±èÇýÀº, Ä¡°úÀÇ»ç ³²Æí ¸¸³­ »ç¿¬Àº? ³²Æí Áý¾È ¾Ë°íº¸´Ï ¡®¾ËÂ¥ Àç¹ú¡¯

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¾Æ³ª¿î¼ Ãâ½Å ¹è¿ì ±èÇýÀºÀÌ ÈÁ¦·Î ¶°¿À¸£¸ç Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ ±èÇýÀº°ú ³²Æí¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â°¡ ÀçÁ¶¸í¹Þ°í ÀÖ´Ù.
Áö³´Þ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾ú¼î’¿¡¼´Â ‘¹æ¼Û°¡¸¦ ¶°³ ¾Æ³ª¿î¼µé’ÀÌ¶õ ÁÖÁ¦·Î ¾Æ³ª¿î¼µé¿¡ ´ëÇØ ÁýÁß Á¶¸íÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡´Â ±â»óÄ³½ºÅÍ¸¦ ÅëÇØ ¹è¿ì·Î ÀüÇâÇÑ ±èÇýÀºµµ ¾ð±ÞµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÑ ¿¬¿¹ºÎ ±âÀÚ´Â “±èÇýÀºÀÌ ¹Ì¿ë½Ç¿¡ ¸Ó¸®¸¦ ÇÏ·¯ °¬´Ù°¡ Çì¾îµðÀÚÀÌ³Ê¸¦ ÅëÇØ ³²ÀÚ¸¦ ¼Ò°³¹Þ¾Ò´Ù”¸ç “¹Ù·Î Áö±ÝÀÇ ³²ÆíÀ» ¼Ò°³ ¹Þ¾Ò´Âµ¥ Ä¡°úÀÇ»çÀÎ ³²ÆíÀº Àç¹ú°¡ ÀÚÁ¦ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î “½Ã¾Æ¹öÁö°¡ ¿î¿µÇÏ´Â È¸»ç¸¦ º¸´Ï ´ëÇÑ¹Î±¹ ³ó±â±¸ÀÇ ´ëºÎºÐÀ» ¸¸µé°í ÆÇ¸Å¸¦ ÇÏ´Â °÷ÀÌ´õ¶ó. ±×¾ß¸»·Î ¾ËÂ¥¶ó°í º¼ ¼ö ÀÖ´Â Àç¹ú”ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
´Ù¸¥ ±âÀÚ´Â “±èÇýÀºÀº ³²Æí°ú µþµµ ³º°í, Çàº¹ÇÏ°Ô »ì°í ÀÖ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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