¡®¸ÞÀÌÁî·¯³Ê3¡¯ ÀÌ±âÈ«, ÃÔ¿µ Áß ¿Ü·Î¿ò ´À²¼´ø ÀÌÀ¯´Â? ¡°¾Æ¹«µµ ¾øÀÌ È¥ÀÚ ÃÔ¿µÇØ¡±

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|¡ã ¹è¿ì ÀÌ±âÈ«Àº ¿µÈ ¡®¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê : µ¥½º Å¥¾î¡¯(ÀÌÇÏ ¸ÞÀÌÁî·¯³Ê3)ÀÇ ÃÔ¿µ µÞÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹è¿ì ÀÌ±âÈ«Àº ¿µÈ ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê : µ¥½º Å¥¾î’(ÀÌÇÏ ¸ÞÀÌÁî·¯³Ê3)ÀÇ ÃÔ¿µ µÞÀÌ¾ß±â¸¦ ÀüÇß´Ù.
11ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¿©ÀÇµµ ÄÜ·¡µåÈ£ÅÚ¿¡¼ ¿¸° ¿µÈ ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê: µ¥½º Å¥¾î’ÀÇ ³»ÇÑ ±âÀÚÈ¸°ßÀÌ ¿·È´Ù. ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡´Â ÇÒ¸®¿ìµå ¹è¿ì µô·± ¿Àºê¶óÀÌ¾ð, Åä¸¶½º ºê·Îµð-»ý½ºÅÍ, ÀÌ±âÈ«ÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Æ¯Èù ÇÑ±¹°è ¹è¿ìÀÎ ÀÌ±âÈ«Àº ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê’ ½Ã¸®Áî¿¡¼ ³²´Ù¸¥ ±â¾ï·Â°ú Ã¼·ÂÀ¸·Î ·¯³ÊµéÀ» ÀÌ²ø´ø ‘¹ÎÈ£’ ¿ªÀ¸·Î °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°Ü ¸¹Àº ¼öÀÇ ±¹³» ÆÒÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ÀÌ±âÈ«Àº ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ¿Ü·Î¿òÀ» ´À²¼´ø ÀÏÈ¿¡ ´ëÇØ ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÀÌ±âÈ«Àº “1Æí°ú 2ÆíÀº ´Ù¸¥ »ç¶÷°ú ÇÔ²² ÃÔ¿µÇØ¼ ¸ÅÀÏ °°ÀÌ ³î°í Áñ°Å¿î ½Ã°£À» º¸³Â´Ù”¸é¼ “ÀÌ¹ø ÆíÀº ³»°¡ ÀâÇô°¡´Â ÀÌ¾ß±âÀÌ´Ù º¸´Ï È¥ÀÚ ÃÔ¿µÇß°í, È£ÅÚ¿¡ ¸Å¹ø È¥ÀÚ ÀÖ¾ú´Ù. ÁøÂ¥ °¤Èù ´À³¦ÀÌ¾ú´Ù”°í ´ç½Ã »óÈ²À» ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí ‘¸ÞÀÌÁî ·¯³Ê3’´Â »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀÌ´Â ¹Ì·Î¸¦ ¹è°æÀ¸·Î ·¯³ÊµéÀÇ »ýÁ¸ »çÅõ¸¦ ±×¸° ÀÛÇ°À¸·Î Áö±Ý±îÁöÀÇ ½Ã¸®Áî¸¦ ³Ñ¾î¼³ ¾ÐµµÀûÀÎ ½ºÄÉÀÏ°ú È®ÀåµÈ ½ºÅä¸®¸¦ ¼±º¸ÀÏ °ÍÀ» ¿¹°íÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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