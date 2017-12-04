°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.4 ¿ù 11:40
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¹æ¼ÛÀÎ ¼­ÇöÁøÀÌ ¿À´Â 9ÀÏ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ¿¹ºñ ½Å¶û°úÀÇ ·¯ºê ½ºÅä¸®µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. SBS ‘¹é³â¼Õ´Ô-ÀÚ±â¾ß’ ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.

 

¹æ¼ÛÀÎ ¼­ÇöÁøÀÌ ¿À´Â 9ÀÏ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸°´Ù. ÀÌ·± °¡¿îµ¥, ¿¹ºñ ½Å¶û°úÀÇ ³²´Ù¸¥ ·¯ºê ½ºÅä¸®µµ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

¼­ÇöÁøÀº Áö³­ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘¹é³â¼Õ´Ô-ÀÚ±â¾ß’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¿¹ºñ½Å¶û°úÀÇ °áÈ¥ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã ¼­ÇöÁøÀº MC ±è¿øÈñ°¡ ¿¹ºñ ½Å¶û¿¡ ´ëÇØ ¹¯ÀÚ “5»ì ¿¬»óÀÇ ÀÌºñÀÎÈÄ°ú ÀÇ»ç´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ¼­ÇöÁøÀÇ ¿¹ºñ ½Å¶ûÀº ÈÍÄ¥ÇÑ ¿Ü¸ð·Î Ãâ¿¬ÀÚµéÀÇ °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

MC ±è¿øÈñ´Â “´©°¡ ¸ÕÀú »ç±ÍÀÚ°í Çß³Ä”°í ¹°¾ú°í, ¼­ÇöÁøÀº “»ç½Ç Á¦°¡ ±²ÀåÈ÷ ¼ÖÁ÷ÇÑ ¼º°ÝÀÌ´Ù. ±×·¡¼­ ³»°¡ ¸ÕÀú ‘³ª´Â ´ç½ÅÀÌ ÁÁ´Ù’°í °í¹éÇß°í, »ç±Í°Ô µÆ´Ù”°í ´äÇß´Ù.

ÀÌ¾î “³²ÀÚÄ£±¸°¡ »ç±Í±â·Î ÇÏ°í, ¸î ¹øÀ» ¸¸³ª´Âµ¥ ¼Õµµ ¾È Àâ´õ¶ó. ±×·¡¼­ Ã¹ Å°½ºµµ ³»°¡ ¸ÕÀú ‘³»ÀÏ »Ç»ÇÇÒ °Å¿¹¿ä’ ¿¹°íÇÏ°í Çß´Ù”¸ç Àû±ØÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.

ÀÌ¿¡ ÆÐ³ÎµéÀº “´ë¹ÚÀÌ´Ù”, “¿ÏÀü Åëº¸´Ù”¸ç Àúµ¹ÀûÀÎ ¼­ÇöÁøÀÇ ¹ÝÀü ¸Å·Â¿¡ ³î¶ó¿öÇß´Ù.

¶ÇÇÑ ´ç½Ã ¼­ÇöÁøÀº °áÈ¥À» 100ÀÏ ¾ÕµÐ ¼Ò°¨À¸·Î “»ó°ß·Êµµ ¾ÆÁ÷ ¾È Çß´Ù”¸ç “°áÈ¥ÀÌ 100ÀÏ ³²¾ÒÁö¸¸, »ç±Ï °Ô 100ÀÏµµ ¾È µÈ °Í °°´Ù. Â÷Â÷ Ä£ÇØÁö°í Â÷Â÷ ¾Ë¾Æ°¡°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¼­ÇöÁøÀº 9ÀÏ ¼­¿ï °­³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑ ¼º´ç¿¡¼­ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
  • ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±
  • [UFC218] ¿¡µð ¾Ë¹Ù·¹Áî, °³ÀÌÄ¡¿Í ³¡Àå ³­Å¸Àü ¹ú¿©¡¦¡°°³ÀÌÄ¡ »ý¾Ö Ã¹ ÆÐ¹è¡±
  • 2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Á¶ÃßÃ·, ÃÖ»ó¡¤ÃÖ¾Ç ¿¹»ó ½Ã³ª¸®¿À...¡°¾ÆÀÌ½½¶õµå ¸¸³ª¸é ÆÛÆåÆ®?¡±
    • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
    2
    ¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
    3
    [UFC218] ¿¡µð ¾Ë¹Ù·¹Áî, °³ÀÌÄ¡¿Í ³¡Àå ³­Å¸Àü ¹ú¿©¡¦¡°°³ÀÌÄ¡ »ý¾Ö Ã¹ ÆÐ¹è¡±
    4
    [UFC218] Ã¨ÇÇ¾ð ÇÒ·Î¿þÀÌ, Á¶Á¦ ¾Ëµµ ÇâÇÑ µµ¹ß¡¦¡°³­ Àý´ë¹«ÀûÀÌ¶ó ¶Ç ÀÌ±ä´Ù¡±
    5
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ·¹µå¸¶¿ì½º Á¤Ã¼´Â ¡®¼±¿ìÁ¤¾Æ¡¯?¡¦¡°Æ¯À¯ÀÇ ÀçÁîÇ³ µ¸º¸¿©¡±
    6
    ¿ï»ê¼­ ·Î¶Ç 1µî ´çÃ· ÀÕµû¶ó
    7
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¹öÁö´Ï¾Æ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°Ç, ¼­·Î¸¦ ÀÇ½ÉÇÏ´Â À¯°¡Á·¡¦¡°¹üÀÎÀº ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °Í¡±
    8
    [ÅäÆ®³Ñ-¿ÓÆ÷µå] ¼ÕÈï¹Î, ½ÃÁð 5È£°ñ ÅÍÆ®¸®¸ç 1-1 µ¿Á¡¡¦¡°°æ±â´Â Áö±ÝºÎÅÍ¡±
    9
    ¡®ÀÎ±â°¡¿ä¡¯ ¹Î¼­, ¾Ë°íº¸´Ï ¾ÆÀÌµ¹ Áö¸Á»ý? ¡°¾ÆÀÌµ¹ ¿¬½À»ý 1³â Çß´Ù¡±
    10
    Çö´ëÂ÷ ÀÓ´ÜÇù ÇØ ³Ñ±â·Á³ª
    È­»çÇÑ »ö°¨ ÃßÀ§¸¶Àú ³ìÀÌ´Ù, ¿ï»ê¹ÎÈ­»ç¶ûÈ¸ ÀÛÇ°Àü
    Ã»³âµéÀÌ ¸¸µç That¡¯s Okay ÆÄÆ¼ 8ÀÏ °³ÃÖ
    ³× ³²ÀÚÀÇ °­·ÄÇÑ ÇÏ¸ð´Ï, ¡®Æ÷¸£Å× µð ÄâÆ®·Î¡¯ ¿ï»ê¿¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 1ÀÏ~)
    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr