JTBC È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2, ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ...¡°30¾ï´ë ±¤°í ÀÌ¹ø¿¡µµ °ÅÀýÇÏ³ª¡±

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‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ÀÌ ½ÃÁð2·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.
JTBC °ü°èÀÚ´Â 8ÀÏ “È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
È¿¸®³× ¹Î¹Ú¿¡¼ ´Üµ¶ Á÷¿øÀ¸·Î È°¾àÇÑ °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯´Â ½ºÄÉÁÙ ¹®Á¦·Î ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡´Â Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.
ÀÌ¹ø ½ÃÁð2´Â °Ü¿ïÀ» ¸Â¾Æ Áö³ ¿©¸§ ¹è°æÀÇ Á¦ÁÖµµ¿Í ¶Ç ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀÇ Á¦ÁÖµµÀÇ Ç³°æÀ» ÀüÇÏ°í ÀÌÈ¿¸® ÀÌ»ó¼ø ºÎºÎÀÇ ¾ËÄá´ÞÄáÇÑ ÀÏ»óÀ» ÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¾Õ¼ 'È¿¸®³× ¹Î¹Ú'Àº ³ôÀº ½ÃÃ»·ü°ú »õ·Ó°í ½Å¼±ÇÑ Æ÷¸ËÀ¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ·¯ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ±â¿¡µµ ÀÌÈ¿¸®´Â 30¾ï ¿ø´ëÀÇ ±¤°í Á¦ÀÇ¸¦ °ÅÀýÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã ±¤°í°è¿¡´Â ¼ö¸¹Àº ·¯ºêÄÝÀ» ÀÖ¾úÁö¸¸ ÀÌÈ¿¸®´Â »ó¾÷±¤°í¸¦ ÂïÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ´ÙÁüÀ» °í¼öÇß´Ù.
ÀÌÈ¿¸®´Â ¾Õ¼ ÀÚ½ÅÀÌ ±¤°íÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÌ È¯°æ¿îµ¿, Ã¤½Ä, À¯±â°ß º¸È£ µî ÀÚ½ÅÀÇ °¡Ä¡°ü¿¡ ¹ÝÇÏ¸é ÀÌ¸¦ Á¤ÁßÈ÷ °í»çÇÒ ¶æÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú’Àº PPLµµ °ÅÀýÇß´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ¿¬¿¹ÀÎµéÀº ÀÚ½ÅÀÌ ±¤°íÇÏ´Â Á¦Ç°À» Ãâ¿¬ µå¶ó¸¶³ª ¿¹´É µî¿¡ ³ëÃâÇØ ´õ ¸¹Àº ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ ¹Þ´Â´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈ¿¸®´Â ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú’ Á¦ÀÛÁø Â÷¿ø¿¡¼ ¹Þ¾Æ¿À´Â PPLÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ¸ðµç °£Á¢±¤°í¸¦ Â÷´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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