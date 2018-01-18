ÁÙ¸®¾Æ ¸®, ÀÚ´ÏÀ± ¹æÄ¡ ³í¶õ¿¡ ¹Ý¹Ú¡¦¡°³»°¡ ÀÚ´ÏÀ± ¹ö¸®°í Áý ÆÈ¾Æ¸ÔÀº ¿©ÀÚ?¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.1.18 ¸ñ 17:21
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2018.01.18  
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¹æ¼ÛÀÎ ÀÚ´Ï À±ÀÇ Àü ¾Æ³» ÁÙ¸®¾Æ ¸®°¡ ‘ÀÚ´ÏÀ±À» ¹æÄ¡Çß´Ù’´Â ³í¶õ¿¡ ´ëÇØ ÇØ¸íÇß´Ù.

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ÀÌ¾î ÀÌÈ¥ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇØ “°áÈ¥ÇÒ ´ç½Ã Àú´Â ¼¶À¯»ç¾÷À» ÇÏ¸é¼­ °æÁ¦Àû ¿©·ÂÀÌ ¸¹¾Ò°í, ÀÚ´Ï À±Àº ¹«ÀÏÇ¬ÀÌ¾ú´Ù”¸ç µ· ¶§¹®ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÇû´Ù.

ÁÙ¸®¾Æ ¸®´Â “ÀÌÈ¥ÇÑ °Íµµ »ç½ÇÀº ±×ºÐÀÌ ¿ì¿ïÁõ°ú Á¶¿ïÁõÀ¸·Î ³­Æø¼ºÀ» µå·¯³»´Â ¹Ù¶÷¿¡ ÇÑÁý¿¡ »ì ¼ö ¾ø¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. LA ÀúÅÃµµ Ã³À½ºÎÅÍ ³»°ÍÀÌ¾ú°í Áö±Ýµµ ³»°¡ ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

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