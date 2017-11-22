'ÀÚÅÃ+ºô¶ó °æ¸Å' °øÇüÁø, ºú´õ¹Ì ¾ÉÀº ÀÌÀ¯´Â?...¡°¡®´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ¡¯ ÁÖº¯ÀÎ µµ¿ò ¸ø ±¸ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±

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22ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿¡ µû¸£¸é °øÇüÁøÀÇ ÀÚÅÃÀÎ ÆòÃ¢µ¿ R¾ÆÆÄÆ® 1Ã¤¿¡ ´ëÇØ Áö³´Þ 20ÀÏ ¹ý¿øÀÌ °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤À» ³»¸®¸é¼ °æ¸Å ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÇ°í ÀÖ´Ù. °øÇüÁøÀÇ ¾Æ³»¿Í Àå¸ðÀÇ °øµ¿ ¼ÒÀ¯ ³íÇöµ¿ Sºô¶ó 1Ã¤µµ ÀÌ´Þ 2ÀÏ ¹ý¿ø °æ¸Å°³½Ã°áÁ¤À» ¹Þ¾Ò´Ù.
°¨Á¤°¡ 9¾ï¿øÀÇ °øÇüÁøÀÇ R¾ÆÆÄÆ®´Â 2009³â ±¸ÀÔ ´ç½Ã ÇÑ ÀºÇàÀ¸·ÎºÎÅÍ 6¾ï¿øÀÇ ±ÙÀú´çÀÌ ¼³Á¤µÇ¾î ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª 2014³â 12¿ù °æ¸Å°¡ ½ÃÀÛµÆ´Ù°¡ °øÇüÁøÀÌ Ã¤¹« Áß ÀÏºÎ¸¦ °±À¸¸é¼ ÃëÇÏµÆ´Ù. ±×·¯³ª °øÇüÁøÀÇ ÀÚÅÃ ¸ÅÀÔ°ú ºñ½ÁÇÑ ½Ã±âÀÎ 2008³â Ãâ¿¬ÇÏ±â·Î Çß´ø ÀÛÇ°ÀÌ ¿¬´ÞÀÌ ¹«»êµÇ¸é¼ ±ÝÀüÀûÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ±â ½ÃÀÛÇß´ø °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁø´Ù.
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ÀÌ¾î “ÀÌ ³ªÀÌ¿¡ ºÎ¸ð´Ô²² ¼Õ ¹ú¸± ¼öµµ ¾ø°í, ÁÖº¯¿¡ ±²ÀåÇÑ »ç¶÷µé¿¡°Ô¶óµµ Çã½ÉÅºÈ¸ÇÏ°Ô ‘´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ’ ÇÏ´Â ½ÄÀ¸·Î µµ¿òÀ» ¿äÃ»ÇÏ´Â ÀÏÀº Àý´ë ¸øÇÏ°Ú´õ¶ó”¸ç “³ª¸¸ ¹Ï°í ÀÖ´Â °¡Á·¿¡°Ô ¾àÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÏ ¼ö´Â ¾ø´Ù. ³»°¡ °íÅëÀ» °ÞÀ½À¸·Î½á ³» ÀÚ½ÄÀÌ °íÅëÀ» °ÞÁö ¾Ê´Â´Ù¸é °ßµô ¼ö ÀÖ´Ù”°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÇÑÆí, °øÇüÁøÀÇ °æ¸Å°¡ ºÙ¿©Áø µÎ ¹°°ÇÀº ¸ðµÎ ³»³â 1¿ù±îÁö ÀÌÇØ°ü°èÀÚ°¡ ¹è´ç½ÅÃ»À» ÇÏ´Â ¹è´ç¿ä±¸ÀýÂ÷°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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