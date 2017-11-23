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|¡ã ‘2018 ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè’ ±¹¾î¿µ¿ªÀÇ ³ÀÌµµ Æò°¡°¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù.
‘2018 ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè’ ±¹¾î¿µ¿ªÀÇ ³ÀÌµµ Æò°¡°¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù. ±¹¾î¿µ¿ªÀº ÆòÀÌÇß´ø Áö³ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ º¸´Ù ¾î·Æ°í, ¼ö´É 9µî±ÞÁ¦ µµÀÔ ÈÄ µÎ ¹øÂ°·Î ¾î·Á¿ü´ø ÀÛ³â ¼ö´É ¼öÁØÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
ÇÑ±¹´ëÇÐ±³À°ÇùÀÇÈ¸ ¼ö´É »ó´ã±³»ç´ÜÀÇ ±¹¾î ´ã´çÀÎ ±è¿ëÁø µ¿±¹´ëºÎ¼Ó¿©°í ±³»ç´Â 23ÀÏ ±¹¾î ¿µ¿ªÀÌ ³¡³ Á÷ÈÄ ¼ö´É ±¹¾î¿µ¿ª ºê¸®ÇÎ¿¡¼ ÀÌ °°ÀÌ Æò°¡Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ±è ±³¼ö´Â “ÀÌ¹ø ¼ö´É ±¹¾î¿¡¼µµ »õ·Î¿î °æÇâÀÇ ¹®Á¦°¡ 2~3°³ Á¤µµ ÃâÁ¦µÆ°í µ¶¼ ¿µ¿ª¿¡¼ °í³µµ º¯º°·ÂÀ» °®Ãá ¹®Á¦°¡ 2°³ Á¤µµ ÃâÁ¦ µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
Á¶¿µÇý ¼¿ï°úÇÐ°í ±³»çµµ “EBS ¿¬°è°¡ ¾È µÇ°í ±³°ú¼¿¡µµ ½Ç¸®Áö ¾ÊÀº ÀÛÇ°°ú ¹®ÇÐÀÌ·ÐÀ» ÇØ¼®ÇÏ´Â ¹®Á¦ µîÀ» ¼öÇè»ýµéÀÌ ¾î·Æ°Ô ´À²¼À» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ÃÖ»óÀ§±Ç ¼öÇè»ýÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ¼öÇè»ýµéÀº ¾î·Á¿ü´Ù´Â Æò°¡¸¦ ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÃâÁ¦µÈ ¹®ÇÐÆÄÆ®´Â 21¹ø¿¡ ÃâÁ¦µÈ Çö´ë½Ã, ÀÌÀ°»çÀÇ ‘° °Ç³Ê°£ ³ë·¡’°¡ EBS ¿¬°è³ª ±³°ú¼¿¡µµ ¾ø´Â ³»¿ëÀ¸·Î ¼öÇè»ýµéÀÌ »ý¼ÒÇÔÀ» ´À²¼À» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
¹®¹ýÆÄÆ®¿¡¼´Â ½ÅÀ¯ÇüÀÌ ÃâÁ¦ µÆ´Ù. 14¹øÀº À½¿î º¯µ¿¿¡ °üÇØ »çÀü Áö½ÄÀ» ¹¯´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å°í, 15¹ø ¹®Ç× ¿ª½Ã »çÀüÀÇ °³Á¤ ³»¿ëÀ» ÅëÇÑ º¯È °úÁ¤À» ¹¯´Â ¹®Á¦°¡ Á¦½ÃµÅ ¼öÇè»ýµéÀº ¾î·Á¿òÀ» ´À²¼À» °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.
µ¶¼ÆÄÆ®´Â 4°³ Áö¹® ¸ðµÎ°¡ ÃÖ±Ù ¼ö´É¿¡¼ ¾î·Á¿ü´ø °æÇâ´ë·Î ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦ µÆ´Ù. Æ¯È÷ È¯À²°ú °ü·ÃÇÑ °æÁ¦Áö¹®ÀÇ °æ¿ì Áö¹® ±æÀÌ°¡ ±æ°í ³»¿ëµµ ¾î·Á¿ö ³ÀÌµµ°¡ ³ô¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.
30¹ø ¹®Ç×Àº ÅëÈ·® º¯µ¿¿¡ µû¸¥ È¯À²°ú ±Ý¸® º¯È¸¦ ±×·¡ÇÁ¿Í ¿¬°áÁö¾î ÀÌÇØÇÏ´Â ¹®Á¦, 38~42¹ø ¹®Ç×ÀÇ Áö¹®Àº µðÁöÅÐ Åë½Å ½Ã½ºÅÛ¿¡¼ÀÇ ºÎÈ£È¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦, 41¹ø ¹®Ç×Àº ¿©·¯°¡Áö ºÎÈ£È ±â¼úÀ» »ç·Ê¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â ¹®Á¦·Î, °³³äÀ» Á¤È®È÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÏ¸é Ç® ¼ö ¾ø´Â ¹®Á¦·Î ²ÅÇû´Ù.
ÇÑÆí, ÀÛ³â ¼ö´É ±¹¾îÀÇ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÖ°íÁ¡Àº 139Á¡À¸·Î, 2011ÇÐ³âµµ ÃÖ°íÁ¡ 140Á¡¿¡ ÀÌ¾î 9µî±ÞÁ¦ ¼ö´ÉÀÌ µµÀÔµÈ 2005ÇÐ³âµµ ¼ö´É ÀÌÈÄ µÎ ¹øÂ°·Î °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÖ°íÁ¡ÀÌ ³ôÀ» ¼ö·Ï ½ÃÇèÀÌ ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦µÆ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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