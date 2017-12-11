±èÇý¼± 4¾ï Å»¼¼ ÀÇÈ¤ ÇØ¸í¡¦¡°»ç±â ´çÇØ 14¾ï Áß 10¾ï °±°í ³²Àº ±Ý¾×¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.11 ¿ù 18:19
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½ÂÀÎ 2017.12.11  
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±¹¼¼Ã»ÀÌ ¿ÃÇØ °í¾×·»ó½À Ã¼³³ÀÚ 2¸¸1403¸íÀÇ ¸í´ÜÀ» °ø°³Çß´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ °ø°³µÈ °³ÀÎ·¹ýÀÎÀº ¸ðµÎ ½Å±Ô ¸í´Ü °ø°³ Ã¼³³ÀÚµé·Î °ú°Å °í¾×·»ó½À Ã¼³³ÀÚ ¸í´Ü¿¡ ¿À¸¥ µÚ ¾ÆÁ÷±îÁö ¸í´Ü¿¡ µîÀçµÅ ÀÖ´Â ´ë»ó±îÁö ÇÕÄ¡¸é °í¾×·»ó½À Ã¼³³ÀÚ´Â ¾à 5¸¸¿©¸í¿¡ ÀÌ¸¥´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ °ø°³µÈ Ã¼³³ÀÚ Áß °³ÀÎÀº 1¸¸5Ãµ27¸í, ¹ýÀÎÀº 6Ãµ376°³·Î ÃÑ Ã¼³³¾×Àº 11Á¶4Ãµ697¾ï ¿øÀÌ´Ù. Àü³âµµ Ã¼³³ ±Ý¾×ÀÎ 13Á¶3Ãµ18¾ï¿øº¸´Ù 1Á¶8Ãµ321¾ï¿ø ÁÙ¾îµç ±Ý¾×ÀÌ´Ù.

±×·¯³ª ¹Ý¸é ¿ÃÇØ ¸í´Ü °ø°³±âÁØÀÌ 1³â ÀÌ»ó Ã¼³³¾×ÀÌ 3¾ï ¿ø¿¡¼­ 2¾ï ¿ø ÀÌ»óÀ¸·Î ÇÏÇâµÇ¸ç °ø°³ ÀÎ¿øÀº 4Ãµ748¸í ´Ã¾ú´Ù.

Ã¼³³ÀÚ Áß °¡Àå ¸¹Àº ±Ý¾×À» Ã¼³³ÇÑ °³ÀÎÀº À¯Áö¾ç(56) Àü È¿ÀÚ°Ç¼³ È¸ÀåÀ¸·Î »ó¼Ó¼¼ 446¾ï8Ãµ700¸¸ ¿øÀ» Ã¼³³ÇÑ »óÅÂÀÌ´Ù.

½Åµ¿Áø Àü ÀÌÇÁ ½Ç´ëÇ¥ÀÚ´Â 392¾ï¿øÀÇ ¼¼±ÝÀ» ³»Áö ¾Ê¾Æ µÎ ¹øÂ°·Î ¸¹¾Ò°í ±è¿ìÁß(81) Àü ´ë¿ì±×·ì È¸ÀåÀº ¾çµµ¼Òµæ¼¼ µî 368¾ï7Ãµ300¸¸ ¿øÀ» ³»Áö ¾Ê¾Æ µÚ¸¦ ÀÌ¾ú´Ù.

¿¬¿¹ÀÎµéµµ ÀÌ¸§À» ¿Ã·È´Ù.

±¸Ã¢¸ð(63)´Â ¾çµµ¼Òµæ¼¼ µî 3¾ï8700¸¸¿øÀ» Ã¼³³ÇßÀ¸¸ç ±èÇý¼±(48)ÀÇ °æ¿ì Á¾ÇÕ¼Òµæ¼¼ µî 4¾ï700¸¸¿øÀ» Ã¼³³ÇÑ »óÈ²ÀÌ´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ±èÇý¼±Àº <½ºÆ÷Ã÷Á¶¼±>Ãø°úÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “4¾ï7¹é¸¸¿øÀÇ Ã¼³³±ÝÀº 14¾ï¿øÀÇ Ã¼³³±Ý Áß 10¾ï¿øÀ» ³³ºÎÇÏ°í ³²Àº ±Ý¾×”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.

±èÇý¼±Àº “Àü ³²Æí°ú ÀÌÈ¥ ´ç½Ã ºúÀ» ¶°¾È¾Ò°í, ¾ÆÀÌµé°ú Àß »ì¾Æº¸·Á 2012³â ÅõÀÚ¸¦ Çß´Ù »ç±â¸¦ ´çÇß´Ù. ÀÌÈÄ ÀÌÀÚ¸¦ Æ÷ÇÔÇØ ºúÀÌ ºÒ¾î³ª¸é 14¾ï¿ø¿¡ ÀÌ¸£·¯ °³ÀÎ È¸»ý ½ÅÃ»À» ÇÏ°í ºÐ³³°èÈ¹¼­¸¦ Á¦ÃâÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¾î ±èÇý¼±Àº “¿­½ÉÈ÷ ÀÏÇØ¼­ 3³â °£ 10¾ï¿ø Á¤µµ¸¦ °±¾Ò´Ù. ´Ù¸¸ ¾ÆÁ÷ ³²Àº 4¾ï700¸¸¿øÀÌ ¿À´Ã ±â»çÈ­ µÆ´Ù”¸ç “³ª¸ÓÁö ¿ª½Ã Àý´ë Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°í ¸¶Àú °±À» °ÍÀÌ´Ï ÁöÄÑºÁ´Þ¶ó”°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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