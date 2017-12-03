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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.3 ÀÏ 10:46
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¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¹öÁö´Ï¾Æ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°Ç, À¯Á· µÎ ¹ø ¿ï¸° ÇÑÀÎµé¡¦¡°À¯Á· »ó´ë·Î »ç±â ÃÄ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯¿¡¼­´Â ¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ Æä¾îÆå½º¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÚÂÑ¾Ò´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

2ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â ¹Ì±¹ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ Æä¾îÆå½º¿¡¼­ ¹ß»ýÇÑ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÚÂÑ¾Ò´Ù.

2010³â 10¿ù 7ÀÏ ¹öÁö´Ï¾ÆÁÖ Æä¾îÆå½º Ä«¿îÆ¼ÀÇ ÇÑ ÀúÅÃ¿¡¼­ ÇÑÀÎ À±¿µ¼®¾¾°¡ »ìÇØ´çÇß´Ù. À±¾¾´Â 1979³â ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê¿Í ÀÚ¼ö¼º°¡ÇÑ ¼º°øÇÑ ÇÑÀÎ Áß ÇÑ¸íÀÌ¾ú´Ù.

À±¾¾´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀúÅÃ Â÷°í¿¡¼­ »ç¸ÁÇÑ Ã¤·Î ¾Æ³»¿¡ ÀÇÇØ ¹ß°ßµÆ´Ù. ¹ß°ß ´ç½Ã À±¾¾´Â ¸Ó¸®¿Í ¾ó±¼ µî »ó¹Ý½Å¿¡ 20°÷ÀÌ ³Ñ´Â ÀÚ»óÀ» ÀÔÀº »óÅÂ¿´´Ù.

»ç°ÇÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ÄÚ´Ï º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “Áö±Ý±îÁö ³»°¡ ¸Ã¾Ò´ø »ç°Ç Áß °¡Àå ÀÜÀÎÇÑ »ç°ÇÀÌ°í ¶Ç À¯ÀÏÇÏ°Ô ÇØ°áÀ» ¸øÇÑ »ç°Ç”ÀÌ¶ó¸ç “°­µµµéÀÌ À±¾¾°¡ Áý¿¡ ÀÖ´Â °ÍÀ» ¸ð¸£°í Áý ¾È¿¡ µé¾î¿Ô´Ù°¡ À±¾¾¿Í ¸¶ÁÖÄ¡ÀÚ »ìÇØÇÑ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù”°í »ç°ÇÀ» ¼³¸íÇß´Ù.

°æÂûÀÇ Á¶»ç °á°ú ¹üÀÎÀº À±¾¾ÀÇ ÁýÀ» ¾ÆÁÖ Àß ¾Ë°í ÀÖ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇµÆ´Ù. ¹üÀÎÀº Â÷°í¿¡¼­ À±¾¾¸¦ »ìÇØÇÑ µÚ Á¤È®È÷ Áý ¾È¿¡ Çö±ÝÀ» ³Ö¾îµÎ´Â Ç×¾Æ¸®·Î °É¾î°¡ Çö±Ý¸¸ Ã¬°Ü¼­ À±¾¾ÀÇ SUV¸¦ °¡Áö°í µµ¸ÁÃÆ´Ù.

ÄÚ´Ï º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “ÇöÀå¿¡¼­ 2°³ÀÇ Á·ÀûÀÌ ¹ß°ßµÆ´Ù. µÑ ´Ù ¾ç¸»À» ½ÅÀº ³²¼ºÀÇ ¹ßÀÚ±¹À¸·Î ¹ßÀÚ±¹ÀÇ µ¿¼±Àº Á¤È®È÷ Çö±ÝÀÌ µç Ç×¾Æ¸®·Î ÇâÇß´Ù°¡ ´Ù½Ã ÁÖ¹æ¿¡ ÀÖ´Â Â÷Å°¸¦ °¡Áö°í Â÷°í·Î ÇâÇÑ´Ù”¸ç “¹üÀÎÀº À±¾¾°¡ Çö±ÝÀ» ¾îµð¿¡ º¸°üÇÏ´ÂÁö±îÁö Àß ¾Æ´Â »ç¶÷ÀÏ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¾î º£ÀÌÃ÷ Çü»ç´Â “¹üÀÎÀº ½Å¹ßÀ» ¹þ°í ÀÖ¾ú´Ù. ¹ß°ßµÈ Á·ÀûÀº ¸Ç¹ßÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¾ç¸»À» ½ÅÀº Ã¤ ÂïÈù Á·ÀûÀÌ´Ù. ¹®È­ °ü½À»ó ½Ç³»¿¡ µé¾î°¥ ¶§ ½Å¹ßÀ» ¹þ´Â ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

Æ¯È÷ ¹üÀÎÀÌ °¡Áö°í °¬´ø À±¾¾ÀÇ Â÷·®ÀÌ À±¾¾ Áý¿¡¼­ 20ºÐ °Å¸®ÀÇ ÇÑÀÎ Å¸¿î°ú °¡±î¿î °÷¿¡¼­ ¹ß°ßµÈ Á¡ ¿ª½Ã ¹üÀÎÀÌ ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °¡´É¼ºÀ» ³ô¿©ÁØ´Ù°í °æÂûÀº µ¡ºÙ¿´´Ù.

»ç°Ç Á÷ÈÄ À±¾¾ÀÇ »ìÀÎ»ç°ÇÀ» µÎ°í ¾Æ³» Á¤¾¾´Â ¿©·¯ ¸í¿¡°Ô »ç±â¸¦ ´çÇØ µÎ ¹øÀÌ³ª »óÃ³¸¦ ÀÔ¾î¾ß Çß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

À±¾¾ÀÇ »ìÀÎ »ç°ÇÀ» ÇØ°áÇØÁÖ°Ú´Ù´Â Å½Á¤¿¡¼­ºÎÅÍ ‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡ »ç¿¬ÀÌ Ã¤ÅÃµÇ·Á¸é »ç·Ê¸¦ ÇØ¾ß µÈ´Ù°í ÁÖÀåÇÑ º¯È£»ç µîÀÌ Á¤¾¾¿¡°Ô Á¢±ÙÇß°í, Á¤¾¾°¡ ÀÌµé¿¡°Ô °Å¾×ÀÇ µ·À» ÁöºÒÇÏ¸é ±×´ë·Î ¿¬¶ôÀ» ²÷¾î¹ö¸° °Í.

±×¸®°í ÀÌµé ¸ðµÎ ÇÑÀÎÀÌ¾ú´Ù.

Á¤¾¾´Â ÃÖ±Ù ÀÌµéÀ» ÀüºÎ »ç±â ÇøÀÇ·Î °æÂû¿¡ °í¼ÒÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.

‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’ÀÇ MC ±è»óÁßÀº “‘±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù’¿¡¼­´Â »ç¿¬ Ã¤ÅÃÀ» À§ÇØ ±ÝÇ°À» ¿ä±¸ÇÏ°Å³ª ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “ÀÌ·± ÇÇÇØ°¡ ´Ù½Ã ¹ß»ýÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÀÌ ÀÚ¸®¿¡¼­ ¸»¾¸µå¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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