ÄÚ½º´Ú, 16³â¸¸¿¡ 900¼± °ÅÄ§¾øÀÌ µ¹ÆÄ¡¦ÄÚ½ºÇÇµµ 2520 È¸º¹ÇØ

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ÄÚ½º´Ú Áö¼ö°¡ ¾à 16³â ¸¸¿¡ 900¼±À» µ¹ÆÄÇß´Ù.
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Á¾°¡ ±âÁØÀ¸·Î ÄÚ½º´Ú Áö¼ö°¡ 900¼±À» ³ÑÀº °ÍÀº 2002³â 4¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ 15³â 9°³¿ù ¸¸ÀÌ´Ù.
ÄÚ½º´Ú Áö¼ö´Â ÀÌ¹Ì Àü³¯ 890¼±À» µ¹ÆÄÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÄÚ½º´Ú Áö¼ö´Â Àü³¯ Á¾°¡º¸´Ù 2.38Æ÷ÀÎÆ®(0.27%) ³»¸° 889.23À¸·Î °³ÀåÇßÀ¸³ª ¿Ü±¹ÀÎ°ú ±â°üÀÇ ¸Å¼ö¼¼¸¦ µî¿¡ ¾÷°í »ó½Â¼¼¸¦ ÅÀ´Ù. ÀÌÈÄ ÀåÀÌ ¸¶°¨ µÉ ¶§±îÁö °è¼Ó ¿À¸£´õ´Ï °á±¹ ÀåÁß ÃÖ°í°¡·Î °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ±â°üÀÌ 723¾ï¿ø, ¿Ü±¹ÀÎÀº 451¾ï¿ø¾îÄ¡¸¦ »çµéÀÌ¸ç Áö¼ö »ó½Â¿¡ ¾ÕÀå¼¹´Ù. ¿Ü±¹ÀÎÀº ÀÌ³¯±îÁö 3°Å·¡ÀÏ ¿¬¼Ó ÄÚ½º´ÚÁÖ½ÄÀ» ¼ø¸Å¼öÇß´Ù. °³ÀÎ¸¸ 982¾ï¿ø¾îÄ¡¸¦ ÆÈ¾Ò´Ù.
ÇÑÆí ÄÚ½ºÇÇµµ Àü °Å·¡ÀÏº¸´Ù 18.01Æ÷ÀÎÆ®(0.72%) ¿À¸¥ 2,521.74·Î °Å·¡¸¦ ¸¶ÃÆ´Ù. ¿Ü±¹ÀÎ ¸Å¼ö¼¼ ´ö¿¡ Àå ÃÊ¹Ý È¥Á¶¼¼¸¦ ¶³Ä¡°í »ó½Â¼¼·Î µ¹¾Æ¼ 2,520¼±À» Å»È¯ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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