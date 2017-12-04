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¼ÇöÁøÀº Áö³ ¹æ¼ÛµÈ SBS ‘¹é³â¼Õ´Ô-ÀÚ±â¾ß’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ¿¹ºñ½Å¶û°úÀÇ °áÈ¥ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “³²ÀÚÄ£±¸°¡ »ç±Í±â·Î ÇÏ°í, ¸î ¹øÀ» ¸¸³ª´Âµ¥ ¼Õµµ ¾È Àâ´õ¶ó. ±×·¡¼ Ã¹ Å°½ºµµ ³»°¡ ¸ÕÀú ‘³»ÀÏ »Ç»ÇÇÒ °Å¿¹¿ä’ ¿¹°íÇÏ°í Çß´Ù”¸ç Àû±ØÀûÀÎ ¸é¸ð¸¦ »Ë³Â´Ù.
ÀÌ¿¡ ÆÐ³ÎµéÀº “´ë¹ÚÀÌ´Ù”, “¿ÏÀü Åëº¸´Ù”¸ç Àúµ¹ÀûÀÎ ¼ÇöÁøÀÇ ¹ÝÀü ¸Å·Â¿¡ ³î¶ó¿öÇß´Ù.
¶ÇÇÑ ´ç½Ã ¼ÇöÁøÀº °áÈ¥À» 100ÀÏ ¾ÕµÐ ¼Ò°¨À¸·Î “»ó°ß·Êµµ ¾ÆÁ÷ ¾È Çß´Ù”¸ç “°áÈ¥ÀÌ 100ÀÏ ³²¾ÒÁö¸¸, »ç±Ï °Ô 100ÀÏµµ ¾È µÈ °Í °°´Ù. Â÷Â÷ Ä£ÇØÁö°í Â÷Â÷ ¾Ë¾Æ°¡°Ú´Ù”°í ¸»ÇØ Æø¼ÒÄÉ Çß´Ù.
ÇÑÆí, ¼ÇöÁøÀº 9ÀÏ ¼¿ï °³²¿¡ À§Ä¡ÇÑ ÇÑ ¼º´ç¿¡¼ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸± ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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