MBC ½ÅÀÓ »çÀå ¿À´Ã(7ÀÏ) °áÁ¤ ¿¹Á¤¡¦ÃÖ½ÂÈ£-ÀÓÈï½Ä-ÀÌ¿ìÈ£ ¸éÁ¢ »ýÁß°è µÅ

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¹æ¼Û¹®ÈÁøÈïÈ¸(ÀÌÇÏ ¹æ¹®Áø)ÀÌ 7ÀÏ MBC »çÀåÀ» °áÁ¤ÇÑ´Ù.
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ÃÖÁ¾ÈÄº¸ÀÚµéÀº ÀÌ´Þ 1ÀÏ¿¡ ¿¸° Á¤Ã¥ ¼³¸íÈ¸¿¡¼ MBC °æ¿µ °èÈ¹, Àç°Ç Ã»»çÁø µîÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. Á¤Ã¥¼³¸íÈ¸´Â MBC È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ »ýÁß°è µÆ´Ù.
ÈÄº¸ÀÚ ÃÖÁ¾ ¸éÁ¢ ¿ª½Ã ÀÌ³¯ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¶óÀÌºê·Î »ý¹æ¼ÛµÆ´Ù.
½ÅÀÓ MBC »çÀåÀº ¿À´Ã ÁßÀ¸·Î °áÁ¤µÉ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
ÇÑÆí ÀÌ¿¡ ¾Õ¼ 6ÀÏ¿¡´Â ¹æ¹®Áø ¾ß±Ç ÃßÃµ ÀÌ»çµéÀÌ ±èÀå°â Àü »çÀåÀÇ ÇØÀÓ ¹«È¿¸¦ ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹ý¿ø¿¡ ³½ °¡Ã³ºÐ ½ÅÃ»ÀÌ ±â°¢µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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