒ?”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ “°¿¬µµ Àü¹®°¡¿¡°Ô ¸Ã±â½ÉÀÌ ¾î¶³Áö?”¶ó¸ç “¿©·¯ºÐ ºÒ¹ý½Ã¼ú ÀÇ·á±â°ü¿¡ °¡¼ ½Ã¼ú¹ÞÀ½ »ç°í³ª¿ä ¾Æ½ÃÁÒ?”¶ó°í ²¿Áý¾î ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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