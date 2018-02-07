±¹¹Î-¹Ù¸¥ ÅëÇÕ´ç, Ãâ¹üºÎÅÍ »ß°Æ¡¦¡®¹Ì·¡´ç¡¯ ´ë½Å ¡®¹Ù¸¥±¹¹Î¡¯ µ¹¾Æ°¥±î?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2018.2.7 ¼ö 18:40
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½ÂÀÎ 2018.02.07  
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Áß¾Ó¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸°¡ ±¹¹ÎÀÇ´ç°ú ¹Ù¸¥Á¤´çÀÌ ÅëÇÕ½Å´çÀÇ ¸íÄªÀ¸·Î Á¤ÇÑ ‘¹Ì·¡´ç’ÀÌ¶ó´Â ÀÌ¸§À» »ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í 7ÀÏ °áÁ¤Çß´Ù.

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µÎ Á¤´çÀÇ ¾àÄªÀÌ °ãÄ¡ÀÚ ¼±°üÀ§´Â È¸ÀÇ¸¦ ÅëÇØ ½ÅÃ»µÈ »ç¾ÈÀ» ³íÀÇÇß°í, ±× °á°ú ¿ì¸®¹Ì·¡ÀÇ ¾àÄª µî·ÏÀ» ¼ö¸®ÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù.

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¼±°üÀ§ÀÇ °áÁ¤¿¡ ÅëÇÕÃßÁøÀ§¿øÈ¸(ÅëÃßÀ§) ´ëº¯ÀÎÀº ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ºê¸®ÇÎÀ» ¿­°í “¼±°üÀ§ÀÇ °áÁ¤À» ¼ö¿ëÇÑ´Ù”¸ç “´ç¸í °áÁ¤ °úÁ¤¿¡¼­ ¼±°üÀ§¿Í À¯»ç ´ç¸í¿¡ ´ëÇÑ ÃæºÐÇÑ »çÀü °ËÅä¸¦ °ÅÃÄ ÁøÇàÇßÀ¸³ª ¿ì¸®¹Ì·¡´çÀÌ ¹Ì·¡´çÀ» ¾àÄªÀ¸·Î ½ÅÃ»ÇØ ¹®Á¦°¡ »ý°å´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

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