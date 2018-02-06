¸ôµðºê, ³»Àü ³¯±î °ü±¤°´µé ¾ÈÀýºÎÀý¡¦15ÀÏ°£ ±¹°¡ ºñ»ó»çÅÂ ¼±Æ÷µÅ

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¸ôµðºê°¡ Á¤Á¤È¥¶õÀ¸·Î ¾Æ¼ö¶óÀåÀÌ µÆ´Ù.
°ü±¤Áö·Î À¯¸íÇÑ ¸ôµðºê°¡ ¾ÐµÑ¶ó ¾ß¹Î ´ëÅë·É°ú ´ë¹ý¿ø, ¾ß´ç °£ÀÇ °¥µîÀ¸·Î Á¤Á¤ °¥µîÀÌ ÃÖ°íÁ¶·Î Ä¡´Ý°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 1ÀÏ ¸ôµðºê ´ë¹ý¿øÀº ±¸±ÝµÈ ¾ß´ç ÀÎ»ç 9¸í¿¡ ´ëÇÑ ÀçÆÇÀÌ Á¤Ä¡ÀûÀÎ ÀÇµµ·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù¸ç ¼®¹æ ¸í·ÉÀ» ³»·È´Ù. ¶Ç ´ë¹ý¿øÀº ¾ß¹Î ´ëÅë·ÉÀÌ ÀÌ²ô´Â Áý±Ç´ç¿¡¼ Å»´çÇÑ ¾ß´ç ÀÇ¿ø 12¸íÀÇ º¹Á÷À» ¸í·ÉÇß´Ù.
´ë¹ý¿øÀÇ ¸í·É¿¡ µû¶ó Áý±ÇµîÀ» Å»´çÇÑ ¾ß´ç ÀÇ¿ø 12¸íÀÌ º¹Á÷ÇÏ°Ô µÇ¸é Áý±Ç´çÀÎ ¸ôµðºê Áøº¸´çÀº ´Ù¼ö´çÀÇ ÁöÀ§¸¦ ÀÒ°Ô µÈ´Ù. »óÈ²ÀÌ ÀÌ·¸°Ô µÇÀÚ ¾ß¹Î ´ëÅë·ÉÀÌ ´ë¹ý¿øÀÇ ¼®¹æ¸í·É°ú º¹Á÷ ¸í·É ÀÌÇàÀ» °ÅºÎÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
¸ôµðºê ¹ý¹«ºÎ´Â ´ë¹ý¿øÀÇ ¸í·ÉÀÌ ³»·ÁÁø Á÷ÈÄ °ðÀå ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ´ë¹ý¿øÀÇ °áÁ¤À» µû¸¦ ¼ö ¾ø´Ù°í ¸ø ¹Ú¾Ò´Ù.
ÀÌÃ³·³ ¾ß¹Î ´ëÅë·É°ú Á¤ºÎ°¡ ´ë¹ý¿øÀÇ ÆÇ°á¿¡ ºÒº¹ÇÏÀÚ ¸ôµðºêÀÇ ¼öµµ ¸»·¹¿¡¼± ½Ã¹ÎµéÀÌ Âü¿©ÇÑ ´ë±Ô¸ð ½ÃÀ§°¡ ¿·È°í ½ÃÀ§ °úÁ¤¿¡¼ °æÂû°ú ½ÃÀ§´ë°¡ ¹«·Â Ãæµ¹ÇÏ´Â »çÅÂµµ ¹ú¾îÁ³´Ù.
»çÅÂ°¡ È®»êµÇ´Â °¡¿îµ¥ ¸ôµðºê °æÂûÀÌ ¸¶¿ì¹® ¾ÐµÑ °¡À³(80) Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÀÚÅÃ¿¡¼ Ã¼Æ÷ÇÏ¸ç °¥µîÀº ±Ø¿¡ ´ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°¡À³ Àü ´ëÅë·ÉÀº ¾ß¹Î Çö ´ëÅë·É°ú ÀÌº¹ÇüÁ¦ »çÀÌÀÌÁö¸¸, °¡À³ Àü ´ëÅë·ÉÀº Çö Á¤±ÇÀ» ºñÆÇÇÏ¸ç ¾ß¹Î ´ëÅë·É ÅðÁøÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ¾ß´çÀ» ÁöÁöÇØ¿Ô´Ù.
°¡À³ ´ëÅë·ÉÀº Ã¼Æ÷ Á÷Àü ÀÚ½ÅÀÇ Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “Àß¸øÇÑ ÀÏÀÌ ¾ø´Âµ¥µµ Ã¼Æ÷µÈ´Ù. ¿ì¸®´Â °³ÇõÀ» Æ÷±âÇÏÁö ¾ÊÀ» °ÍÀÌ¸ç º¯ÇÔ¾øÀÌ °³Çõ¿¡ ´ëÇÑ ÀÇÁö¸¦ ÁöÄÑÁÖ±æ ºÎÅ¹ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
°¡À³ Àü ´ëÅë·ÉÀº 30³â °£ µ¶Àç¸¦ ÇØ ¿Â ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ¸ðÇÏ¸Þµå ³ª½Ãµå Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¹ÎÁÖ¼±°Å¸¦ ÅëÇØ ¼±ÃâµÇ¸ç ´ëÅë·ÉÁ÷¿¡¼ ¹°·¯³ª°Ô µÆ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ´Ù´çÁ¦ ¹ÎÁÖÁÖÀÇ¸¦ ¹ßÀü½ÃÄ×´ø ³ª½Ãµå Àü ´ëÅë·ÉÀº 2013³â ¾ß¹Î Çö ´ëÅë·É¿¡°Ô ÀÚ¸®¸¦ »¯°å´Ù. ´ç½Ã ³ª½Ãµå Àü ´ëÅë·É ÃøÀº Äíµ¥Å¸¿¡ ÀÇÇÑ Á¤±Ç Å»Ãë¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹°í ÀÌ¿¡ ¾ß¹Î Çö ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ß´ç ÀÎ»çµé°ú ¹Ý´ëÆÄ¸¦ ±¸±ÝÇÏ¸ç °¥µîÀÌ ½ÃÀÛµÆ´Ù.
³ª½Ãµå Àü ´ëÅë·ÉÀº Â¡¿ª 13³â ÇüÀ» ¼±°í¹Þ°í ¿µ±¹À¸·Î ¸Á¸íÇØ ÇöÀç´Â ½º¸®¶ûÄ«¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖ´Ù.
¾ß±Ç ´ÜÃ¼¿Í ¾ß´ç ÁöÁöÀÚµéÀº ´ë¹ý¿ø ¸í·ÉÀ» ºÒÀÌÇàÇÏ´Â Çö Á¤±Ç ±ÔÅº°ú ¾ß¹Î ´ëÅë·É ÅðÁø ½ÃÀ§¸¦ °è¼ÓÇØ ³ª°¥ °èÈ¹À¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÌ¿¡ ¸Â¼ ¾ß¹Î ´ëÅë·ÉÀº 15ÀÏ µ¿¾È Áö¼ÓµÇ´Â ±¹°¡ºñ»ó»çÅÂ¸¦ 5ÀÏ ¼±¾ðÇß´Ù. ±¹°¡ºñ»ó»çÅÂ°¡ ¼±¾ðµÇ¸é ´ëÅë·É Áö½Ã¸¦ ¹Þ´Â ¸ôµðºê ´ç±¹ÀÇ ¹üÁË ¿ëÀÇÀÚ Ã¼Æ÷·±¸±Ý ±ÇÇÑÀÌ ´õ °ÈµÈ´Ù.
ÇÑÆí ¸ôµðºêÀÇ È¥¶õ½º·¯¿î »óÈ²ÀÌ ±æ¾îÁú °ÍÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ¸é¼ °¢±¹Àº ¸ôµðºê ¿©Çà ÁÖÀÇº¸¸¦ ³»¸®°í ÀÖ´Ù.
¹Ì±¹Àº Áö³´ÞºÎÅÍ ¸ôµðºê ¿©Çà°´µé¿¡°Ô ÁÖÀÇÇÏ¶ó°í °æ°í¸¦ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¿µ±¹ Á¤ºÎµµ Áö³ 2ÀÏºÎÅÍ ÁÖÀÇ °æº¸¸¦ ³»·È´Ù. Áß±¹°ú ÀÎµµ ¿ª½Ã ¸ôµðºê ¿©ÇàÀ» ÀÚÁ¦ÇÏ¶ó°í ±Ç°í¸¦ ³»¸° »óÅÂ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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