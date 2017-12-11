2018 ¼ö´É ¼ºÀû ³»ÀÏ(12ÀÏ) ¹ßÇ¥¡¦ÁøÇÐ»ç¡¤Á¾·ÎÇÐ¿ø¡¤¸Þ°¡½ºÅÍµð µî ÀÔ½Ã¼³¸íÈ¸ °³ÃÖ

|
|
|
|¡ã 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè ¼ºÀûÀÌ ³»ÀÏ(12ÀÏ) ¹ßÇ¥µÇ´Â °¡¿îµ¥ ÀÔ½Ã¾÷Ã¼µéÀº ¼ºÀû ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄºÎÅÍ '2018 ´ëÇÐ Á¤½Ã ÀÔ½Ã¼³¸íÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ¼öÇÐ´É·Â½ÃÇè ¼ºÀûÀÌ ³»ÀÏ(12ÀÏ) ¹ßÇ¥µÈ´Ù.
12ÀÏ ¹ßÇ¥µÉ ¼ö´É ¼ºÀûÀº ÇÐ±³¸¦ ÅëÇØ ¼öÇè»ý °³ÀÎ¿¡°Ô °¢ÀÚ Åëº¸µÇ¸ç, ¿µ¿ª·°ú¸ñº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿Í ¹éºÐÀ§ µî±ÞÀÌ Ç¥±âµÈ´Ù. ´Ù¸¸ ÀÌ¹ø ¼ö´ÉºÎÅÍ ÇÑ±¹»ç¿Í ¿µ¾î¿µ¿ªÀº Àý´ëÆò°¡¿¡ µû¸¥ µî±Þ¸¸ Ç¥±âµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿À´Ã(11ÀÏ)Àº ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿ø¿¡¼ 2018ÇÐ³âµµ ¼ö´É µî±Þ Ä¿Æ®¶óÀÎÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ±¹±³À°°úÁ¤Æò°¡¿øÀÌ ¹ßÇ¥ÇÑ ¼ö´É 1µî±Þ Ä¿Æ®¶óÀÎÀº Ç¥ÁØÁ¡¼ö ±âÁØ ±¹¾î 128Á¡, ¼öÇÐ °¡Çü 123Á¡, ³ªÇü 129Á¡ÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ 2017 ¼ö´ÉÀÇ °æ¿ì 1µî±Þ Ä¿Æ®¶óÀÎÀÌ ±¹¾î 130Á¡, ¼öÇÐ °¡Çü 124Á¡, ¼öÇÐ ³ªÇüÀÌ 131Á¡ÀÌ¾ú´ø °Í°ú ºñ±³ÇÏ¸é ±¹¾î´Â 2Á¡, ¼öÇÐ °¡ÇüÀº 1Á¡, ³ªÇüÀº 2Á¡ ¾¿ ³·¾ÆÁ³´Ù.
¿ÃÇØ ¼ö´É ¿µ¿ªº° 1µî±Þ ºñÀ²Àº ±¹¾î 4.90%, ¼öÇÐ °¡Çü 5.13%, ³ªÇü 7.68%·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
2µî±Þ Ä¿Æ®¶óÀÎÀº ±¹¾î 123Á¡, ¼öÇÐ °¡Çü 120Á¡, ¼öÇÐ ³ªÇü 126Á¡ÀÌ´Ù.
Àý´ëÆò°¡·Î ¹Ù²ï ¿µ¾îÀÇ °æ¿ì 90Á¡¸¸ ³ÑÀ¸¸é 1µî±ÞÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. ÀÌ¹ø 2018 ¼ö´É¿¡¼ ¿µ¾î 1µî±Þ ºñÀ²Àº 10.03%·Î ÃÑ 5¸¸2Ãµ¸íÀÌ 1µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿µ¾î 2µî±Þ ºñÀ²Àº 19.65%·Î ¾à 1¸¸3Ãµ¸íÀÇ ¼öÇè»ýÀÌ 2µî±ÞÀ» ¹Þ°Ô µÆ´Ù.
¼ö´É ¼ºÀûÀÌ ¹ßÇ¥µÇ°í ³ª¸é 2018ÇÐ³âµµ ´ëÇÐ Á¤½Ã¸ðÁý °æÀïÀÌ º»°ÝÈ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
°¢ ´ëÇÐÀº Æ÷Ç× ÁöÁø ¿©ÆÄ·Î ÀÏÁÖÀÏ ´ÊÃçÁø 1¿ù 6ÀÏºÎÅÍ ¿ø¼ Á¢¼ö¸¦ ½ÃÀÛÇÑ´Ù. ¿ÃÇØ Á¤½Ã¸ðÁý¿¡´Â 194°³ ´ëÇÐÀÌ Âü¿©ÇÏ¸ç 9¸¸ 772¸í(ÀüÃ¼ ¸ðÁýÀÎ¿øÀÇ 26%)À» ¼±¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Á¤½Ã´Â ´ë´ë·Î ¼ö´É ¼ºÀû À§ÁÖÀÇ ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇØ ¿Â ÇÐ±³°¡ ¸¹´Ù. 194°³ ´ëÇÐ °¡¿îµ¥ ¼ö´É ¼ºÀû 100%·Î ÇÐ»ýÀ» ¼±¹ßÇÏ´Â ´ëÇÐ(ÀÎ¹®»çÈ¸°è¿ ±âÁØ)Àº 119°³ ÇÐ±³·Î Áö³ÇØ º¸´Ù 4°÷ÀÌ Áõ°¡Çß´Ù.
¼ö´É ¼ºÀû ¹ßÇ¥¿¡ ¸ÂÃç Á¾·ÎÇÐ¿ø, ÁøÇÐ»ç, ¸Þ°¡½ºÅÍµð, ½ºÄ«ÀÌ¿¡µà µî ÀÔ½Ã¾÷Ã¼µéÀÌ ¾Õ´ÙÅý ‘2018 ´ëÀÔ Á¤½Ã ÀÔ½Ã ¼³¸íÈ¸’¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
Á¾·ÎÇÐ¿øÀº 13ÀÏ ‘´ëÀÔ Á¤½Ã¼³¸íÈ¸’¸¦ ¿ÀÈÄ 2½Ã °í·Á´ëÇÐ±³ ÈÁ¤Ã¼À°°ü¿¡¼ °³ÃÖÇÏ¸ç, Áö¹æ ¼³¸íÈ¸´Â 14ÀÏºÎÅÍ 20ÀÏ±îÁö ÁøÇàÇÑ´Ù.
ÁøÇÐ»ç ¿ª½Ã 15ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½ÃºÎÅÍ Àá½Ç ÇÐ»ýÃ¼À°°ü¿¡¼ ‘Á¤½Ã ÀÔ½Ã ¼³¸íÈ¸’¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù.
°¢ ÀÔ½Ã¾÷Ã¼µéÀº ÀÌ¹ø ‘2018 ´ëÀÔÁ¤½Ã ÀÔ½Ã¼³¸íÈ¸’¸¦ ÅëÇØ °¢ ´ëÇÐ°ú °úº° Áö¿ø Á¡¼ö¸¦ ºÐ¼®ÇØ ¹ßÇ¥ÇÏ°í ÀÔ½Ã Àü·«À» ¼³¸íÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >