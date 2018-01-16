±èÈ£¿µ, ¾Ë°íº¸´Ï ÀÎ¸Æ¿Õ? ¡°¿¬¶ôÃ³¿¡ 3Ãµ¸í ÀúÀåµÅ¡¦±èÅÂÈñ ¹øÈ£´Â ¸ô¶ó¡±

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¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ±èÈ£¿µÀÌ ÀÎ¸Æ¿Õ º°¸íÀ» ¾ò¾ú´Ù.
16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC FM4U ‘µÎ½ÃÀÇ µ¥ÀÌÆ® Áö¼®ÁøÀÔ´Ï´Ù’¿¡´Â ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ±èÈ£¿µ°ú ¸ð¸ð·£µå ÁÖÀÌ°¡ Ãâ¿¬ÇØ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
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