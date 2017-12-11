[ÇÑ±¹ ºÏÇÑ] ¡®¿¡ÀÌ½º¡¯ ÀÌ¹Î¾Æ, ¿ªÀü À§ÇÑ °í±ººÐÅõ¡¦0-1 µÚÁø Ã¤ Àü¹Ý Á¾·á

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Àü¹Ý 17ºÐ ºÏÇÑÀÇ ±èÀ±¹Ì°¡ Çìµù ¼±Á¦°ñÀ» ±â·ÏÇß´Ù.
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¾Õ¼ ºÏÇÑ ¿©ÀÚÃà±¸´ëÇ¥ÆÀÀº Æò¾ç ±èÀÏ¼º °æ±âÀå¿¡¼ Áö³ 4¿ù ¿¸° ‘2018 ¾Æ½Ã¾Æ Ãà±¸¿¬¸Í(AFC) ¾Æ½Ã¾ÈÄÅ’ ¿¹¼± BÁ¶ ÇÑ±¹°ú ºÏÇÑÀÇ °æ±â¿¡¼ ½ÂÁ¡ °è»ê¿¡ ¹Ð·Á ‘2019 ±¹Á¦Ãà±¸¿¬¸Í(FIFA) ¿ùµåÄÅ’ ÁøÃâ¿¡ ½ÇÆÐÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½ÃÀÇ ¼³¿åÀ» °±±â À§ÇØ¼¶óµµ ºÏÇÑÀº ÀÌ¹ø °æ±â¿¡¼ ²À ÀÌ±â°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ºÏÇÑ¿¡ ¸Â¼ ÇÑ±¹ ´ëÇ¥ÆÀÀº 4-1-4-1 Æ÷¸ÞÀÌ¼ÇÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù.
ÃÖÀü¹æ¿¡ À¯¿µ¾Æ¸¦ µÎ°í 2¼±¿¡ ÇÑÃ¤¸°, ÀÌ¹Î¾Æ, Àå½½±â, °À¯¹Ì¸¦ ¹èÄ¡ÇÑ´Ù. ¼öºñÇü ¹ÌµåÇÊ´õ¿¡´Â ÁÖÀå Á¶¼ÒÇöÀÌ ÀÖ°í Æ÷¹éÀº ÀÌÀº¹Ì, ±èµµ¿¬, ÀÓ¼±ÁÖ, ±èÇý¸®°¡ ±¸¼ºÇÑ´Ù. °ñ¹®Àº ±èÁ¤¹Ì°¡ ÁöÅ²´Ù.
ºñ·Ï 0-1·Î µÚÁö´Â »óÈ²ÀÌÁö¸¸ ÇÑ±¹ ¼±¼öµé ¿ª½Ã ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿¡ÀÌ½º·Î ºÒ¸®´Â ÀÌ¹Î¾Æ´Â ºü¸¥ ¼Óµµ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ºÏÇÑ ¼öºñÁø »çÀÌ¸¦ µ¹ÆÄÇÏ¸ç µ¿Á¡°ñÀ» ¸¸µé ±âÈ¸¸¦ ³ë¸®´Â°¡ ÇÏ¸é ¹®Àü±îÁö ÆÄ°íµå´Â µîÀÇ °æ±â¸¦ º¸¿©Áá´Ù.
ÇÑÆí ÇÑ±¹Àº ¾Õ¼ 1Â÷Àü ÀÏº»°úÀÇ °æ±â¿¡¼ ¾Æ½±°Ô ÆÐ¹èÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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