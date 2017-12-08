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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.8 ±Ý 13:49
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JTBC È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2, ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µ...¡°30¾ï´ë ±¤°í ÀÌ¹ø¿¡µµ °ÅÀýÇÏ³ª¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.12.08  
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¡ã ‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ÀÌ ½ÃÁð 2·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.

 

‘È¿¸®³× ¹Î¹Ú’ÀÌ ½ÃÁð2·Î µ¹¾Æ¿Â´Ù.

JTBC °ü°èÀÚ´Â 8ÀÏ “È¿¸®³× ¹Î¹Ú ½ÃÁð2 Á¦ÀÛÀÌ È®Á¤µÆ´Ù. ³»³â 1¿ù ÃÔ¿µÀ» ½ÃÀÛÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

È¿¸®³× ¹Î¹Ú¿¡¼­ ´Üµ¶ Á÷¿øÀ¸·Î È°¾àÇÑ °¡¼ö ¾ÆÀÌÀ¯´Â ½ºÄÉÁÙ ¹®Á¦·Î ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡´Â Âü¿©ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù.

ÀÌ¹ø ½ÃÁð2´Â °Ü¿ïÀ» ¸Â¾Æ Áö³­ ¿©¸§ ¹è°æÀÇ Á¦ÁÖµµ¿Í ¶Ç ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀÇ Á¦ÁÖµµÀÇ Ç³°æÀ» ÀüÇÏ°í ÀÌÈ¿¸® ÀÌ»ó¼ø ºÎºÎÀÇ ¾ËÄá´ÞÄáÇÑ ÀÏ»óÀ» ÀüÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¾Õ¼­ 'È¿¸®³× ¹Î¹Ú'Àº ³ôÀº ½ÃÃ»·ü°ú »õ·Ó°í ½Å¼±ÇÑ Æ÷¸ËÀ¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ·¯ÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ±â¿¡µµ ÀÌÈ¿¸®´Â 30¾ï ¿ø´ëÀÇ ±¤°í Á¦ÀÇ¸¦ °ÅÀýÇØ Å« °ü½ÉÀ» ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.

´ç½Ã ±¤°í°è¿¡´Â ¼ö¸¹Àº ·¯ºêÄÝÀ» ÀÖ¾úÁö¸¸ ÀÌÈ¿¸®´Â »ó¾÷±¤°í¸¦ ÂïÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ´ÙÁüÀ» °í¼öÇß´Ù.

ÀÌÈ¿¸®´Â ¾Õ¼­ ÀÚ½ÅÀÌ ±¤°íÇÏ´Â Á¦Ç°ÀÌ È¯°æ¿îµ¿, Ã¤½Ä, À¯±â°ß º¸È£ µî ÀÚ½ÅÀÇ °¡Ä¡°ü¿¡ ¹ÝÇÏ¸é ÀÌ¸¦ Á¤ÁßÈ÷ °í»çÇÒ ¶æÀ» ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú’Àº PPLµµ °ÅÀýÇß´Ù. ÀÏ¹ÝÀûÀ¸·Î ¿¬¿¹ÀÎµéÀº ÀÚ½ÅÀÌ ±¤°íÇÏ´Â Á¦Ç°À» Ãâ¿¬ µå¶ó¸¶³ª ¿¹´É µî¿¡ ³ëÃâÇØ ´õ ¸¹Àº ÀÎ¼¾Æ¼ºê¸¦ ¹Þ´Â´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÀÌÈ¿¸®´Â ‘È¿¸®³×¹Î¹Ú’ Á¦ÀÛÁø Â÷¿ø¿¡¼­ ¹Þ¾Æ¿À´Â PPLÀ» Á¦¿ÜÇÏ°í´Â ¸ðµç °£Á¢±¤°í¸¦ Â÷´ÜÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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