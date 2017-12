오붓하게 즐기는 송년음악회 열린다

▲ 플루티스트 정화용

울주군 범서읍에 위치한 음악실 우디토레가 오는 30일 오후 6시 올해의 마지막 하우스 콘서트이자 송년음악회를 마련한다. 이번 콘서트에는 전새미·정화용 플루티스트 와 김지원 피아니스트, 바리톤 곽상훈 등이 참여한다.

▲ 플루티스트 전새미

음악회는 플루티스트 전새미와 정화용이 베토벤의 ‘Allegro and Minuetto for Two flute’ 곡으로 문을 연다. 이어 바리톤 곽상훈과 김지원 피아니스트가 오페라 ‘세빌리아 이발사’의 아리아를 들려준다.

▲ 피아니스트 김지원

이 외에도 뮤지컬 ‘지킬앤하이드’의 ‘지금 이 순간’ 등 우리의 귀에 익은 음악들을 들려주며 올 한해의 마지막을 아름다운 선율로 채워준다.

▲ 바리톤 곽상훈

우디토레 관계자는 “한 겨울 깊어가는 밤을 플루트와 피아노 등이 어우러진 연주를 감상하며 마무리 할 수 있는 자리”라고 말했다. 이우사기자

