¡®ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Ã¹ °æ±âÁÖÀÚ¡¯ ÄÃ¸µ ÀåÇýÁö ÀÌ±âÁ¤ ¡®¾ÐµµÀû ½Â¡¯...¡°¼øÁ¶·Î¿î Ãâ¹ß¡±

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ÀåÇýÁö¿Í ÀÌ±âÁ¤Àº 8ÀÏ °¸ª ÄÃ¸µ¼¾ÅÍ¿¡¼ ¿¸° ‘2018 ÆòÃ¢ µ¿°è¿Ã¸²ÇÈ’ ÄÃ¸µ ¹Í½º´õºí ¿¹¼± Ã¹ °æ±â¼ ÇÉ¶õµå Åä¹Ì ¶õÅ¸¸ÞÀÌÅ°¿Í ¿ì³ª Ä«¿ì½ºÅ×¸¦ »ó´ë·Î 9:4 ½Â¸®¸¦ °Åµ×´Ù.
ÀÌ³¯ µÎ ¼±¼ö´Â 1,2,3¿£µå¿¡¼ »ó´ëÀÇ ½Ç¼ö·Î 5:0±îÁö Å©°Ô ¾Õ¼¹Áö¸¸ ÇÉ¶õµå¿¡ ¹Ý°ÝÀ» Çã¿ëÇØ 6¿£µå±îÁö 4:5·Î ¹ÙÂ¦ Ãß°ÝÀ» ´çÇß´Ù.
±×·¯³ª 7¿£µå¿¡¼ ½ºÅæ 3°³¸¦ ÇÏ¿ì½º ¾È¿¡ ¾ÈÂø½ÃÅ°¸ç ´Ù½Ã Á¡¼ö °ÝÂ÷¸¦ ¹ú¿´´Ù.
°á±¹ ÀåÇýÁö°¡ ¸¶Áö¸· ½ºÅæÀ» ÇÏ¿ì½º °¡¿îµ¥ ³ÖÀ¸¸é¼ ´ë°Å 4µæÁ¡À» È¹µæÇØ ½ÂºÎ¸¦ °¥¶ú´Ù.
ÀÌ³¯ µÎ »ç¶÷Àº ÇÑ±¹ ¼±¼ö´ÜÀÇ ÆòÃ¢¿Ã¸²ÇÈ Ã¹ °æ±â ÁÖÀÚ·Î ³ª¼ ÇÑ±¹¿¡ Ã¹ ½ÂÀ» ¾È°å´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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