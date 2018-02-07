¡®¸®ÅÏ¡¯ °íÇöÁ¤, °¨µ¶°ú Å©°Ô ´ÙÅý ÃÔ¿µ °ÅºÎ?¡¦SBS Ãø ¡°´çÈ¤½º·¯¿ö¡±

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7ÀÏ ÇÑ ¸ÅÃ¼´Â ‘¸®ÅÏ’ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ °íÇöÁ¤ÀÌ °¨µ¶°ú Å©°Ô ´ÙÅùÀ» ¹ú¿´°í ÀÌÈÄ ÃÔ¿µÀ» °ÅºÎÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸µµÇß´Ù. ´ç½Ã ÇöÀå¿¡ ÀÖ´ø ÇÑ °ü°èÀÚ´Â “5ÀÏ ‘¸®ÅÏ’ ÃÔ¿µÀÌ Áß´ÜµÆ°í ±× ÀÌÈÄ·Î ÇâÈÄ ½ºÄÉÁÙÀÌ ÀâÈ÷Áö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”¸ç “ÀÌ¹øÁÖ ¹æ¼ÛµÇ´Â ºÐ·®Àº ¿Ï¼ºµÈ °É·Î ¾Æ´Âµ¥ ÇâÈÄ ¹æ¼ÛºÐÀº ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÇÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ °ü°èÀÚ´Â “±×µ¿¾È °íÇöÁ¤ÀÌ ÀÛÇ° ¹æÇâ, Ä³¸¯ÅÍ ¼³Á¤ µîÀ» µÎ°í Á¦ÀÛÁø°ú ¿©·¯ Âû ÀÌ°ßÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. ÃÔ¿µÀÌ Áß´ÜµÅ ´Ùµé È¥¶õ½º·¯¿î »óÈ²ÀÌ´Ù”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ SBS ÃøÀº “ºÐÀï¼³ ÁøÀ§¸¦ È®ÀÎ ÁßÀÌ´Ù. ´Ù¸¸, 8ÀÏ °á¹æ°ú ÀÌ¹ø ºÐÀï¼³Àº ¹«°üÇÏ¸ç 8ÀÏ °á¹æÀº ‘2018 ÆòÃ¢µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ Áß°è¿¡ µû¶ó °áÁ¤µÈ °ÍÀ¸·Î ¹æ¼Û ºÐ·®Àº ÀÌ¹Ì È®º¸µÆ´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.
¶Ç SBS ÃøÀº “ºÐÀï¿¡ ´ëÇØ¼± ¾ÆÁ÷ È®ÀÎ ´Ü°èÀÌ¸ç ¹è¿ì¿Í Á¦ÀÛÁø ¸ðµÎÀÇ È®ÀÎÀ» °ÅÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ±ÝÀÏ ¿ª½Ã ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ´Ù. ±×·±µ¥ ºÐÀï¼³ÀÌ º¸µµµÅ ´çÈ²½º·´´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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