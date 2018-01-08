MBK ¡®Æ¼¾Æ¶ó¡¯ »óÇ¥±Ç µî·Ï¡¦MBK Ãø ¡°Á¦2ÀÇ ºñ½ºÆ® »çÅÂ? ¾ïÃøÀ¸·Î ¸ô¸Å¡±

|
|
|
|¡ã Æ¼¾Æ¶óÀÇ Àü ¼Ò¼Ó»ç MBK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®°¡ Æ¼¾Æ¶ó Àü¼Ó°è¾à ¸¸·á¿¡ ¸ÂÃç °É±×·ì ¡®Æ¼¾Æ¶ó(T-ARA)¡¯ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ¾ú´ø ¡®Æ¼¾Æ¶ó(T-ARA)¡¯¸¦ »óÇ¥±Ç µî·ÏÇß´Ù. KIPRIS È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
Æ¼¾Æ¶óÀÇ Àü ¼Ò¼Ó»ç MBK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®°¡ Æ¼¾Æ¶ó Àü¼Ó°è¾à ¸¸·á¿¡ ¸ÂÃç °É±×·ì ‘Æ¼¾Æ¶ó(T-ARA)’ÀÇ ÀÌ¸§ÀÌ¾ú´ø ‘Æ¼¾Æ¶ó(T-ARA)’¸¦ »óÇ¥±Ç µî·ÏÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó Àü¼Ó°è¾à ¸¸·á·Î È¸»ç¸¦ ¶°³ª´Â ¸â¹öµéÀº ‘Æ¼¾Æ¶ó(T-ARA)’¶ó´Â ÀÌ¸§À» »ç¿ëÇÏ·Á¸é MBKÀÇ Çã¶ôÀ» ¹Þ¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
8ÀÏ MBK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “Æ¼¾Æ¶ó¶ó´Â ÀÌ¸§À» »óÇ¥·Î Ãâ¿øÇß´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ±âÈ¹»ç¿¡¼ ÃæºÐÈ÷ Æ¯ÇãÃ»¿¡ »óÇ¥¸¦ µî·ÏÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ºÎºÐÀÌ¶ó°í »ý°¢ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÏ°¢¿¡¼´Â MBK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ »óÇ¥ Ãâ¿øÀÌ ‘Á¦2ÀÇ ºñ½ºÆ® »çÅÂ’¶ó´Â ¸»µµ ³ª¿À°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ MBK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÅëÈ¿¡¼ “Á¦ 2ÀÇ ºñ½ºÆ® »çÅÂ¶ó°í º¸´Â °ÍÀº ¾ïÃøÀÌ´Ù. ºñ½ºÆ® »çÅÂ´Â ¸â¹öµéÀÌ ÇâÈÄ È°µ¿ °ÅÃë¸¦ Ç¥¸íÇÑ µÚ ÀÌ¸§À» ¾²¸é ¾È µÇ³Ä°í Çß´Âµ¥ È¸»ç¿¡¼ ºÒÇãÇÑ °ÍÀÌÁö ¾Ê³ª”¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
MBKÃøÀº “Æ¼¾Æ¶ó¿Í ¿ì¸®´Â ÁÁ°Ô Çì¾îÁ³°í ¾ÆÁ÷ ¸â¹öµéÀÌ ÇâÈÄ È°µ¿ °ÅÃë¸¦ Á¤ÇÏÁöµµ ¾ÊÀº »óÅÂÀÌ´Ù. ÀÌ·± »óÈ²¿¡¼ ÀÌ¸§À» »óÇ¥ Ãâ¿øÇß´Ù°í ¸ô¸Å¸¦ ¸Â´Â °ÍÀº ¾Æ´Ñ °Í °°´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÇÑÆí Æ¼¾Æ¶ó ¸â¹öµéÀº ¼Ò¼Ó»ç¿ÍÀÇ °è¾àÀÌ ¸¸·á Á÷ÈÄ °è¾à ¸¸·á°¡ ÆÀÀ» ÇØÃ¼ÇÏ°Ú´Ü ¶æÀº ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÇô ³× »ç¶÷ÀÌ ´Ù¸¥ ¼Ò¼Ó»ç¿Í °è¾àÀ» ÇØ °è¼ÓÇØ¼ ÆÀÀ» ÀÌ¾î³ª°¥ °ÍÀÎÁö ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >