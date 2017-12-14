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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.12.14 ¸ñ 17:01
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½ÂÀÎ 2017.12.14  
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¡ã 14ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÁßÀ» ÃëÀçÇÏ´ø Ã»¿Í´ë ÃâÀÔ »çÁø±âÀÚµéÀÌ Áß±¹ °æÈ£¿øµé¿¡°Ô Áý´Ü ÆøÇà ´çÇÏ´Â ºÒ¹Ì½º·´°í Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

 

¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀÇ ¹æÁßÀ» ÃëÀçÇÏ´ø Ã»¿Í´ë ÃâÀÔ »çÁø±âÀÚµéÀÌ Áß±¹ °æÈ£¿øµé¿¡°Ô Áý´Ü ÆøÇà ´çÇÏ´Â ºÒ¹Ì½º·¯¿î »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù.

Áý´Ü ÆøÇà »ç°ÇÀº 14ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã 50ºÐ²² º£ÀÌÂ¡ ½Ã³» ±¹°¡È¸ÀÇÁß½É¿¡¼­ ¿­¸° ÇÑÁß ¹«¿ªÆÄÆ®³Ê½Ê °³¸·½Ä¿¡¼­ ¹ú¾îÁ³´Ù. ´ç½Ã Ã»¿Í´ë ÃâÀÔ »çÁø±âÀÚ µîÀº ¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·ÉÀ» ÃëÀç ÁßÀÌ¾ú´Ù.

¹® ´ëÅë·ÉÀÌ °³¸·½Ä¿¡¼­ ¿¬¼³°ú Å¸Â¡ Çà»ç¸¦ ¸¶Ä¡°í ½ÄÀå¿¡¼­ ³ª¿Í Áß¾Óº¹µµ·Î ÀÌµ¿ÇÏÀÚ »çÁø ±âÀÚµé ¿ª½Ã ¹® ´ëÅë·ÉÀ» µû¶ó ³ª°¡·Á ÇßÀ¸³ª Áß±¹ Ãø °æÈ£¿øµéÀÌ º°´Ù¸¥ ÀÌÀ¯µµ ¾øÀÌ ÀÌµéÀ» Á¦ÁöÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ÇÑ±¹ÀÏº¸ »çÁø ±âÀÚ°¡ ³ª°¡°Ô ÇØ´Þ¶ó°í Ç×ÀÇÇÏÀÚ Áß±¹ °æÈ£¿øÀÌ ÀÌ ±âÀÚÀÇ ¸è»ìÀ» Àâ°í µÚ·Î ¶°¹Ð¾î ³Ñ¾î¶ß·È°í, ¾²·¯Áø ÇÑ±¹ÀÏº¸ ±âÀÚ´Â Ãæ°ÝÀ¸·Î ÇÑµ¿¾È ÀÏ¾î³ªÁö ¸øÇß´Ù.

°©ÀÛ½º·¯¿î ÆøÇà »ç°Ç¿¡ ÇÔ²² ÀÖ´ø ¿¬ÇÕ´º½º »çÁø ±âÀÚ°¡ ÀÌ °°Àº ÆøÇà »óÈ²À» ÃÔ¿µÇÏ·Á°í ÇÏÀÚ Áß±¹ °æÈ£¿øÀº Ä«¸Þ¶ó¸¦ »¯¾î ´øÁ®¹ö·È´Ù.

»ç°Ç Á÷ÈÄ »óÈ²À» ¸ð¸£´Â ¹® ´ëÅë·ÉÀÌ ±¹³» ±â¾÷ºÎ½º°¡ ÀÖ´Â ¸ÂÀº Æí ½ºÅ¸Æ®¾÷ È¦·Î ÀÌµ¿ÇÏÀÚ »çÁø±âÀÚµé ¿ª½Ã ´Ù½Ã È¦¿¡ µé¾î°¡·Á°í ½ÃµµÇßÁö¸¸ ÀÌ¹ø¿¡µµ Áß±¹ Ãø °æÈ£¿øµéÀº ÀÌ¸¦ ¸·¾Ò´Ù.

»çÁø±âÀÚµéÀº ÃëÀçºñÇ¥¸¦ °Åµì º¸¿©ÁáÀ¸³ª °æÈ£¿øµéÀº ÀÌÀ¯ ¾øÀÌ ÃâÀÔÀ» ¸·¾Æ¼¹°í ÀÌ¸¦ Ç×ÀÇÇÏ´ø Áß ¸ÅÀÏ°æÁ¦ »çÁø ±âÀÚ°¡ Áß±¹ °æÈ£¿ø°ú ½Ãºñ°¡ ºÙ¾ú´Ù.

±×·¯ÀÚ °©ÀÚ±â ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø Áß±¹ °æÈ£¿ø 10¿©¸íÀÌ ¸ô·Áµé¾î ÀÌ ±âÀÚ¸¦ º¹µµ·Î ²ø°í³ª°£ µÚ ÁÖ¸ÔÁúÀ» ÇÏ´Â µî Áý´ÜÀûÀ¸·Î ±¸Å¸Çß´Ù. Æ¯È÷ ÀÌ ±âÀÚ°¡ ¶¥¿¡ ¾²·¯Á® ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼­ ¹ß·Î ¾ó±¼À» °­Å¸ÇÏ±â±îÁö Çß´Ù.

´ç½Ã »çÁø±âÀÚµé°ú ÇÔ²² ÀÖ¾ú´ø ÃëÀç±âÀÚµé°ú ÃáÃß°ü Á÷¿øµéÀÌ ÀÌ¸¦ Á¦ÁöÇÏ·Á°í ÇßÀ¸³ª Áß±¹ Ãø °æÈ£¿øµéÀÌ ¿Ï·ÂÀ¸·Î ¹Ð¾î³Â´Ù.

ÇöÀå¿¡´Â Ã»¿Í´ë °æÈ£ÆÀÀÌ ¾ø¾úÀ¸¸ç, ¹® ´ëÅë·ÉÀ» ¼öÇàÇÏ¸ç °æÈ£ ÁßÀÌ¾ú´ø °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ºÎ»óÀ» ´çÇÑ »çÁø±âÀÚ µÎ ¸íÀº ´ô¿ÀÀ§Å¸ÀÌ 2Ãþ¿¡¼­ ´ëÅë·É ÀÇ·áÁø¿¡ ÀÇÇØ ÀÀ±ÞÃ³Ä¡¸¦ ¹ÞÀº µÚ º£ÀÌÂ¡ ½Ã³» º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÅ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, Çã¸®ÅëÁõ, ´«·ÄÚ ÁÖº¯ÀÇ ½ÉÇÑ Å¸¹Ú»ó°ú ÃâÇ÷, ¾îÁö·³Áõ µîÀ» È£¼ÒÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.

Ã»¿Í´ë´Â ¿Ü±³ºÎ¸¦ ÅëÇØ ÀÌ¹ø ÆøÇà»ç°Ç¿¡ ´ëÇØ Áß±¹ Á¤ºÎ¿¡ °ø½Ä Ç×ÀÇÀÇ ¶æÀ» Àü´ÞÇÏ°í Áø»óÁ¶»ç¿Í ÇÔ²² Ã¥ÀÓÀÚ Ã³¹úÀ» ÃË±¸Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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