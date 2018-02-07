±¹¹Î-¹Ù¸¥ ÅëÇÕ´ç, Ãâ¹üºÎÅÍ »ß°Æ¡¦¡®¹Ì·¡´ç¡¯ ´ë½Å ¡®¹Ù¸¥±¹¹Î¡¯ µ¹¾Æ°¥±î?

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Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡ ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ ÅëÇÕ½Å´çÀÇ ¸íÄªÀ¸·Î Á¤ÇÑ ‘¹Ì·¡´ç’ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í 7ÀÏ °áÁ¤Çß´Ù.
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