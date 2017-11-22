'ÀÚÅÃ+ºô¶ó °æ¸Å' °øÇüÁø, ºú´õ¹Ì ¾ÉÀº ÀÌÀ¯´Â?...¡°¡®´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ¡¯ ÁÖº¯ÀÎ µµ¿ò ¸ø ±¸ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.22 ¼ö 14:03
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½ÂÀÎ 2017.11.22  
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22ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é °øÇüÁøÀÇ ÀÚÅÃÀÎ ÆòÃ¢µ¿ R¾ÆÆÄÆ® 1Ã¤¿¡ ´ëÇØ Áö³­´Þ 20ÀÏ ¹ý¿øÀÌ °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤À» ³»¸®¸é¼­ °æ¸Å ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. °øÇüÁøÀÇ ¾Æ³»¿Í Àå¸ðÀÇ °øµ¿ ¼ÒÀ¯ ³íÇöµ¿ Sºô¶ó 1Ã¤µµ ÀÌ´Þ 2ÀÏ ¹ý¿ø °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.

°¨Á¤°¡ 9¾ï¿øÀÇ °øÇüÁøÀÇ R¾ÆÆÄÆ®´Â 2009³â ±¸ÀÔ ´ç½Ã ÇÑ ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ 6¾ï¿øÀÇ ±ÙÀú´çÀÌ ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª 2014³â 12¿ù °æ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù°¡ °øÇüÁøÀÌ Ã¤¹« Áß ÀÏºÎ¸¦ °±À¸¸é¼­ ÃëÇÏµÆ´Ù. ±×·¯³ª °øÇüÁøÀÇ ÀÚÅÃ ¸ÅÀÔ°ú ºñ½ÁÇÑ ½Ã±âÀÎ 2008³â Ãâ¿¬ÇÏ±â·Î Çß´ø ÀÛÇ°ÀÌ ¿¬´ÞÀÌ ¹«»êµÇ¸é¼­ ±ÝÀüÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ±â ½ÃÀÛÇß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.

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