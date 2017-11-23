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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.11.23 ¸ñ 16:02
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¼ö´É ±¹¾î ³­ÀÌµµ, »õ °æÇâ 2~3°³+°í³­ÀÌµµ 2°³ ÃâÁ¦...¡°¾î·Á¿ü´ø ÀÛ³â ¼ö´É ¼öÁØ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.11.23  
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¡ã ‘2018 ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè’ ±¹¾î¿µ¿ªÀÇ ³­ÀÌµµ Æò°¡°¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù.

 

‘2018 ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè’ ±¹¾î¿µ¿ªÀÇ ³­ÀÌµµ Æò°¡°¡ ¹ßÇ¥µÆ´Ù. ±¹¾î¿µ¿ªÀº ÆòÀÌÇß´ø Áö³­ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ º¸´Ù ¾î·Æ°í, ¼ö´É 9µî±ÞÁ¦ µµÀÔ ÈÄ µÎ ¹øÂ°·Î ¾î·Á¿ü´ø ÀÛ³â ¼ö´É ¼öÁØÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.

ÇÑ±¹´ëÇÐ±³À°ÇùÀÇÈ¸ ¼ö´É »ó´ã±³»ç´ÜÀÇ ±¹¾î ´ã´çÀÎ ±è¿ëÁø µ¿±¹´ëºÎ¼Ó¿©°í ±³»ç´Â 23ÀÏ ±¹¾î ¿µ¿ªÀÌ ³¡³­ Á÷ÈÄ ¼ö´É ±¹¾î¿µ¿ª ºê¸®ÇÎ¿¡¼­ ÀÌ °°ÀÌ Æò°¡Çß´Ù.

¶ÇÇÑ ±è ±³¼ö´Â “ÀÌ¹ø ¼ö´É ±¹¾î¿¡¼­µµ »õ·Î¿î °æÇâÀÇ ¹®Á¦°¡ 2~3°³ Á¤µµ ÃâÁ¦µÆ°í µ¶¼­ ¿µ¿ª¿¡¼­ °í³­µµ º¯º°·ÂÀ» °®Ãá ¹®Á¦°¡ 2°³ Á¤µµ ÃâÁ¦ µÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

Á¶¿µÇý ¼­¿ï°úÇÐ°í ±³»çµµ “EBS ¿¬°è°¡ ¾È µÇ°í ±³°ú¼­¿¡µµ ½Ç¸®Áö ¾ÊÀº ÀÛÇ°°ú ¹®ÇÐÀÌ·ÐÀ» ÇØ¼®ÇÏ´Â ¹®Á¦ µîÀ» ¼öÇè»ýµéÀÌ ¾î·Æ°Ô ´À²¼À» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¿¡ ÃÖ»óÀ§±Ç ¼öÇè»ýÀ» Á¦¿ÜÇÏ¸é ÀüÃ¼ÀûÀ¸·Î ¼öÇè»ýµéÀº ¾î·Á¿ü´Ù´Â Æò°¡¸¦ ÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.

ÃâÁ¦µÈ ¹®ÇÐÆÄÆ®´Â 21¹ø¿¡ ÃâÁ¦µÈ Çö´ë½Ã, ÀÌÀ°»çÀÇ ‘°­ °Ç³Ê°£ ³ë·¡’°¡ EBS ¿¬°è³ª ±³°ú¼­¿¡µµ ¾ø´Â ³»¿ëÀ¸·Î ¼öÇè»ýµéÀÌ »ý¼ÒÇÔÀ» ´À²¼À» °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.

¹®¹ýÆÄÆ®¿¡¼­´Â ½ÅÀ¯ÇüÀÌ ÃâÁ¦ µÆ´Ù. 14¹øÀº À½¿î º¯µ¿¿¡ °üÇØ »çÀü Áö½ÄÀ» ¹¯´Â ³»¿ëÀÌ ´ã°å°í, 15¹ø ¹®Ç× ¿ª½Ã »çÀüÀÇ °³Á¤ ³»¿ëÀ» ÅëÇÑ º¯È­ °úÁ¤À» ¹¯´Â ¹®Á¦°¡ Á¦½ÃµÅ ¼öÇè»ýµéÀº ¾î·Á¿òÀ» ´À²¼À» °ÍÀ¸·Î Æò°¡µÆ´Ù.

µ¶¼­ÆÄÆ®´Â 4°³ Áö¹® ¸ðµÎ°¡ ÃÖ±Ù ¼ö´É¿¡¼­ ¾î·Á¿ü´ø °æÇâ´ë·Î ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦ µÆ´Ù. Æ¯È÷ È¯À²°ú °ü·ÃÇÑ °æÁ¦Áö¹®ÀÇ °æ¿ì Áö¹® ±æÀÌ°¡ ±æ°í ³»¿ëµµ ¾î·Á¿ö ³­ÀÌµµ°¡ ³ô¾Ò´ø °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®µÈ´Ù.

30¹ø ¹®Ç×Àº ÅëÈ­·® º¯µ¿¿¡ µû¸¥ È¯À²°ú ±Ý¸® º¯È­¸¦ ±×·¡ÇÁ¿Í ¿¬°áÁö¾î ÀÌÇØÇÏ´Â ¹®Á¦, 38~42¹ø ¹®Ç×ÀÇ Áö¹®Àº µðÁöÅÐ Åë½Å ½Ã½ºÅÛ¿¡¼­ÀÇ ºÎÈ£È­¿¡ °üÇÑ ¹®Á¦, 41¹ø ¹®Ç×Àº ¿©·¯°¡Áö ºÎÈ£È­ ±â¼úÀ» »ç·Ê¿¡ Àû¿ëÇÏ´Â ¹®Á¦·Î, °³³äÀ» Á¤È®È÷ ÀÌÇØÇÏÁö ¸øÇÏ¸é Ç® ¼ö ¾ø´Â ¹®Á¦·Î ²ÅÇû´Ù.

ÇÑÆí, ÀÛ³â ¼ö´É ±¹¾îÀÇ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÖ°íÁ¡Àº 139Á¡À¸·Î, 2011ÇÐ³âµµ ÃÖ°íÁ¡ 140Á¡¿¡ ÀÌ¾î 9µî±ÞÁ¦ ¼ö´ÉÀÌ µµÀÔµÈ 2005ÇÐ³âµµ ¼ö´É ÀÌÈÄ µÎ ¹øÂ°·Î °¡Àå ³ô¾Ò´Ù. Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÖ°íÁ¡ÀÌ ³ôÀ» ¼ö·Ï ½ÃÇèÀÌ ¾î·Æ°Ô ÃâÁ¦µÆ´Ù´Â °ÍÀ» ÀÇ¹ÌÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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