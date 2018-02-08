¹è±× Á¡°Ë ½Ã°£, ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö ¿¬Àå...¡°Á¡°Ë Áß ÀÌ½´ ¹ß»ý È®ÀÎñé¡±

|
|
|
|¡ã ÀÎ±â ¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå(ÀÌÇÏ ¹è±×)°¡ ¼¹ö Á¡°Ë ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇÑ´Ù. ¹èÆ²±×¶ó¿îµå °ø½ÄÄ«Æä
ÀÎ±â ¿Â¶óÀÎ°ÔÀÓ ¹èÆ²±×¶ó¿îµå(ÀÌÇÏ ¹è±×)°¡ ¼¹ö Á¡°Ë ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇÑ´Ù.
¹è±× ÃøÀº 8ÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã Á¾·á ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø PC 1.0 ¹öÀü 5Â÷ ¾÷µ¥ÀÌÆ®¸¦ ¿ÀÈÄ 4½Ã±îÁö Ãß°¡ ¿¬ÀåÇÑ´Ù°í °ø½Ä Ä«Æä¸¦ ÅëÇØ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ·Î½á ¿ÀÀü 11½ÃºÎÅÍ 3½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÌ¾ú´ø Á¡°ËÀº 5½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÈ´Ù.
Ãß°¡ ¿¬ÀåÀº Á¡°ËÀ» ÁøÇàÇÏ´ø °úÁ¤¿¡¼ ÀÏºÎ ÀÌ½´°¡ ¹ß»ýÇØ È®ÀÎ ÁßÀÌ¶ó°í ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¹ø PC 1.0 ¹öÀü 5Â÷ ÆÐÄ¡´Â ¾ÈÆ¼Ä¡Æ®¿Í ·¹µåÁ¸ »ç¿îµå ¼öÁ¤¹æ¾ÈÀÌ Æ÷ÇÔµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø ÆÐÄ¡¸¦ ÅëÇØ ½Å±Ô ¾ÈÆ¼ Ä¡Æ® Á¶Ä¡¸¦ Ãß°¡µÈ´Ù. Æ÷ÅºÀÌ µ¿½Ã¿¡ Æø¹ßÇÒ °æ¿ì »ç¿îµå º¼·ýÀÌ ³Ê¹« Ä¿Áö´Â ÀÌ½´¸¦ °³¼±ÇÏ±â À§ÇØ ÇØ´ç º¼·ýÀ» ³·Ãß´Â ¹æ¾Èµµ ¼öÁ¤µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >