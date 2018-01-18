ÁÙ¸®¾Æ ¸®, ÀÚ´ÏÀ± ¹æÄ¡ ³í¶õ¿¡ ¹Ý¹Ú¡¦¡°³»°¡ ÀÚ´ÏÀ± ¹ö¸®°í Áý ÆÈ¾Æ¸ÔÀº ¿©ÀÚ?¡±

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¹æ¼ÛÀÎ ÀÚ´Ï À±ÀÇ Àü ¾Æ³» ÁÙ¸®¾Æ ¸®°¡ ‘ÀÚ´ÏÀ±À» ¹æÄ¡Çß´Ù’´Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇß´Ù.
Áö³ÇØ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ÀÚ´Ï À±ÀÌ 18¼¼ ¿¬ÇÏÀÇ ¾Æ³» ÁÙ¸®¾Æ ¸®¿¡°Ô ÀÌÈ¥À» ´çÇÑ Á÷ÈÄ »ì´ø Áý ¸¶Àú ÀÒ°í LA ÇÑ ¿ä¾ç¿ø¿¡¼ ¾µ¾µÇÑ ³ë³âÀ» º¸³»°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù.
±×·¯³ª º¸µµ Á÷ÈÄ ÁÙ¸®¾Æ ¸®´Â ÀÌ°°Àº ¾ð·Ð º¸µµ°¡ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
ÁÙ¸®¾Æ ¸®´Â 17ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼ ¹æÄ¡ ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ “ÀÌÈ¥ÇÑ Áö 8³âÀÌ µÆ°í, Ä¡¸Å°¡ ½ÉÇØÁ® º´¿ø½Å¼¼¸¦ Áø °Ç 2³â ÀüÀÎµ¥ ´©°¡ ´©±¸¸¦ ¹ö¸®°í ¹æÄ¡Çß´Ù´Â ¸»ÀÌ³Ä. ¿ÀÈ÷·Á ÇÑ±¹¿¡¼ ¾²·¯Á® ¿À°¥ µ¥ ¾ø´Â ºÐÀ» ÄÉ¾îÇÏ°í ¹Ì±¹±îÁö ¸ð¼Å¿Í Ä¡·áÇÑ °ÍÀº ¹Ù·Î Àú°í, ÀÌ´Â ÁÖº¯¿¡ ´©±¸µµ µ¹ º¼ »ç¶÷ÀÌ ¾ø´Â ºÐ¿¡°Ô Àü ºÎÀÎÀ¸·Î¼ Èñ»ý°ú µµ¸®¸¦ ´ÙÇÏ´Â °Í”ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
¶Ç ÁÙ¸®¾Æ ¸®´Â “Áö³ÁÖ±îÁö 1¿ù¿¡¸¸ ¸ðµÎ ¼¼ Â÷·Ê º´¹®¾ÈÀ» Çß´Ù. ÀÚ´Ï À±Àº Á¦°¡ ÇÑ±¹¿¡ ³ª°¡±â Àü ¸ð½À ±×´ë·Î °°Àº º´¿ø¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ°í, Àú¸¦ ´Ù½Ã ¸¸³ª ¸Å¿ì ¹Ý°¡¿öÇß´Ù”¸ç “ÀÌÈ¥ µÚ 7³â ¸¸¿¡ ¾²·¯Áø Àü ³²Æí µ¹ºÁµå¸®°í °£º´ÇÏ´Ù°¡ Á¦°¡ ¾²·¯Á® °ñÀý±îÁö µÈ ¸¶´çÀÎµ¥ ±×·± Àú¸¦ Àð´Ï À± Áý ÆÈ¾Æ ¸Ô°í µµ¸Á°£ ¿©ÀÚ·Î ¸¸µé¾î¹ö·È´Ù”°í ¾ï¿ïÇØÇß´Ù.
ÀÌ¾î ÀÌÈ¥ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “°áÈ¥ÇÒ ´ç½Ã Àú´Â ¼¶À¯»ç¾÷À» ÇÏ¸é¼ °æÁ¦Àû ¿©·ÂÀÌ ¸¹¾Ò°í, ÀÚ´Ï À±Àº ¹«ÀÏÇ¬ÀÌ¾ú´Ù”¸ç µ· ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÁÙ¸®¾Æ ¸®´Â “ÀÌÈ¥ÇÑ °Íµµ »ç½ÇÀº ±×ºÐÀÌ ¿ì¿ïÁõ°ú Á¶¿ïÁõÀ¸·Î ³Æø¼ºÀ» µå·¯³»´Â ¹Ù¶÷¿¡ ÇÑÁý¿¡ »ì ¼ö ¾ø¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. LA ÀúÅÃµµ Ã³À½ºÎÅÍ ³»°ÍÀÌ¾ú°í Áö±Ýµµ ³»°¡ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í °Á¶Çß´Ù.
ÀÚ´Ï À±Àº ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¹Ì±¹ ÈÄ¿øÈ¸ÀåÀ» ¸ÃÀº ÀÎ¿¬À¸·Î ¹Ú Àü ´ëÅë·É ÀçÀÓ½ÃÀýÀÎ 2014³â ÇÑ±¹°ü±¤°ø»ç °¨»çÁ÷À» ¸Ã¾Ò´Ù. ±×·¯³ª 2016³â 6¿ù ÀÓ±â¸¦ ÇÑ ´Þ °¡·® ³²°ÜµÎ°í ³úÃâÇ÷À» ÀÏÀ¸ÄÑ ÇÑ±¹°ü±¤°ø»ç °¨»çÁ÷¿¡¼ ¹°·¯³ª ¹Ì±¹À¸·Î µ¹¾Æ°¬´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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