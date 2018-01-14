Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®, ±Ç·Â±â°ü °³Çõ¾È ¹ßÇ¥¡¦¡°Ùþ Á¤ºÎ°¡ ¾Ç¼øÈ¯ ²÷À» °Í¡±

|
|
|
|¡ã Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ 14ÀÏ Ã»¿Í´ë ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ½Ç¿¡¼ °ËÂû·°æÂû·±¹Á¤¿ø µî ±Ç·Â±â°ü °³Çõ¹æ¾ÈÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Á¶±¹ Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ÀÌ 14ÀÏ Ã»¿Í´ë ÃáÃß°ü ºê¸®ÇÎ½Ç¿¡¼ °ËÂû·°æÂû·±¹Á¤¿ø µî ±Ç·Â±â°ü °³Çõ¹æ¾ÈÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Á¶±¹ ¹ÎÁ¤¼ö¼®Àº “¹ÎÁÖÈ ½Ã´ë°¡ ¿¸° ÈÄ¿¡µµ ±Ç·Â±â°üÀº Á¶Á÷ ÆíÀÇ¿¡ µû¶ó ±¹¹ÎÀÇ ¹Ý´ëÆí¿¡ ¼ ¿Ô°í, ÀÌµé ±Ç·Â±â°üÀÌ ¿ªÇÒÀ» Á¦´ë·Î Çß´Ù¸é ±¹Á¤³ó´Ü »çÅÂ´Â ¾ø¾úÀ» °Í”ÀÌ¶ó¸ç “ÃÐºÒ ½Ã¹ÎÇõ¸í¿¡ µû¶ó Ãâ¹üÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ¾Ç¼øÈ¯À» ²÷°íÀÚ ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
Á¶ ¼ö¼®Àº ÀÌ³¯ ±Ç·Â±â°ü °³Çõ¹æ¾È ¹ßÇ¥ ¹è°æ°ú °ü·ÃÇØ ÀÌ°°ÀÌ ¾ð±ÞÇÑ µÚ “´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÌ¶ó´Â Çå¹ý 1Á¶ÀÇ Á¤½Å µû¶ó ±Ç·Â±â°üÀÌ ±¹¹ÎÀ» À§ÇØ ºÀ»çÇÏµµ·Ï °Åµì³ª¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ·± Á¤½Å ¾Æ·¡ ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ´Â ±Ç·Â±â°üÀ» ÀçÆíÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ³¯ Á¶ ¼ö¼®Àº “31³â Àü ¿À´Ã 22»ì Ã»³â ¹ÚÁ¾Ã¶ÀÌ ¹°°í¹®À» ¹Þ°í Á×ÀÓÀ» ´çÇß´Ù. ´ç½Ã ¹ÚÁ¾Ã¶Àº ¿µÀå ¾øÀÌ ºÒ¹ýÃ¼Æ÷µÅ ´ë°øºÐ½Ç·Î ²ø·Á°¡ ¼±¹è ¼ÒÀçÁö¸¦ ´ë¶ó´Â °Í°ú ÇÔ²² ¹°°í¹®À» ¹Þ°í ¼ûÁ³´Ù”¸ç “°Ë·°æ·¾È±âºÎ°¡ ÇÕ½ÉÇØ Áø½ÇÀ» ÀºÆóÇÏ·Á Çß´Ù. ¿µÈ '1987'Ã³·³ ÃÖÈ¯ °Ë»ç °³ÀÎÀº Áø½ÇÀ» ¹àÈ÷´Â µ¥ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇßÁö¸¸, °ËÂû ÀüÃ¼´Â ±×·¯Áö ¾Ê¾Ò´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
Á¶ ¼ö¼®Àº ÀÌÇÑ¿ ¿»ç¿Í ¹é³²±â ³ó¹Î ¿ª½Ã ¾ð±ÞÇÏ¸ç “¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ÅºÇÙÀ» ´çÇÑ ¿øÀÎ¿¡´Â °Ë·°æ ±Ç·Â±â°üÀÇ Àß¸øÀÌ ÀÖ¾úÀ½ÀÌ µå·¯³ª°í ÀÖ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
±×·¯¸é¼ Á¶ ¼ö¼®Àº "±×µ¿¾È °³°³ ±Ç·Â±â°ü °³Çõ¹æ¾ÈÀÌ ¹ßÇ¥µÆÁö¸¸, ÀüÃ¼ ¼³¸íÀÌ ºÎÁ·Çß±â¿¡ ¿À´Ã ±Ç·Â±â±¸ ÀçÆí Àü¹Ý¿¡ ´ëÇØ ±¹¹Î²² ¼³¸íµå¸°´Ù“¸ç ”¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ Ãâ¹ü ÈÄ °ËÂû °³ÇõÀ§·±¹Á¤¿ø °³Çõ¹ßÀüÀ§ µîÀÌ ½Éµµ ÀÖ´Â °ËÅä¸¦ ÅëÇØ °³Çõ¾ÈÀ» ³»³ù°í ÀÌ¸¦ ´ëÆø ¼ö¿ëÇØ ¾ÈÀ» Á¦½ÃÇß´Ù“°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >