°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.23 ¸ñ 16:02
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á· ¡°À¯°ñ ÀºÆó´Â »ó»ó ÀÌ»óÀÇ ¾ÇÇà¡±¡¦¡®»çÈ¸Àû Âü»ç¹ý¡¯ ÀÔ¹ý ÃË±¸
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.23  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼¼¿ùÈ£ ÇöÀå ¼ö½Àº»ºÎ°¡ Áö³­ 17ÀÏ ¼±Ã¼ ¼ö»ö µµÁß À¯°ñÀ» ¹ß°ßÇÏ°íµµ ÀÌ¸¦ ´å»õ µ¿¾È °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·µéÀÌ Ã¥ÀÓÀÚ Ã³¹úÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¼¼¿ùÈ£ ÇöÀå ¼ö½Àº»ºÎ°¡ Áö³­ 17ÀÏ ¼±Ã¼ ¼ö»ö µµÁß À¯°ñÀ» ¹ß°ßÇÏ°íµµ ÀÌ¸¦ ´å»õ µ¿¾È °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Æ ³í¶õÀÌ ÀÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·µéÀÌ Ã¥ÀÓÀÚ Ã³¹úÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

4.16°¡Á·ÇùÀÇÈ¸·4.16¿¬´ë¿Í °¡½À±â»ì±ÕÁ¦Âü»çÀü±¹³×Æ®¿öÅ©´Â 23ÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ±¹È¸ÀÇ»ç´ç Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ‘¼¼¿ùÈ£Âü»ç Èñ»ýÀÚ À¯ÇØ ÀºÆó ±ÔÅº ¹× »çÈ¸Àû Âü»ç Æ¯º°¹ý¾È¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå¹ßÇ¥’ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í À¯ÇØ ¹ß°ßÀ» ¼û±ä ÇØ¾ç¼ö»êºÎ¿Í »çÈ¸Àû Âü»ç¹ý Åë°ú¸¦ ÀúÁöÇÏ´Â ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç, ±¹¹ÎÀÇ´çÀ» ±ÔÅºÇß´Ù.

ÇØ¼öºÎ´Â Áö³­ 17ÀÏ ¼¼¿ùÈ£ ¼±Ã¼ ³»ºÎ¿¡¼­ À¯°ñ 1Á¡À» ¹ß°ßÇÏ°íµµ ´å»õ µ¿¾È ÀÌ¸¦ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ °¡Á·¿¡°Ô ¾Ë¸®Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ÀÌ¿Í °ü·ÃÇØ 18ÀÏ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ °¡Á·µéÀÌ ¸ñÆ÷½ÅÇ×¿¡¼­ Ã¶¼öÇÏ±â Àü À¯°ñ ¹ß°ß ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁö¸é Ãß°¡¼ö»ö ¿©·ÐÀÌ ÀÏ °ÍÀ» ¿ì·ÁÇØ ÀÌ¸¦ ¸·À¸·Á °íÀÇ·Î À¯°ñ ¹ß°ßÀ» ÀºÆó Çß´Ù´Â ÀÇÈ¤µµ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

À¯°æ±Ù 4.16 °¡Á·ÇùÀÇÈ¸ ÁýÇàÀ§¿øÀåÀº À¯°ñ ÀºÆó »ç°Ç¿¡ ´ëÇØ “À¯°¡Á·µéÀº ±è¿µÃá ÇØ¼öºÎ Àå°ü¿¡°Ô ÇØ¼öºÎ ³»¿¡ ³²¾Æ Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸ÀÇ È°µ¿À» ¹æÇØÇÏ°í ¼±Ã¼ ÀÎ¾çÀ» Áö¿¬½ÃÄÑ ¿Â ¹Ú±ÙÇý Á¤±Ç ÀÎ»çÀÇ Ã»»ê°ú Á¶Á÷°³ÆíÀ» ¿ä±¸ÇßÁö¸¸ ¹Þ¾Æµé¿©ÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. °á±¹ ±× »ç¶÷µéÀº ÀÌÃ³·³ »ó»óÇÒ ¼ö ¾ø´Â ¾ÇÇàÀ» ÀÚÇàÇß´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÀÌ³¯ 4.16 °¡Á·ÇùÀÇÈ¸´Â “»çÈ¸Àû Âü»ç¹ýÀ» ½Å¼ÓÇÏ°Ô º»È¸ÀÇ¿¡ Åë°ú½ÃÄÑ ‘Á¦2±â ¼¼¿ùÈ£ Âü»ç Æ¯º°Á¶»çÀ§¿øÈ¸’¸¦ ¸¸µé¾î¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç°ú ±¹¹ÎÀÇ´çÀÌ ¿ÀÈ÷·Á Æ¯Á¶À§ È°µ¿±â°£À» Ãà¼ÒÇÏ°Å³ª Æ¯°Ë °¡µ¿ ÆóÁö Á¶Ç×À» ¿ä±¸ÇÏ´Â µî ¹æÇØ¸¦ ÀÏ»ï°í ÀÖ´Ù”°í µÎ ¾ß´çÀ» ±ÔÅºÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

 

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
  • ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ±âº¸¹è, îñ ¿¬ÀÎ ¿ÀÁøÇõ°úÀÇ ·ç¸Ó¿¡ ´çÈ¤¡¦¡°Àúµµ ½ÃÁý°¡¾ßÁÒ¡±
  • ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
  • ¼Õ¾Æ¼·, ¸ÞÀÌÀú¸®±× ÁøÃâ °¡´É¼ºÀº?...¡°·Ôµ¥ ³²°í ½ÍÁö¸¸, Çö½ÇÀû º¸»ó ¹Þ°í ½ÍÀº ¸¶À½¡±
    • ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡± ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ½Åµ¿¿í, ±èÁ¾´ë ÀÇ¿ø¿¡ °­ÇÑ ºñ³­ ÀÌÀ¯´Â?...¡°ÀÌ±¹Á¾ ±³¼ö¿¡ ¡®ÀÎ°Ý Å×·¯¡¯ ¾ð±Þ?¡±
    2
    ¼ö´É ±¹¾î¡¤¼öÇÐ ³­ÀÌµµ´Â?¡¦¡°±¹¾î ³­ÀÌµµ ³ô°í ¼öÇÐÀº ±³°ú À§ÁÖ¡±
    3
    ¡®KBO 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ 26¸í ÀÌÀû, °íÈ¿ÁØ¡¤ÀÌº´±Ô ·Ôµ¥ú¼...¼ÕÁÖÀÎ¡¤¹Ú¼¼¿õ »ï¼ºú¼
    4
    LG Á¤¼ºÈÆ ¡°¹æÃâ »ý°¢µµ ¸øÇß´Âµ¥ ¸·¸·ÇÏ´Ù¡± ½É°æÅä·Î
    5
    ¡®¼ÕÁÖÀÎ »ï¼º-¹éÃ¢¼ö LG¡¯ ÇÁ·Î¾ß±¸ 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ® 26¸í ÀÌÀû ¿Ï·á
    6
    ¡®ÇÁ·Î¾ß±¸ 2Â÷ µå·¡ÇÁÆ®¡¯ ºñ°ø°³ ÁøÇà¡¦¡°±¸´Üº° 3¸í Áö¸íÇØ ÃÑ 30¸í ÀÌÀû¡±
    7
    »ï¼º Ã¤¿ë, ÃÖÁ¾¸éÁ¢ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥¡¦¡°»ï¼ºµð½ºÇÃ·¹ÀÌ¡¤»ï¼ºÀüÀÚ ¹ßÇ¥¡±
    8
    'ÀÚÅÃ+ºô¶ó °æ¸Å' °øÇüÁø, ºú´õ¹Ì ¾ÉÀº ÀÌÀ¯´Â?...¡°¡®´Ù¸¸ ³ª ¾ó¸¶¶óµµ¡¯ ÁÖº¯ÀÎ µµ¿ò ¸ø ±¸ÇÏ°Ú´õ¶ó¡±
    9
    À¯¼Ò¿µ, ¡®TVÀ¯Ä¡¿ö ÇÏ³ª ¾ð´Ï¡¯ ½ÃÀý º¸´Ï¡¦¡°¿ÏÀü ºÏÇÑ ¹æ¼Û ¾Æ´Ï¾ß?¡±
    10
    ºÏÇÑ º´»ç, ±Í¼ø ±ä¹ÚÇß´ø CCTV º¸´Ï...¡°ºÏÇÑ±º, ±º»çºÐ°è¼± ³Ñ´Â ¸ð½À Æ÷Âø¡±
    °æÀÌ·Î¿î ´ëÀÚ¿¬ÀÇ Ç³±¤ »çÁøÀ¸·Î ¸¸³ª´Ù
    °í·¡µµ½Ã Àå»ýÆ÷, Ã»³â ¿¹¼ú°¡µéÀÇ º¸±ÝÀÚ¸®·Î
    Á¦46È¸ ¿ï»êÀÏ¿äÈ­°¡È¸¿øÀü, ¹®¿¹È¸°ü 4Àü½ÃÀå¼­ 22ÀÏ °³¸·
    3ÁÖ°£ÀÇ °ø¿¬¿¹¼úÃàÁ¦, ¿ï»ê ´Þ±º´Ù
    À¯ÄèÇÑ ¿ôÀ½ µÚ¿¡ ¹¬Á÷ÇÑ ¸Þ½ÃÁö, ¿¬±Ø ¡®´Ã±ÙµµµÏÀÌ¾ß±â¡¯

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr