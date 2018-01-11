°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.11 ¸ñ 16:23
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®ÄÃÅõ¼î¡¯ ÀÌ±âÈ«, Åä¸¶½º »ý½ºÅÍ ¸ö¸Å ÄªÂù¡¦¡°¿îµ¿ ¾ÈÇØµµ ¸ö¸Å ÁÁ¾Æ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¿µÈ­ ¡®¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê: µ¥½ºÅ¥¾î¡¯ÀÇ ¹è¿ìÀÎ µô·± ¿ÀÇÁ¶óÀÌ¾ð, Åä¸¶½º »ý½ºÅÍ, ÀÌ±âÈ«ÀÌ SBS ÆÄ¿ö FM ¡®µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î¡¯¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù. SBSÄ¸Ã³.

 

¿µÈ­ ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê: µ¥½ºÅ¥¾î’ÀÇ ¹è¿ìÀÎ µô·± ¿ÀÇÁ¶óÀÌ¾ð, Åä¸¶½º »ý½ºÅÍ, ÀÌ±âÈ«ÀÌ SBS ÆÄ¿ö FM ‘µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î’¿¡ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÀÌ³¯ »ý½ºÅÍ´Â °ð °³ºÀÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê: µ¥½ºÅ¥¾î’ ÃÔ¿µ¿¡ ´ëÇØ “±äÀåµÇ±ä ÇßÁö¸¸ Àß Âï¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

»ý½ºÅÍ´Â ÀÌ¾î ¿îµ¿À» ÁÁ¾ÆÇÏ³Ä´Â Áú¹®¿¡ “»ç¶ûÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿¡ ÀÌ±âÈ«ÀÌ ¿ôÀ½À» ÅÍÆ®¸®°í´Â “Åä¸¶½º »ý½ºÅÍ´Â ¹ö½º Å¸·¯ ¶Ù¾î°¡´Â Á¤µµ¸¦ ¿îµ¿ÇÏ´Â °ÍÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù”¸ç “ÇÏÁö¸¸ ¿îµ¿À» ¾ÈÇØµµ ¸ö¸Å°¡ ÁÁ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí ¾Õ¼­ ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ¼­¿ï ¿©ÀÇµµ ÄÜ·¡µåÈ£ÅÚ¿¡¼­ ¿­¸° ¿µÈ­ '¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê:µ¥½º Å¥¾î'ÀÇ ³»ÇÑ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿­·È´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
  • ¡®2018 °ñµçµð½ºÅ©¡¯ Áß°è Ã¤³Î°ú ¶óÀÎ¾÷Àº? ¡°½Ç½Ã°£ ÅõÇ¥ 1À§ ¡®¿¢¼Ò¡¯¡±
  • Íº ÀåÀÚ¿¬ »ç°Ç ºÎ½Ç ¼ö»ç ÀÇÈ¤ Á¦±âµÅ¡¦JTBC ´º½º·ë, »ç°Ç ¼ö»ç±â·Ï °ø°³
  • ¹æ¿¹´ãÀÌ ÀÔÀÌ ´âµµ·Ï ¸»ÇÑ 8»ì ¿¬»ó Ã¹»ç¶ûÀº? ¡°KÆË½ºÅ¸ 6ÀÇ ¡®Àü¹ÎÁÖ¡¯¡±
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ °øÀ¯ ¡°Á¤À¯¹Ì¶ó´Â ¹è¿ì °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¡±...³²´Þ¶ú´ø ¹ß¾ð ¡®ÀçÁ¶¸í¡¯
    • °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    °¡»óÈ­Æó °Å·¡¼Ò Æó¼â °¡´É ¼Ò½Ä¿¡ ÀÏÁ¦È÷ ½Ã¼¼ Æø¶ô¡¦ÃÖ´ë 22%±îÁö Æø¶ôÇØ
    2
    ¡®2018 °ñµçµð½ºÅ©¡¯ Áß°è Ã¤³Î°ú ¶óÀÎ¾÷Àº? ¡°½Ç½Ã°£ ÅõÇ¥ 1À§ ¡®¿¢¼Ò¡¯¡±
    3
    °³¸®, °áÈ¥ ÀüÈÄ Çàº¸¿¡ À¯µ¶ ´«±æ°¡´Â ÀÌÀ¯´Â? ¡°°©ÀÚ±â ¿¬¶ô²÷°í ¸ð½À °¨Ãç¡±
    4
    Á¤ÇØÀÎ ¡°¿©ÀÚ ÁÁ¾ÆÇÑ´Ù¡±...´Ù±ÞÇÏ°Ô µ¿¼º¾ÖÀÚ ºÎÀÎ? ¿Ö?
    5
    '¹ä Àß »çÁÖ´Â ¿¹»Û ´©³ª' ¼Õ¿¹Áø ¸Ô¹æ ½ÉÃë, ÀýÄ£ °øÈ¿ÁøÀÇ ¡®ÇÁ·Î ´ñ±Û¡¯...¡°¿©´Â ¶§¿Í °°ÀÌ Àß~¸Ô³×"
    6
    Çö´ëÁß°ø¾÷ ¡®ÇÑÁöºØ 4°¡Á·(4»ç 1³ëÁ¶ ±Ô¾à)¡¯ ³ë³ë°¥µî Çö½ÇÈ­
    7
    ¹ÚÁ¤¿± ±âÀÚ ¡°Á¤ºÎ ºñÆÇ±â»ç ¾²¸é ¾ÇÇÃ ½ÉÇØ¡±¡¦¹®ÀçÀÎ ´ëÅë·É ´äº¯Àº?
    8
    Á¦ÁÖ°øÇ×¿¡ ³»·ÁÁø ¡®À©µå½Ã¾î Æ¯º¸¡¯¶õ?¡¦¡°¿¹ÃøºÒ°¡ÇÑ µ¹Ç³¡±
    9
    ¿ï»ê½Ã, »ï»ê ½Ã¿Ü¡¤°í¼Ó¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î ÀÌÀü °ËÅä
    10
    Çö´ëÀÚµ¿Â÷ ³ë»ç, ÀÓ´ÜÇù 2Â÷ ÀáÁ¤ÇÕÀÇ¾È µµÃâ
    ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü, ½Å³âÀ½¾ÇÈ¸·Î »õ·Î¿î Èñ¸ÁÀÇ µµ¾à ´ÙÁü
    ¿ïÁÖ¹Î¼Ó¹Ú¹°°ü, ¿À´Â 12ÀÏ Àç°³°ü
    3³â°£ ¿ÃÇØÀÇ ÀÛ°¡Àü ±âÁõÀÛÇ° ÇÑ°÷¿¡¼­ °¨»ó
    ½Å¸í³ª°Ô ½ÃÀÛÇÏ´Â ¿ï»êÀÇ »õÇØ
    ±è¼Ò¿µ µî ¿ï»ê ±¹¾ÇÀÎµé, ¹Ì±¹¼­ ÇÑ±¹ÀÇ Èï ¾Ë¸°´Ù

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr