344È¸ ÅäÀÍ ¼ºÀû, ÀüÃ¼ Æò±ÕÁ¡¼ö 6Á¡ ÇÏ¶ô¡¦ÇÐ»ý Æò±ÕÀº 14Á¡ÀÌ³ª Æø¶ôÇØ

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ÀÌ¹ø 344È¸Â÷ ½ÃÇè¿¡¼ ÇÐ»ý Æò±ÕÀº 639.82Á¡À¸·Î Áö³ 343È¸Â÷(653.18Á¡)º¸´Ù 14Á¡ °¡·® ¶³¾îÁ³´Ù. ¹Ý¸é ÀÏ¹Ý Æò±ÕÀº 690.25Á¡À¸·Î Áö³ 343È¸Â÷(690.09Á¡)º¸´Ù ¼ÒÆø »ó½ÂÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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