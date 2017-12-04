°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.4 ¿ù 18:41
¿¬¿¹/½Ã»ç
Á¤¹«À§ ¡®°¡»óÈ­Æó¹ý¡¯ °øÃ»È¸¡¦¡°°Å·¡¼Ò ±ÔÁ¦¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÊ¿äÇÑ »óÈ²¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.04  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ÃÖ±Ù ºñÆ®ÄÚÀÎ Åõ±â¿Í °¡»óÅëÈ­ °Å·¡¼Ò ÇØÅ· µî °¡»óÅëÈ­¸¦ µÑ·¯½Ñ ´Ù¾çÇÑ ¹®Á¦µéÀÌ µîÀåÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °¡»óÅëÈ­ ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇÑ °ü·Ã¹ý °³Á¤¿¡ ´ëÇÑ °øÃ»È¸°¡ °³ÃÖµÆ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

ÃÖ±Ù ºñÆ®ÄÚÀÎ Åõ±â¿Í °¡»óÅëÈ­ °Å·¡¼Ò ÇØÅ· µî °¡»óÅëÈ­¸¦ µÑ·¯½Ñ ´Ù¾çÇÑ ¹®Á¦µéÀÌ µîÀåÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ °¡»óÅëÈ­ ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£¸¦ À§ÇÑ °ü·Ã¹ý °³Á¤¿¡ ´ëÇÑ °øÃ»È¸°¡ °³ÃÖµÆ´Ù.

±¹È¸ Á¤¹«À§¿øÈ¸´Â 4ÀÏ ¿ÀÈÄ ±¹È¸¿¡¼­ ÇÐ°è¿Í ¹ýÁ¶°è, °ü°è Àü¹®°¡ 5¸íÀ» ÃÊÃ»ÇØ °¡»óÅëÈ­ °Å·¡¿Í °ü·ÃÇÑ °øÃ»È¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.

ÀÌ °øÃ»È¸´Â ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¹Ú¿ëÁø ÀÇ¿øÀÌ Áö³­ 7¿ù ¹ßÀÇÇÑ ÀüÀÚ±ÝÀ¶°Å·¡¹ý °³Á¤¾È ½É»ç¿¡ Âü°íÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù. ¹Ú ÀÇ¿øÀÌ ¹ßÀÇÇÑ ¹ý¾ÈÀº ºñÆ®ÄÚÀÎ, ÀÌ´õ¸®¿ò µî °¡»óÅëÈ­ ÀÌ¿ëÀÚµéÀ» À§ÇÑ º¸È£ÀåÄ¡ ¸¶·ÃÀ» °ñÀÚ·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

ÃÖ±Ù ±¹³» °¡»óÅëÈ­ °Å·¡·®ÀÌ ÆøµîÇÏ¸ç °Å·¡ÀÚµéÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ÇØÅ· ¹× ´Ù´Ü°èÆÇ¸Å, ÅõÀÚ »ç±âÇàÀ§°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª ÇöÇà¹ý»ó °¡»óÅëÈ­°Å·¡¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¤Àº ÀüÇô ¾ø´Â ½ÇÁ¤ÀÌ´Ù.

ÇÑ°æ¼ö ¹ý¹«¹ýÀÎ À§¹Î ´ëÇ¥ º¯È£»ç´Â °øÃ»È¸ ¹ßÁ¦¹®¿¡¼­ “°¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò´Â Åë½Å»ç¾÷ÀÚ ½Å°í ¿Ü¿¡ ¾Æ¹«·± ±ÔÁ¦°¡ ¾ø´Â »óÅÂ”¶ó¸ç “ÃÖ¼ÒÇÑ °Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÁ¦¸¸ÀÌ¶óµµ ÇÊ¿äÇÑ »óÈ²”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

¶Ç ÇÑ º¯È£»ç´Â “¿ÃÇØ 6¿ù ±âÁØ ±¹³» 1ÀÏ ÃÑ °Å·¡¾×Àº ¾à 1Á¶ ¿ø¿¡ ´ÞÇÑ´Ù”¸é¼­ “°Å·¡¼Ò°¡ ÇØÅ·À» ´çÇÏ´Â »çÅÂ°¡ ¹ß»ýÇØµµ ÇÇÇØ±¸Á¦¸¦ ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ¾Æ¹«·± ¹æ¾ÈÀÌ ¾ø´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

Á¤¼ø¼· ¼­¿ï´ë ¹ýÇÐÀü¹®´ëÇÐ¿ø ±³¼ö´Â “°¡»óÅëÈ­¸¦ ¹«¾ùÀ¸·Î º¸°í ¾î¶»°Ô ±ÔÁ¦ÇÒ °ÍÀÎÁö¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¾ÆÁ÷ ¿Ü±¹¿¡¼­µµ Á¤´äÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø´Ù”¸ç “»çÈ¸ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î °³³ä ±ÔÁ¤ºÎÅÍ ¸ÕÀú ÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

Á¤ ±³¼ö´Â ±×·¯¸é¼­ “°¡»óÅëÈ­¸¦ ¾öÃ»³­ µ·À» ¹ú ¼ö ÀÖ´Â ¾ÈÀüÇÑ ÅõÀÚ¼ö´ÜÀÌ¶ó¸ç ºÒÆ¯Á¤´Ù¼öÀÎÀ» ´ë»óÀ¸·Î ±ÇÀ¯ÇÏ´Â °Í¿¡´Â Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù”¸é¼­ “±¹°¡°¡ º¸ÀåÇÏ´Â ¹ýÈ­ÀÎ Çö±Ý°ú´Â ´Ù¸£´Ù´Â Á¡ÀÌ ºÐ¸íÈ÷ ¼³¸íµÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌ³¯ Á¤ºÎ Ãø Àü¹®°¡·Î ³ª¿Â Â÷ÇöÁø ÇÑ±¹ÀºÇà ±ÝÀ¶°áÁ¦±¹ÀåÀº ¹Ì±¹, ÀÏº», Áß±¹, ½ºÀ§½º µî ÇØ¿ÜÀÇ °¡»óÅëÈ­ °ü·Ã ±ÔÁ¤À» ¼Ò°³ÇÏ¸ç ¹ý °³Á¤ ¹æÇâ¿¡ ´ëÇØ Á¶¾ðÇß´Ù.

Â÷ ±¹ÀåÀº “°¡»óÅëÈ­´Â ±¹³»¹ý»ó ±ÔÁ¦ ´ë»óÀÎ È­Æó Áö±Þ¼ö´Ü¿¡ ÇØ´çÇÏÁö ¾Ê°í ¸Å¸ÅÀÇ ´ë»óÀ¸·Î °Å·¡µÇ´Â »óÇ°¿¡ °¡±õ´Ù´Â Á¡À» °í·ÁÇØ ÀÔ¹ý ÃßÁø ½Ã ½ÅÁßÈ÷ Á¢±ÙÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
  • ¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
  • ±è»õ·Ð, À½ÁÖ¡¤Èí¿¬ ³í¶õ Áø½ÇÀº?¡¦¡°´ã¹è ÀÖ´ÂÁöµµ ¸ô¶ú´Ù¡±
  • [UFC218] ¿¡µð ¾Ë¹Ù·¹Áî, °³ÀÌÄ¡¿Í ³¡Àå ³­Å¸Àü ¹ú¿©¡¦¡°°³ÀÌÄ¡ »ý¾Ö Ã¹ ÆÐ¹è¡±
  • 2018 ·¯½Ã¾Æ ¿ùµåÄÅ Á¶ÃßÃ·, ÃÖ»ó¡¤ÃÖ¾Ç ¿¹»ó ½Ã³ª¸®¿À...¡°¾ÆÀÌ½½¶õµå ¸¸³ª¸é ÆÛÆåÆ®?¡±
    • [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    [UFC218] ÇÒ·Î¿þÀÌ, ÀÌ¹ø¿¡µµ 3¶ó¿îµå TKO ½Â¡¦¾ó±¼ ÇÇ¹ü¹÷ µÈ Á¶Á¦ ¾Ëµµ
    2
    ¡®°áÈ¥¡¯ ¼­ÇöÁø, ÈÆ³² ¿¹ºñ ½Å¶û°ú ·¯ºê½ºÅä¸® ¡®±ôÂ¦¡¯...¡°³»°¡ ¸ÕÀú °í¹é, Ã¹Å°½ºµµ ¸®µå¡±
    3
    [UFC218] ¿¡µð ¾Ë¹Ù·¹Áî, °³ÀÌÄ¡¿Í ³¡Àå ³­Å¸Àü ¹ú¿©¡¦¡°°³ÀÌÄ¡ »ý¾Ö Ã¹ ÆÐ¹è¡±
    4
    [UFC218] Ã¨ÇÇ¾ð ÇÒ·Î¿þÀÌ, Á¶Á¦ ¾Ëµµ ÇâÇÑ µµ¹ß¡¦¡°³­ Àý´ë¹«ÀûÀÌ¶ó ¶Ç ÀÌ±ä´Ù¡±
    5
    ¡®º¹¸é°¡¿Õ¡¯ ·¹µå¸¶¿ì½º Á¤Ã¼´Â ¡®¼±¿ìÁ¤¾Æ¡¯?¡¦¡°Æ¯À¯ÀÇ ÀçÁîÇ³ µ¸º¸¿©¡±
    6
    ¿ï»ê¼­ ·Î¶Ç 1µî ´çÃ· ÀÕµû¶ó
    7
    ¡®±×°ÍÀÌ ¾Ë°í½Í´Ù¡¯ ¹öÁö´Ï¾Æ ÇÑÀÎ »ìÀÎ»ç°Ç, ¼­·Î¸¦ ÀÇ½ÉÇÏ´Â À¯°¡Á·¡¦¡°¹üÀÎÀº ÇÑ±¹ÀÎÀÏ °Í¡±
    8
    [ÅäÆ®³Ñ-¿ÓÆ÷µå] ¼ÕÈï¹Î, ½ÃÁð 5È£°ñ ÅÍÆ®¸®¸ç 1-1 µ¿Á¡¡¦¡°°æ±â´Â Áö±ÝºÎÅÍ¡±
    9
    ¿©¾ß, ¡®°ø¹«¿ø Áõ¿ø¡¯ 9475¸í ÀýÃæ ÇÕÀÇ¡¦¾Æµ¿¼ö´çÀº ¿ù 10¸¸¿ø ¾¿ Áö±Þ ¿¹Á¤
    10
    Çö´ëÂ÷ ÀÓ´ÜÇù ÇØ ³Ñ±â·Á³ª
    È­»çÇÑ »ö°¨ ÃßÀ§¸¶Àú ³ìÀÌ´Ù, ¿ï»ê¹ÎÈ­»ç¶ûÈ¸ ÀÛÇ°Àü
    Ã»³âµéÀÌ ¸¸µç That¡¯s Okay ÆÄÆ¼ 8ÀÏ °³ÃÖ
    ³× ³²ÀÚÀÇ °­·ÄÇÑ ÇÏ¸ð´Ï, ¡®Æ÷¸£Å× µð ÄâÆ®·Î¡¯ ¿ï»ê¿¡
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 12¿ù 1ÀÏ~)
    Á¤Åë¿¬±Ø ¡®¸®¾î¿Õ¡¯ ¿ï»ê ¹«´ë ¿À¸¥´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr