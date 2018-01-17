¹Ì¼¼¸ÕÁö ºñ»ó¿¡ È²»ç¸¶½ºÅ© ºÒÆ¼³ª°Ô ÆÈ·Á Ç°Àý¡¦¡°¡®È²»ç¹æÁö¿ë¡¯°ú ¡®ÀÇ¾à¿ÜÇ°¡¯ ¸¶½ºÅ© »ç¾ß¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.17 ¼ö 17:45
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½ÂÀÎ 2018.01.17  
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¡ã ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¼öµµ±Ç°ú °­¿ø¡¤ÃæÃ»±ÇÀ» °­Å¸ÇØ ¼öµµ±Ç ¹Ì¼¼¸ÕÁö ºñ»óÀú°¨Á¶Ä¡°¡ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¡®È²»ç¸¶½ºÅ©¡¯¿Í ¡®¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸¶½ºÅ©¡¯°¡ Ç°±ÍÇö»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

 

¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ ¼öµµ±Ç°ú °­¿ø·ÃæÃ»±ÇÀ» °­Å¸ÇØ ¼öµµ±Ç ¹Ì¼¼¸ÕÁö ºñ»óÀú°¨Á¶Ä¡°¡ ½ÃÇàµÇ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ‘È²»ç¸¶½ºÅ©’¿Í ‘¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸¶½ºÅ©’°¡ Ç°±ÍÇö»óÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.

17ÀÏ ¿ÃÇØ µé¾î µÎ ¹øÂ°·Î ‘¼öµµ±Ç ¹Ì¼¼¸ÕÁö ºñ»óÀú°¨Á¶Ä¡’°¡ ½ÃÇàµÈ °¡¿îµ¥ ¼­¿ï ¼öµµ±Ç ÇÏ´ÃÀº ¿À´Ãµµ »Ñ¿¬ ¹Ì¼¼¸ÕÁö·Î µÚµ¤¿´´Ù.

¿ÀÈÄ 1½Ã 30ºÐ ±âÁØ ¼­¿ï°ú °æ±â´Â ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ°¡ 114§¶/m³·Î ³ª»Ý »óÅÂÀÌ´Ù. ÀÎÃµÀº 120§¶/m³ÀÌ¸ç ÃæºÏÀº 83§¶/m³·Î ¸¶Âù°¡Áö·Î ‘³ª»Ý’ »óÅÂÀÌ´Ù.

ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö ³óµµ´Â ´õ ³ª»Û »óÅÂ´Ù. ¼­¿ï°ú °æ±â, ÀÎÃµÀº °¢°¢ 90§¶/m³, 94§¶/m³, 93§¶/m³·Î ‘³ª»Ý’ »óÅÂÀÌ´Ù. °­¿ø°ú ÃæºÏ, Ãæ³² ¿ª½Ã 61§¶/m³, 64§¶/m³, 55§¶/m³·Î ‘³ª»Ý’ »óÅÂÀÌ´Ù.

¸çÄ¥Â° »Ñ¿¬ ¹Ì¼¼¸ÕÁö°¡ °¡µæÇÏÀÚ ½Ã¹ÎµéÀº ¿ÜÃâ ½Ã ²À ¸¶½ºÅ©¸¦ Âø¿ëÇÏ°Å³ª ¾Æ¿¹ ¿ÜÃâÀ» ÀÚÁ¦ÇÏ°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù.

ÀÏºÎ Áö¿ª ´ëÇü¸¶Æ® µî¿¡¼­´Â È²»ç¸¶½ºÅ©¿Í ¹Ì¼¼¸ÕÁö ¸¶½ºÅ©°¡ Ç°ÀýµÇ¸ç Ç°±Í Çö»óÀ» °Þ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿Í SNS¿¡´Â Áö¿ªº° ¹Ì¼¼¸ÕÁö »óÈ²°ú È¯±â ¹æ¹ý, ¸¶½ºÅ© Á¾·ù µîÀÇ Á¤º¸°¡ °øÀ¯µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÀÏ¹Ý ¸é ¸¶½ºÅ©º¸´Ù È²»ç¸¶½ºÅ©°¡ ¹Ì¼¼¸ÕÁö¿Í ÃÊ¹Ì¼¼¸ÕÁö Â÷´Ü¿¡ ´õ¿í È¿°úÀûÀÌ´Ù.

¼­¿ï½Ã º¸°ÇÈ¯°æ¿¬±¸¿ø¿¡¼­´Â 2010³â°ú 2013³â 2È¸¿¡ °ÉÃÄ È²»ç¸¶½ºÅ© 12Á¾, ÀÏ¹Ý º¸°Ç¸¶½ºÅ© 9Á¾¿¡ ´ëÇØ ¼¼±Õ°ú °õÆÎÀÌ Â÷´ÜÈ¿°ú¸¦ ½ÇÇèÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. ±× °á°ú ÀÏ¹Ý º¸°Ç¸¶½ºÅ©´Â ¼¼±Õ 88%¿Í °õÆÎÀÌ 83.2%¸¦, È²»ç¸¶½ºÅ©´Â ¼¼±Õ 98.5%¿Í °õÆÎÀÌ 98.8%¸¦ Â÷´ÜÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³ª È²»ç¸¶½ºÅ©°¡ ´ëºÎºÐÀÇ ¹Ì»ý¹°À» Â÷´ÜÇÏ´Â °ÍÀÌ È®ÀÎµÆ´Ù.

½ÉÀ±¼ö ÇÑ¸²´ë °­³²¼º½Éº´¿ø È£Èí±â·¾Ë·¹¸£±â³»°ú ±³¼ö´Â “Á¦Ç°Æ÷Àå¿¡ ‘È²»ç¹æÁö¿ë’°ú ‘ÀÇ¾à¿ÜÇ°’ÀÌ¶ó°í Ç¥±âµÈ ¸¶½ºÅ©¸¦ ±¸ÀÔÇØ »ç¿ëÇØ¾ß ÇÏ¸ç ÀÏ¹Ý ¸¶½ºÅ©¿Í ´Þ¸® ¿ÜºÎ °ø±â°¡ »õÁö ¾Ê°Ô ¾ó±¼¿¡ ¹ÐÂøµÇ°Ô Âø¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù”¸ç “ÀÏÈ¸¿ëÀÌ¹Ç·Î ¼¼Å¹ÇØ¼­ ¾²¸é È¿°ú°¡ ¶³¾îÁø´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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