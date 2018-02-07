¡®À¸¶óÂ÷Â÷ ¿ÍÀÌÅ°Å°¡¯ Á¤ÀÎ¼±, ¾Æ¿ª¹è¿ì ½ÃÀý ½½·³ÇÁ ½ÉÇØ¡¦¡®ÀÏÁø¼³¡¯ Áø½ÇÀº?

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Á¤ÀÎ¼±Àº 1991³â »ýÀ¸·Î ºÒ°ú 6»ìÀÇ ³ªÀÌÀÎ 1996³â µå¶ó¸¶ ‘´ç½Å’À¸·Î µ¥ºßÇß´Ù. ÀÌÈÄ 2002³â KBS ¾î¸°ÀÌ µå¶ó¸¶ ‘¸ÅÁ÷Å°µå ¸¶¼ö¸®’¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ÀÌ¸§À» ¾Ë·È°í ¿µÈ ‘»ìÀÎÀÇ Ãß¾ï’ ¸¶Áö¸· Àå¸é¿¡ µîÀåÇÏ¸ç °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´Ù.
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