¡®±îÄ¥³²³à¡¯ ¼º¼Ò¼öÀÚ Æí ÈÄÆøÇ³.ÇÐºÎ¸ðµé EBS ·Îºñ Á¡°Å

EBS TV ÇÁ·Î±×·¥ ‘±îÄ¥³²³à’°¡ ¼º¼Ò¼öÀÚ Æ¯ÁýÀ» ³»º¸³½ ÈÄ ÀÏºÎ ÇÐºÎ¸ðµéÀÌ ÀÌ¿¡ ¹Ý¹ßÇØ EBS »ç¿Á ·Îºñ¸¦ Á¡°ÅÇÏ´Â »çÅÂ±îÁö ¹ú¾îÁ³´Ù.
5ÀÏ EBS¿Í ÀÏºÎ ÇÐºÎ¸ðÀÇ Á¦º¸¿¡ µû¸£¸é µ¿¼º¾Ö¸¦ ¹Ý´ëÇÏ´Â ÇÐºÎ¸ð 10¿© ¸íÀÌ ÀÌ³¯ °æ±âµµ ÀÏ»ê EBS »ç¿Á ¹Û¿¡¼ Ç×ÀÇ ½ÃÀ§¸¦ ÇÏ´ø Áß ¿ÀÈÄ 1½Ã 40ºÐ²² ·Îºñ·Î µé¾î¿Ô´Ù.
ÇÐºÎ¸ðµéÀº ‘±îÄ¥³²³à’ ¼º¼Ò¼öÀÚ Æ¯Áý 2ºÎ°¡ ¹æ¼ÛµÈ ÀÌ´Þ 1ÀÏºÎÅÍ ÀÌ´Þ ¸»±îÁö °æÂû¿¡ ÁýÈ¸½Å°í¸¦ ÇÏ°í »ç¿Á ¹Û¿¡¼ ½ÃÀ§¸¦ ÇÏ°í ÀÖ¾úÀ¸³ª »çÀü¿¡ ½Å°í°¡ µÇÁö ¾ÊÀº »ç¿Á ³»±îÁö ÁøÀÔÇÑ °ÍÀº ÀÌ³¯ÀÌ Ã³À½ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ EBS´Â °æÂûÀ» ºÒ·¶À¸³ª ´ëÄ¡ »óÅÂ´Â ¿ÀÈÄ 5½Ã²²±îÁö °è¼ÓµÆ´Ù. ÀÏºÎ ÇÐºÎ¸ð´Â ·Îºñ¸¦ Á¡°ÅÇÏ°í ¹Ù´Ú¿¡ µå·¯´©¿ö Ç×ÀÇÇß´Ù. ±×·¯³ª °æÂûÀÌ 4½Ã 30ºÐ±îÁö Åð°Å ¸í·ÉÀ» ³»·È°í, EBS°¡ ¿À´Â 8ÀÏ ÇÐºÎ¸ðµé°ú ¸é´ãÇÏ±â·Î ¾à¼ÓÇÏ¸é¼ ÇØ»êÇß´Ù.
¾Õ¼ EBS´Â Áö³´Þ 25ÀÏ°ú ÀÌ´Þ 1ÀÏ ‘±îÄ¥³²³à’ ¼º¼Ò¼öÀÚ Æ¯ÁýÀ» 2È¸¿¡ °ÉÃÄ ¹æ¼ÛÇÏ¸é¼ ±×µ¿¾È ½¬½¬ÇØ¿À´ø ·¹Áîºñ¾ð, °ÔÀÌ, ¹ÙÀÌ¼½½´¾ó, Æ®·£½ºÁ¨´õ¸¦ Àü¸éÀûÀ¸·Î ´Ù·ð´Ù.
¹æ¼Û ÈÄ Àü±¹ÇÐºÎ¸ð±³À°½Ã¹Î´ÜÃ¼¿¬ÇÕÀº EBS »ç¿Á ¾Õ¿¡¼ÀÇ ÁýÈ¸¸¦ ¿¹°íÇßÀ¸¸ç, ÇÁ·Î±×·¥ È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â Á¦ÀÛÁøÀ» ÀÀ¿øÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®¿Í ‘ÇÁ·Î±×·¥ ÆóÁö’¸¦ ÁÖÀåÇÏ´Â ¸ñ¼Ò¸®°¡ µÚ¼¯¿´´Ù.
Á¦ÀÛÁøÀº “ÀÌ½´¸¦ ´Ù·ð´Ù´Â ÀÚÃ¼¸¸À¸·Î ¿åÇÏ°í, ¹æ¼Û ÀÚÃ¼¸¦ ¿øÃµºÀ¼âÇÏ·Á´Â ½Ãµµ´Â ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¼³¸íÇßÁö¸¸, ÀÏºÎ ÇÐºÎ¸ð´Â “¼º¼Ò¼öÀÚµéÀÌ ±³À°¹æ¼Û¿¡ ±³º¹À» ÀÔ°í ³ª¿Í ’µ¿¼º¿å‘À» ºÎÃß±â´Â °Ç ¹®Á¦”¶ó°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí EBS ÃøÀº “’±îÄ¥³²³à‘ ¼º¼Ò¼öÀÚ Æ¯ÁýÀº ³¡³µ°í, ¾ÕÀ¸·Î´Â ´Ù¸¥ ¾ÆÀÌÅÛÀÌ ¹æ¼ÛµÉ °ÍÀÌ¶ó Æí¼º µî¿¡ º¯µ¿Àº ¾øÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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