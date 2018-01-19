Çã¾È³ª, ±è¼³Áø »´Ä¡´Â ´í½º½Ç·Â ÀÚ¶û?...¡°¿ª½Ã »Ä¼Ó±îÁö °³±×¿ì¸Õ¡±

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Çã¾È³ª´Â ÃÖ±Ù SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘´í½Ì9²Þ³ª¹«. ¹ÚÀÚ ¸ø ¸ÂÃß´Â ÈÄ¹è ´ä´äÇØ¼ ÀÌ°ÍÀÌ ±â°¢±â´Ù!! ±è¼³Áø ¼±»ý´Ô ¾È¹«Â¥ÁÖ¼¼¿ä~Á¦´ë·Î ¼ÒÈÇØº¼²²¿ä’¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ÂªÀº µ¿¿µ»óÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó Çã¾È³ª´Â ÈÄµåÆ¼¼ÅÃ÷ ¸ðÀÚ¸¦ ¾²°í ¸¶½ºÅ©·Î ¾ó±¼À» °¡¸°Ã¤ Çö¶õÇÑ ´í½º ½Ç·ÂÀ» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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