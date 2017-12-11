¡®¼­¿ï½Ã¹Î 30³â¡¯ Á¤Ã»·¡, ¼­¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶ ½Ã»ç¡¦¡°³ª »ý¸í·Â ±æ´Ù¡±

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Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ “¼¿ï½Ã¹Î°ú ´ç¿øµéÀÌ ¾î´À Á¤µµÀÇ ÁöÁö¿Í ¼º¿øÀÌ ÀÖ´Ù¸é ºÎÀÀÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç ¼¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶ °¡´É¼ºÀ» ½Ã»çÇß´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº ÀÚ½ÅÀÇ ¼¿ï½ÃÀå Ãâ¸¶ ½Ã»ç ÀÌÈÄ Æ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£ °Ë»ö¾î 1À§¸¦ Â÷ÁöÇÏÀÚ ÀÌ¸¦ Ä¸Ã³ÇØ ÆäÀÌ½ººÏ°ú Æ®À§ÅÍ¿¡ ¿Ã¸®¸ç “ÀÌ·± µî¼ö´Â µ· ¸¹°í »ª ÀÖ´Ù°í µÇ´Â°Ô ¾Æ´Ï´Ù. Àý´ë ´Ù¼ö °³¹Ì±º´ÜÀÇ ÈûÀÌ´Ù”¶ó°í °¨»çÀÇ ¶æÀ» Ç¥Çß´Ù.
¶Ç 11ÀÏ¿¡µµ “ÀáÀÚ°í ÀÏ¾î³µ´Âµ¥µµ ¾ÆÄ§±îÁö ½Ç°Ë¼øÀ§¿¡¼ »ç¶óÁöÁö ¾Ê°í ¹öÆ¼°í ÀÖ¾ú´Ù”¸ç “Á¤Ã»·¡ »ý¸í·Â ±æ±º¿ä”¶ó°í ÀÚÈÀÚÂù¼º °¨»çÀÎ»ç¸¦ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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